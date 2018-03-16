 Следующее судебное заседание по делу Ефремова состоится 19 марта. Запланирован допрос свидетеля стороны обвинения, - Сарган

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

По ее словам, в Старобельском районном суде Луганской области продолжаются судебные заседания в уголовном производстве по обвинению бывшего председателя фракции ПР в парламенте Александра Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины.

"В ходе судебных разбирательств на текущей неделе судом рассмотрен ряд заявлений и ходатайств участников уголовного производства", - написала Сарган.

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Также она добавила, что судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, следующее заседание состоится 19.03.2018 в 13:30, во время которого запланирован допрос свидетеля стороны обвинения.

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Напомним, Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.