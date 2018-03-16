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 Политика Украины
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 Следующее судебное заседание по делу Ефремова состоится 19 марта. Запланирован допрос свидетеля стороны обвинения, - Сарган

В Старобельском районном суде Луганской области продолжаются судебные заседания в уголовном производстве по обвинению экс-председателя фракции ПР в ВР Александра Ефремова в совершении уголовных преступлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

По ее словам, в Старобельском районном суде Луганской области продолжаются судебные заседания в уголовном производстве по обвинению бывшего председателя фракции ПР в парламенте Александра Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины.

"В ходе судебных разбирательств на текущей неделе судом рассмотрен ряд заявлений и ходатайств участников уголовного производства", - написала Сарган.

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Также она добавила, что судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, следующее заседание состоится 19.03.2018 в 13:30, во время которого запланирован допрос свидетеля стороны обвинения.

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Напомним, Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

Следующее судебное заседание по делу Ефремова состоится 19 марта. Запланирован допрос свидетеля стороны обвинения, - Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055972
 
 
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Скоро Шурик будет на воле. И не судимый. Факты вещь упрямая - ГПУ им. Луценко полностью проф. непригодна. Стоило ради назначения этого бездаря Поросенку Закон нарушать?
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Саня, шо ты там с Петрухой не поделил? Не, я верю в то, что тебе инкриминируют, только не понимаю почему тебя закрыли, а не вытолкали за границу, как всех правильных пацанов?
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Красномордая сука и вешается в камере... Ну не чего будет попытка к бегству!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледующее судебное заседание по делу Ефремова состоится 19 марта. Запланирован допрос свидетеля стороны обвинения, - Сарган
 
 
 
 
 
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