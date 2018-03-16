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 Политика Украины
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 После затишья 14 марта боевики возобновили огневую активность в зоне АТО, - Гуцуляк

За сутки 15 марта украинские позиции обстреляли 4 раза.

Боевики выдержали режим перемирия на линии разграничения только одни сутки. Уже на следующий день, 15 марта, украинские позиции в зоне АТО были обстреляны четыре раза. Об этом заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк во время брифинга в "Украинском кризисном медиа-центре", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua.

Как сообщается, на луганском направлении противник применял гранатометы различных модификаций и крупнокалиберные пулеметы. Под обстрелами оказались украинские позиции возле Луганского (с 13:40 в течение часа) и после перерыва, уже вечером - под Станицей Луганской.

На донецком направлении боевики продолжают атаковать позиции под Водяным - сразу после полуночи их обстреляли из минометов калибром 82 мм.

Также читайте: За сутки враг 4 раза обстрелял позиции ВСУ, пострадавших среди украинских воинов нет, - штаб

Также был совершен прицельный обстрел из минометов опорных пунктов украинской армии под Лебединским.

Всего по украинским войскам боевики выпустили 14 снарядов.

Ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Украинская армия продолжает соблюдать режим перемирия, объявленный в полночь 5 марта, и не открывает огонь в ответ.

Источник: https://censor.net.ua/n3055969
 
 
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І тільки порошенко заборонив стріляти в терористів черговим введенням антиконституційного режиму припинення вогню та прийняттям зрадницького закона "про деокупацію Донбасу" яким заборонив ЗСУ вести бойові дії проти терористів!
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Порошенко не розуміє що народу України набридла ця гібридна війна і він вимагає справжньої, Святої війни. З ВП, мобілізацією, з оголошеною війною, з бомбардуванням нашою авіацією ворожих міст.
З повним знищенням ворога в його лігві.
Українські Воїни мають станцювати гопака на руїнах Мурманська!
Слава Україні!
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Няша Гаклонская заявила,скорее Украина войдёт в состав Педофильного Кремля,чем Крым вернется в Украину.
ФИФА обеспокоена возможным Бойкотом ЧМ-18 на рюсскам ГУЛАГе.
Британия может отнять футбольные клубы Арсенал и Челси и Алишера Усаманова и Романа Абрамовича. После затишья 14 марта боевики возобновили огневую активность в зоне АТО, - Гуцуляк - Цензор.НЕТ 6306
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Ну,я не сомневаюсь,что Украина будет спрашивать у "няши" куда ей пойти! Причем как Украине,так и "няше"! С "няшей" уже понятно - На йух!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле затишья 14 марта боевики возобновили огневую активность в зоне АТО, - Гуцуляк
 
 
 
 
 
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