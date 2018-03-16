 После затишья 14 марта боевики возобновили огневую активность в зоне АТО, - Гуцуляк

Боевики выдержали режим перемирия на линии разграничения только одни сутки. Уже на следующий день, 15 марта, украинские позиции в зоне АТО были обстреляны четыре раза. Об этом заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк во время брифинга в "Украинском кризисном медиа-центре", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.ua.

Как сообщается, на луганском направлении противник применял гранатометы различных модификаций и крупнокалиберные пулеметы. Под обстрелами оказались украинские позиции возле Луганского (с 13:40 в течение часа) и после перерыва, уже вечером - под Станицей Луганской.

На донецком направлении боевики продолжают атаковать позиции под Водяным - сразу после полуночи их обстреляли из минометов калибром 82 мм.

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Также был совершен прицельный обстрел из минометов опорных пунктов украинской армии под Лебединским.

Всего по украинским войскам боевики выпустили 14 снарядов.

Ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Украинская армия продолжает соблюдать режим перемирия, объявленный в полночь 5 марта, и не открывает огонь в ответ.