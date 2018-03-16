 Командование ВС РФ наращивает боеспособность своих подразделений на Донбассе, в т.ч. и за счет привлечения местного населения, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны.

По данным украинской разведки, на базе одной из частей российских оккупационных войск осуществляется подготовка призванных на сборы местных жителей в возрасте от 18 до 50 лет. Предполагается, что призванные на эти сборы лица вскоре продолжат подготовку в одном из учебных центров ВС РФ на территории Ростовской области России.

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"Российским оккупационным командованием предоставляются обещания вовлеченным в сборы лицам, что те из них, которые пройдут подготовку, получат возможность пользоваться приоритетом при назначении на должности в подразделениях ВС РФ", - отметили в ГУР.