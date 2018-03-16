 "О, курва! Прыгай! Прыгайте", - из-за поломки подъемника на горнолыжном курорте в Грузии пострадали 8 человек, один из них гражданин Украины. ВИДЕО

Об этом сказал министр труда, здравоохранения и социальной защиты страны в прямом эфире телеканала Imedi, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на sputnik-georgia.ru.

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В результате выхода из строя канатки часть кресел, на которых находились туристы, покатились вниз, к нижней станции канатной дороги, и врезались друг в друга.

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"По уточненной информации, восемь человек обратились в клинику неотложной помощи Гудаури. Семеро из них остаются на месте. Одного уже выписали. К счастью, никто не погиб и нет тяжелых повреждений. Два пациента требуют внимания — один гражданин Украины и один Швеции", — сказал Сергеенко.

Тяжелых пациентов могут отвезти в Тбилиси. Для этого на место уже прибыли раеномобили.

"У одного пациента сломана рука и раны на голове. Состояние пациента средней тяжести. Потери сознания не было… Второй пациент — пациентка из Швеции беременна, у нее боли в области спины. Состояние здоровья от легкой до средней тяжести", — отметил Сергеенко.

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Решение в отношении остальных будет принято после проведения дополнительных обследований.