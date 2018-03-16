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 Смертельное ДТП в Харькове: в обвинительном акте не установлена точная скорость, с которой двигался автомобиль Зайцевой

Адвокат одного из обвиняемых в деле о резонансном ДТП в Харькове Геннадия Дронова Сергей Перепелица сообщил, что в обвинительном акте не установлена скорость, с которой двигался автомобиль Елены Зайцевой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське радіо".

Адвокат одного из обвиняемых Геннадия Дронова Сергей Перепелица обращал внимание, что в обвинительном акте не установлена скорость, с которой двигался автомобиль Зайцевой. Пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик подтверждает, что точная скорость действительно не установлена, в обвинительном акте указано, что автомобиль Lexus двигался с превышенной скоростью, не меньше 80 км в час. Но она считает, что это уже правонарушение и этого достаточно.

"Действительно, эксперты не установили с точностью до одного километра скорость автомобиля Зайцевой. Но тем не менее, у нас есть правила дорожного движения, на тот момент, когда было совершено ДТП, говорили нам, что автомобиль имел право двигаться со скоростью не более 60 км/ч. +20 км – это все равно значительное превышение скорости. По большому счету – а на что влияет конкретная скорость автомобиля? Мы установили факт нарушения, и он есть в обвинительном акте, он вменяется в вину и человек будет за это отвечать перед судом. Прокуроры просили экспертов установить точную скорость автомобиля, но даже, если у экспертов не получилось установить скорость с точностью до одного км, то это не означает, что кто-то не доработал и дело развалится. У нас есть экспертиза и мы уверены в своей обвинительной позиции", — заявляет Вита Дубовик.

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Адвокат Сергей Перепелица, с которым мы связались по телефону, считает, что установить точную скорость автомобиля – принципиально важно. 

"В любом транспортном происшествии установить скорость автомобиля является очень важной составляющей. Принципиально это то, что Дронову инкриминируют то, что он перед началом движения не убедился в опасности своего движения. Но тут вопрос: он убедился в опасности автомобиля Lexus, которій двигался со скоростью 80 км / ч или 150 км / ч? Это очень принципиальная разница, чтобы установить, имел ли он возможность вообще увидеть такую ​​опасность. Потому что в случае, когда автомобиль движется со скоростью 120 км / ч, он за 1 секунду проезжает определенную расстояние. И когда Дронов увидел тот автомобиль, на каком расстоянии он был? На расстоянии 20 метров или 150 метров? Если это расстояние 150 метров, то какая же это опасность?", - считает Сергей Перепелица.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно. Суд также обязал следователя обеспечить медобследование Г.Дронова. Задержанный отказался оспаривать решение суда.

Кроме того, начата служебная проверка в отношении харьковской автошколы, где обучалась Зайцева. 

В конце января 2018 года одна из пострадавших в ДТП на улице Сумской в Харькове родила девочку.

Источник: https://censor.net.ua/n3055965
 
 
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Потрібно провести слідчий експеримент в повному обсязі. І бажано декілька разів.
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ПЕРВОНАЧАЛЬНО БЫЛА ОЗВУЧЕНА СКОРОСТЬ В 120 КМ. ЧАС !!! ЗАТЕМ ПО МЕРЕ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ , СКОРОСТЬ НАЧАЛА РЕЗКО СНИЖАТЬСЯ , К МОМЕНТУ ВЫНЕСЕНИЯ ПРИГОВОРА , ОБНАРУЖИТСЯ ШОКИРУЮЩИЙ ФАКТ , ЧТО АВТОМОБИЛЬ ВООБЩЕ СТОЯЛ НА ТРОТУАРЕ , А БЕШЕНЫЕ ПЕШЕХОДЫ С РАЗБЕГУ В 120 КМ. В ЧАС УДАРИЛИСЬ ОБ АВТОМОБИЛЬ !!!
ПОРАЖАЕТ НАГЛОСТЬ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ И САМОЕ ГЛАВНОЕ УВЕРЕННОСТЬ В БЕЗНАКАЗАННОСТИ И ПРОИЗВОЛЕ !!!
РОДСТВЕННИКИ ЕСТЬ У ПОГИБШИХ ? ХОТЬ ОДИН НАСТОЯЩИЙ МУЖИК ? ОТРУБИТЕ ГОЛОВУ СУДЬЕ !!!!


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мудаки... Скорость в наших судах обратно пропорциональна вложенному в карман баблу. Х..ли там считать?! В первый же день (и не надо быть икзпердом) посчитал по видео - сбивала она людские кегли на скорости не менее 20 м/с, что равно 72 км/ч. Но это уже на излете, на тормозах и почти в конце траектории полета. А летела она не меньше 100 ( по самым скромным подсчетам). Из представленных видосов самым информативным оказался вот этот https://www.youtube.com/watch?v=__kG9Lif9vk . Вот чего-то кажется, что самый-самый видос замяли. Не вжисть не поверю, что нет камер со стороны исторического музея или градусника. А ведь скорость очень важна для Дроныча - смог или не смог он физически гальмануть перед губашлепкой. Смертельное ДТП в Харькове: в обвинительном акте не установлена точная скорость, с которой двигался автомобиль Зайцевой - Цензор.НЕТ 9445
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Да о чем вы??? Какие там 100 км/ч??? Я настаиваю- там выше, чем 120. Бо сам такой. Летаю, почти ежедневно. Но... с умом.
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для настоятельных написано "(по самым скромным подсчетам)" или не? и... того... брось летать... Смертельное ДТП в Харькове: в обвинительном акте не установлена точная скорость, с которой двигался автомобиль Зайцевой - Цензор.НЕТ 5579
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Не. Не брошу. Для того и создавал свой Супер-Запор. Но, повторюсь: никакого риска, для окружающих. Только от светофора и до светофора.
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А ужратый или псих не может вывалитьсяна дорогу. У меня с психом была тема, выскочил из сквера и машет ручками а потом опять в кусты. Водила, кум мой, с полчаса членораздельно не говорил.
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просто якийсь сюрреалізм -
всі знають що воно під наркотою летіло убивати
(як потім у своїй групі універу говорила дешевих лахов)
але для нас всіх ліпліть із нею не виноватую?
ДЛЯ ЧОГО ЗАГИНУЛА НЕБЕСНА СОТНЯ І СТОЯВ МАЙДАН?
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судя по траэктории полёта, кинетической энергии, вложенной в разрушения и отсутствии ударной волны впереди летящего авто - явно на дозвуке шла. ну или близко к Маху. короче в вычислениях - скоростью можно пренебречь. за соответствующую мзду канешно.
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меня еще один вопрос интересует - куда так умело делся третий участник событий, который гонялся с зайцевой? Смертельное ДТП в Харькове: в обвинительном акте не установлена точная скорость, с которой двигался автомобиль Зайцевой - Цензор.НЕТ 2253
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"не меньше 80 км/ч" - да свеженький лексус на холостом ходу и при попутном ветре так катится а с обдолбаной малолеткой за рулём и тапкой в пол............ а каже масса автомобиля умноженная на тормозной путь (которого не было)....
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Что значит не установлена? Геращенко сказал 200км, значит так и было.
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началось отмазывание этой шлюхи и перекладывание вины за убийство людей на дронова...
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Этим "экспертам" тату на лбу выколоть:
Смертельна ДТП у Харкові: в обвинувальному акті не встановлена ​​точна швидкість, з якою рухався автомобіль Зайцевої - Цензор.НЕТ 1058
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красными чернилами... или шрамировать, чтоб свести не могли
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формула неправильная.
она не учитывает импетус.
в случае интернета - вообще не работает.
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Какая разница с какой скоростью она проехала на КРАСНЫЙ СВЕТ.
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А что, если "сядем оба", то не так обидно?
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Для нее тоже есть - ведь часть вины она пытается переложить на Дронова.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСмертельное ДТП в Харькове: в обвинительном акте не установлена точная скорость, с которой двигался автомобиль Зайцевой
 
 
 
 
 
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