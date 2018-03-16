 Смертельное ДТП в Харькове: в обвинительном акте не установлена точная скорость, с которой двигался автомобиль Зайцевой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське радіо".

Адвокат одного из обвиняемых Геннадия Дронова Сергей Перепелица обращал внимание, что в обвинительном акте не установлена скорость, с которой двигался автомобиль Зайцевой. Пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик подтверждает, что точная скорость действительно не установлена, в обвинительном акте указано, что автомобиль Lexus двигался с превышенной скоростью, не меньше 80 км в час. Но она считает, что это уже правонарушение и этого достаточно.

"Действительно, эксперты не установили с точностью до одного километра скорость автомобиля Зайцевой. Но тем не менее, у нас есть правила дорожного движения, на тот момент, когда было совершено ДТП, говорили нам, что автомобиль имел право двигаться со скоростью не более 60 км/ч. +20 км – это все равно значительное превышение скорости. По большому счету – а на что влияет конкретная скорость автомобиля? Мы установили факт нарушения, и он есть в обвинительном акте, он вменяется в вину и человек будет за это отвечать перед судом. Прокуроры просили экспертов установить точную скорость автомобиля, но даже, если у экспертов не получилось установить скорость с точностью до одного км, то это не означает, что кто-то не доработал и дело развалится. У нас есть экспертиза и мы уверены в своей обвинительной позиции", — заявляет Вита Дубовик.

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Адвокат Сергей Перепелица, с которым мы связались по телефону, считает, что установить точную скорость автомобиля – принципиально важно.

"В любом транспортном происшествии установить скорость автомобиля является очень важной составляющей. Принципиально это то, что Дронову инкриминируют то, что он перед началом движения не убедился в опасности своего движения. Но тут вопрос: он убедился в опасности автомобиля Lexus, которій двигался со скоростью 80 км / ч или 150 км / ч? Это очень принципиальная разница, чтобы установить, имел ли он возможность вообще увидеть такую ​​опасность. Потому что в случае, когда автомобиль движется со скоростью 120 км / ч, он за 1 секунду проезжает определенную расстояние. И когда Дронов увидел тот автомобиль, на каком расстоянии он был? На расстоянии 20 метров или 150 метров? Если это расстояние 150 метров, то какая же это опасность?", - считает Сергей Перепелица.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.



Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно. Суд также обязал следователя обеспечить медобследование Г.Дронова. Задержанный отказался оспаривать решение суда.

Кроме того, начата служебная проверка в отношении харьковской автошколы, где обучалась Зайцева.

В конце января 2018 года одна из пострадавших в ДТП на улице Сумской в Харькове родила девочку.