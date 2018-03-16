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 Политика Украины, Общество
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Все про:выборы (20150) Крым (19660) Россия (68446) крымские татары (1755) Джелялов (45)

 "Придя на избирательный участок, вы поддержите убийц и отдадите им свой свободный Крым", - Джелялов обратился к крымским татарам. ВИДЕО

Первый заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов записал видеообращение к крымским татарам, в котором заявил, что если они примут участие в выборах президента соседней России, то таким образом "дадут России лицензию на продолжение ее грязной и противоправной работы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его страницу в Facebook.

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"Если вы убеждены, что все, что происходит в Крыму в целом, и с крымскотатарским народом, в частности, правильно и справедливо, если вы убеждены, что репрессии, десятки обысков и задержаний, судилища и пытки, ограничения прав и похищения людей, в конце концов вандализм в отношении вашей памяти оправданы, законны и справедливы, если вы убеждены, что жить в несвободе и подчиняться лжи – это нормально, то можете смело идти на избирательные участки. Но помните, что совершенно не важно, что вы там будете делать: выбирать, где ставить галочку, или как некоторые намерены уничтожить бюллетень, потому что придя на избирательный участок, вы уже поддержите убийц Решата Аметова, похитителей Эрвина Ибрагимова, исполнителей многочисленных преследований и пыток. Вы дадите им лицензию на продолжение их грязной и противоправной работы", - сказал он.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – годовщину российской аннексии Крыма. В них примут участие восемь кандидатов – Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3055963
 
 
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Крим, взагалі-то, дім українців.
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Крим вже фсьо, поки не розвалиться казламордія.
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Пророссийские крымчане хотят УМЕРЕТЬ в россии. Проукраинские крымчане хотят ЖИТЬ в Украине. Почувствуйте разницу…
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Поднимать над Крымом российский флаг - все равно,что вывешивать у себя на балконе грязные соседские трусы !!!
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Недавно, через форму обратной связи на сайте, получил такое сообщение:
Від: BOTOKSNIY <botoksniy@mail.ru>
>Голосуйте за клонированного ботоксного петуха!<
Почему надо голосовать за клонированного ботоксного петуха?
1. Клонированный Ботоксный Петух - выбор большинства!
2. Не надо думать!
3. Не надо работать!
4. Скрепы, духовность, гебельс!
5. Клоуны на гелендвагенах и их хозяева, клоуны на яхтах, голосуют за свое изделие, бери пример!
Поравдовало!
Надеюсь, среди татар тоже есть те, кто так думает.
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Крым надо делать национальной автономией в составе Украины, иначе следующее поколение татар продастся русским и не будет никакого крымско-татарского меджлиса....
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Киримли ще за першу депортацію москаликам не "подякували" . Кров людська не водиця ... (С)
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Украина не признавая Крым татарской автономией тоже плохо поступает с татарами,это их исконная земля,как Киев для украинцев
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кацап ипанутый,забыл как вы столетиями татарам сапоги лизали?
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Придут не придут а 86 % баранов нарисуют за Наркобарона кремля. "Прийшовши на виборчу дільницю, ви підтримаєте вбивць і віддасте їм свій вільний Крим", - Джелялов звернувся до кримських татар - Цензор.НЕТ 1677Там всё давно подсчитано.
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В сентябре 2017 года Плешивый запланировал визит в Японию на май 2018 года. "Прийшовши на виборчу дільницю, ви підтримаєте вбивць і віддасте їм свій вільний Крим", - Джелялов звернувся до кримських татар - Цензор.НЕТ 3635
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Придя на избирательный участок, вы поддержите убийц и отдадите им свой свободный Крым", - Джелялов обратился к крымским татарам. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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