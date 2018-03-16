 "Придя на избирательный участок, вы поддержите убийц и отдадите им свой свободный Крым", - Джелялов обратился к крымским татарам. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его страницу в Facebook.

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"Если вы убеждены, что все, что происходит в Крыму в целом, и с крымскотатарским народом, в частности, правильно и справедливо, если вы убеждены, что репрессии, десятки обысков и задержаний, судилища и пытки, ограничения прав и похищения людей, в конце концов вандализм в отношении вашей памяти оправданы, законны и справедливы, если вы убеждены, что жить в несвободе и подчиняться лжи – это нормально, то можете смело идти на избирательные участки. Но помните, что совершенно не важно, что вы там будете делать: выбирать, где ставить галочку, или как некоторые намерены уничтожить бюллетень, потому что придя на избирательный участок, вы уже поддержите убийц Решата Аметова, похитителей Эрвина Ибрагимова, исполнителей многочисленных преследований и пыток. Вы дадите им лицензию на продолжение их грязной и противоправной работы", - сказал он.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – годовщину российской аннексии Крыма. В них примут участие восемь кандидатов – Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.