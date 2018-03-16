 Смена госсекретаря не несет нам какие-то дополнительные нюансы во взаимодействии. Это будет очень последовательное продолжение того, что мы делаем сейчас, - Климкин о назначении Помпео

Об этом в интервью ВВС Украина заявил глава МИД Украины Павел Климкин, отвечая на вопрос об ожижданиях от нового госсекретаря США, передает Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно уверен, что это будет очень достойный и конструктивное сотрудничество. Все, что я знаю о нем, однозначно характеризует его как человека ценностей и принципов. Но при любом масштабе наше взаимодействие и союзничество - это не вопрос личностей. И в администрации США, и в Конгрессе, и в Сенате, везде есть консенсус относительно важности поддержки Украины. Смена госсекретаря не несет нам какие-то дополнительные нюансы во взаимодействии. Это будет очень последовательное продолжение того, что мы делаем сейчас. Но поскольку он был директором ЦРУ, прекрасно понимает масштабы российской угрозы и понимает в деталях, это ему очень пригодится на посту госсекретаря", - заявил Климкин.

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Напомним, 13 марта Трамп уволил с поста госсекретаря Тиллерсона - из-за разногласий с ним по ряду внешнеполитических проблем. Вместо него назначил директора ЦРУ Майка Помпео - он вступит в должность в апреле.