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 Политика Украины
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 Беца: "Санкции против России следует усиливать до полной деоккупации Крыма"

В день так называемого "референдума" в Крыму пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила о небходимости усиления санкций против России "до полной деоккупации Крыма".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Twitter.

"Четыре года с момента нелегитимного референдума в Автономной Республике Крым и попытки незаконной аннексии. Преступление России. Санкции следует усиливать до полной деоккупации", – отметила Беца.

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Беца: Санкции против России следует усиливать до полной деоккупации Крыма 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055960
 
 
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ааа... ну раз сама секретарша Беца высказалась тогда точно надо...
Интересно она эту речь на заседании толкнула и что она делала в тот момент под столом?!
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сколько санкций ввела Украина? почему рост торговли с рашкой вырос на 30% ?
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да ты только свою успел продать...\ну попробуй теперь продать чужих матерей...\
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что ты несешь? какой Крым? гайки надо крутить до полного распада параши на мелкоуездные баронства.
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Где же вы раньше были,вы как молдаване запрягаете- уже пятый год войны будет??
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Донецкие звонят уже через интернет,сопят,что мобильной связи с Украиной нет,по интернету разговаривают по несколько минут и их обрывают,камеру включать бояться,говорят что нам в Донецке устроили Гетто-издеваются...?
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Д\\\емилев FR€$H‏ @AzatlikUA 17 ч.17 часов назад
Когда ждёшь,что после падения купола ВР,Надюха может начать добивать оставшихся из автомата)

Беца: "Санкции против России следует усиливать до полной деоккупации Крыма" - Цензор.НЕТ 4658
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Ходить за колону - это у Допкиных родовое. Беца: "Санкции против России следует усиливать до полной деоккупации Крыма" - Цензор.НЕТ 369
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Полон Надії Савченко був спланованою акцією, щоб зробити з неї героя для виконання завдань російських спецслужб.

Про це в ефірі "Прямого" сказав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Діяльність Савченко направлена проти держави Україна відбулась практично наступного дня, після її повернення з полону. На моє глибоке переконання, сам полон був театралізованою виставою і був спланованою акцією, для того, щоб зробити інформаційно, так званого героя та впровадити в інформаційний простір України, для виконання задач поставлених російськими спецслужбами. Це і відбулось", - сказав Шкіряк.

На його думку, Савченко знаходилась за ґратами тільки для телебачення.

"Тюрма Савченко була тільки для телебачення, бо навіть її так зване голодування, тільки додавало їй симпатичних форм, аж ніяк не мало зворотній ефект", - додав він.
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Однако награду из рук Гаранта получила,думала ещё героя дадут-посмертно!
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например ИРАН постоянно под санкциями и что??? он прекратил заявлять, что не успокоится пока не уничтожит евреев и израель???
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Так то арабы,они Коран с детства почитают!
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таких примеров в мире масса, но как показывает история методы принуждения не везде работают
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В Северной Корее тоже упоротые живут,коммунизмь строють...
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Они везде не работают, за исключением операция в Югославии войсками НАТО притом без одобрения ООН
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Санкции кацапии должны начинаться с Украины,мы просим,требуем,умоляем а сами наращиваем торговые отношения с кацапией и это в то время когда ежедневно кто то погибает или становится калекой от рук кацапских наемников поддерживаемых кацапскими гунконвоями и из благословления хуйла.
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Согласен,не повезло нам с Петей и Вовой Пуйлом.
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а все потому, что вся правящая верхушка агенты кремля, и которые вершат судьбы враждого к ним населения и во главе резидент на подобии мухамеда мурси - педрило липетское
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Украинской власти с себя не мешает начать - прекратить экономические связи с Рашкой и свернуть хребет коррупции в Украине. Но что-то слабо верится и в то, и в другое.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБеца: "Санкции против России следует усиливать до полной деоккупации Крыма"
 
 
 
 
 
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