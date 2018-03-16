 Беца: "Санкции против России следует усиливать до полной деоккупации Крыма"

В день так называемого "референдума" в Крыму пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила о небходимости усиления санкций против России "до полной деоккупации Крыма".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Twitter.
"Четыре года с момента нелегитимного референдума в Автономной Республике Крым и попытки незаконной аннексии. Преступление России. Санкции следует усиливать до полной деоккупации", – отметила Беца.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть конкретные фамилии, эти люди будут наказаны, - прокуратура АРК об организаторах незаконных выборов
Источник: https://censor.net.ua/n3055960
Интересно она эту речь на заседании толкнула и что она делала в тот момент под столом?!
Когда ждёшь,что после падения купола ВР,Надюха может начать добивать оставшихся из автомата)
Про це в ефірі "Прямого" сказав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
"Діяльність Савченко направлена проти держави Україна відбулась практично наступного дня, після її повернення з полону. На моє глибоке переконання, сам полон був театралізованою виставою і був спланованою акцією, для того, щоб зробити інформаційно, так званого героя та впровадити в інформаційний простір України, для виконання задач поставлених російськими спецслужбами. Це і відбулось", - сказав Шкіряк.
На його думку, Савченко знаходилась за ґратами тільки для телебачення.
"Тюрма Савченко була тільки для телебачення, бо навіть її так зване голодування, тільки додавало їй симпатичних форм, аж ніяк не мало зворотній ефект", - додав він.