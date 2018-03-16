 Гройсман призвал парламент урегулировать вопрос о решениях судов при проведении судмедэкспертиз

Как передает Цензор.НЕТ, на будущей неделе парламент должен исправить ситуацию, которая сложилась после вступления в силу закона, которій усложняет работу правоохранительнім органам и требует получения разрешения на проведение судмедэкспертиз через суды. Об этом заявил во время "Часа вопросов к правительству" премьер-министр Владимир Гройсман.

"Вчера, насколько я понимаю, этот вопрос рассматривался в стенах украинского парламента, не было принято никакого решения. Я так понимаю, что на следующей неделе парламент должен исправить эту ситуацию, которая имеет место. Сегодня это вступило в законную силу и мы быстро увидим, есть ли там негативное влияние или нет. Но то, что требует урегулирования должно быть урегулировано в стенах парламента", - заявил Гройсман, напомнив, что следующая неделя будет пленарной.

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Он также попросил дать соответствующую оценку сложившейся ситуации профильным комитетам.

Вместе с тем Гройсман призвал не вносить изменения в закон "маски-шоу-стоп".

"Только-только бизнес начинает свободно дышать, что их никто не кладет лицом в пол, а сейчас я уже слышу, что есть такие попытки эту ситуацию уничтожить", - отметил Гройсман.