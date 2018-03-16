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 Политика Украины
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Все про:правоохранительные органы (241) суд (20665) судмедэкспертиза (35) Гройсман (3900)

 Гройсман призвал парламент урегулировать вопрос о решениях судов при проведении судмедэкспертиз

Премьер призвал Раду найти решение, чтобы не усложнять работу правоохранительных органов.

Как передает Цензор.НЕТ, на будущей неделе парламент должен исправить ситуацию, которая сложилась после вступления в силу закона, которій усложняет работу правоохранительнім органам и требует получения разрешения на проведение судмедэкспертиз через суды. Об этом заявил во время "Часа вопросов к правительству" премьер-министр Владимир Гройсман.

"Вчера, насколько я понимаю, этот вопрос рассматривался в стенах украинского парламента, не было принято никакого решения. Я так понимаю, что на следующей неделе парламент должен исправить эту ситуацию, которая имеет место. Сегодня это вступило в законную силу и мы быстро увидим, есть ли там негативное влияние или нет. Но то, что требует урегулирования должно быть урегулировано в стенах парламента", - заявил Гройсман, напомнив, что следующая неделя будет пленарной.

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Он также попросил дать соответствующую оценку сложившейся ситуации профильным комитетам.

Вместе с тем Гройсман призвал не вносить изменения в закон "маски-шоу-стоп".

"Только-только бизнес начинает свободно дышать, что их никто не кладет лицом в пол, а сейчас я уже слышу, что есть такие попытки эту ситуацию уничтожить", - отметил Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3055959
 
 
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Поправки депутата из фракции законтаченных приняты в прошлом году. Но только после начала кипиша в обществе, что менты , что Продавец труселей продали очи. А сколько ж тогда делают их шаловливые ручонки в непубличных сферах?
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Депутаты вообще отбились от рук. Зачем идти в парламент, чтобы там сидеть или на Мальдивах загорать и ничего не делать? В Украине отвратительное законодательство по всем фронтам, а депутатам пофиг. Идите уже на досрочные выборы, от вас все равно никакого толка, вас народ уже ненавидит и презирает.
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Депутани теж їздять на Мальдіви? Я так зрозумів що таку привілегію має тільки Порох.
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уйти, ага держи карман шире--- поменять ложку на лопату? ни за что!!!!! Гройсман закликав парламент врегулювати питання щодо рішень судів під час проведення судмедекспертиз - Цензор.НЕТ 2436
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Идиот, а то что вы всю правоохранительную систему парализовали, вас не интересует?
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Кожен народ має таку владу, яку заслуговує.(С)
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Результат депутатской бездарности. Протирают штаны, а не читают принимаемые законы. Вникают в то, где затрагиваются только их интересы.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман призвал парламент урегулировать вопрос о решениях судов при проведении судмедэкспертиз
 
 
 
 
 
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