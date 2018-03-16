 Судьи Верховного Суда отметили наиболее значимые достижения судебной реформы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Закон и Бизнес".
Не следует думать, что реформа проводилась впопыхах, уверил присутствующих секретарь пленума ВС Дмитрий Луспеник. Кодексы разрабатывались несколько лет при участии ведущих юристов, ученых, судей. А основной их философией стало закрепление на законодательном уровне процедур наработанных отечественной и зарубежной судебной практикой. Только в Гражданском процессуальном кодексе Луспеник насчитал 46 новелл, которые ранее никогда не применялись судами.
Также к достижениям судебной реформы спикеры относят кадровую политику реформаторов. Шагом вперед называет включение в состав ВС не только профессиональных судей, но и адвокатов и ученых, сообщила судья ВС Анна Вронская. Она отметила, что состав коллегий ВС построен таким образом, чтобы включить по одному судье высшего суда, одному судье апелляционного суда и одному адвокату или ученому. Это, уверена Вронская уже дает положительный результат в отношении принятия решений ВС.
Сами же адвокаты и ученные, отметила судья Большой Палаты ВС Александра Яновская ценят возможность использовать свои знания и навыки на благо судебной системы.
Большие надежды эксперты возлагают на то, что новый ВС будет способствовать единению судебной практики. А также с нетерпением ожидают начало работы электронного суда. Уже до конца года, отметил народный депутат Георгий Логвинский, специалисты планируют разработать систему электронного документооборота в судах.
реформаторьі
Так ты обоснуй что такие же!
Этот кацапский пацак видимо забыл что Украина - это центр ЕВРОПЫ!!! Спалился конкретно!
А у судей мало того что зарплаты и пенсии огромные еще и сверх того не хило имеют. Достаточно посмотреть на их декларации - иномарки, виллы, особняки, шикарные квартиры, счета в банках и т.д. А ведь это лишь видимая часть их доходов, то что не получается скрыть.
Однако, по словам Б.Монича, судьи местных судов, не прошедшие оценивание, получают вознаграждение, размер которого установлен старой редакции закона: должностной оклад - 10 минимальных зарплат. А судьи апелляционных, высших специализированных - пропорционально должностному окладу судьи местного суда с коэффициентом 1,1 и 1,2
А если новый окажется (как у нас часто бывает) хуже старого или как минимум не лучше?
По Кодексам... теоретики хе.ровы. Вы пробовали по этим кодексам работать? Ладно ЦПК, ГПК и КАСУ, но блин во что вы превратили КПК? Вы считаете отмазывание мегакорупционеров от ответственности, благодаря изменениям - достижением?
Почему люди должны платить налоги на правоохранителей, если те будут без установления преступника закрывать через год провадження???