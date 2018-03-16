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 Политика Украины, Общество
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Все про:Верховный Суд (542) судебная реформа (863) Логвинский (83) Вронская Анна (4) Луспеник (1)

 Судьи Верховного Суда отметили наиболее значимые достижения судебной реформы

Создание нового Верховного Суда и внедрение новых процессуальных кодексов участники І Судебного форума Ассоциации адвокатов Украины считают наиболее значимыми достижениями судебной реформы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Закон и Бизнес".

Не следует думать, что реформа проводилась впопыхах, уверил присутствующих секретарь пленума ВС Дмитрий Луспеник. Кодексы разрабатывались несколько лет при участии ведущих юристов, ученых, судей. А основной их философией стало закрепление на законодательном уровне процедур наработанных отечественной и зарубежной судебной практикой. Только в Гражданском процессуальном кодексе Луспеник насчитал 46 новелл, которые ранее никогда не применялись судами.

Также к достижениям судебной реформы спикеры относят кадровую политику реформаторов. Шагом вперед называет включение в состав ВС не только профессиональных судей, но и адвокатов и ученых, сообщила судья ВС Анна Вронская. Она отметила, что состав коллегий ВС построен таким образом, чтобы включить по одному судье высшего суда, одному судье апелляционного суда и одному адвокату или ученому. Это, уверена Вронская уже дает положительный результат в отношении принятия решений ВС.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Как работает Большая палата Верховного Суда. ИНФОГРАФИКА

Сами же адвокаты и ученные, отметила судья Большой Палаты ВС Александра Яновская ценят возможность использовать свои знания и навыки на благо судебной системы.

Большие надежды эксперты возлагают на то, что новый ВС будет способствовать единению судебной практики. А также с нетерпением ожидают начало работы электронного суда. Уже до конца года, отметил народный депутат Георгий Логвинский, специалисты планируют разработать систему электронного документооборота в судах.

Источник: https://censor.net.ua/n3055958
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
ну все, теперь все будут жить по закону
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Реформа суда ничего не дала абсолютно. Судьи все те же, взятки как брали так и берут, решения судов как были часто противозаконные, так и сейчас такие же и этих судей нельзя привлечь к ответственности и снять с работы.Судейский беспредел продолжается.
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та да, нареформировали себе бабла побольше,
реформаторьі
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Прочитал - "ОтмеНили", хотел написать какую то гадость, решил прочитать еще раз...
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У судей зарплаты и пенсии в 10-15 раз больше чем у учителей. В Европе такого и близкого нет. А вот в Рашке есть. И судебная система такая же - коррупционная.
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Что в Европе у учителей ЗП такие же как у судей????))))))))))))))))
Так ты обоснуй что такие же!
Этот кацапский пацак видимо забыл что Украина - это центр ЕВРОПЫ!!! Спалился конкретно!
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Почему такие же? В Европе зарплаты судей лишь в 2-2,5 раза больше чем у учителей, а не в 10-15 как в Украине и Рашке.
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У нас точно так же. Кроме того, у нас нормальный учитель имеет доход от репетиторства и нередко намного больший чем зарплата в школе. Ему это Закон не запрещает, а вот судья (по Закону) обязан жить исключительно на зарплату.
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Не надо преувеличивать роль репетиторства в стране, где большинство людей еле сводит концы с концами.
А у судей мало того что зарплаты и пенсии огромные еще и сверх того не хило имеют. Достаточно посмотреть на их декларации - иномарки, виллы, особняки, шикарные квартиры, счета в банках и т.д. А ведь это лишь видимая часть их доходов, то что не получается скрыть.
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Как ты можешь о таком рассуждать в принципе если у тебя с географии - 2 по 12 бальной системе!
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Что то у тебя с географией совсем туго!
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увы, это правда. Просто вы видимо равняетесь на новые зарплаты судей ВСУ. Но рядовой судья в районном суде, с кучей выслуги и наворотами получает примерно 13-14 тыс грн. Учитель с наворотами получает в два раза меньше. Это явно не 10-15 раз. Если брать судей ВСУ, то равнять их надо на высших чиновников Миносвиты, а там, зарплаты явно не как в школе...
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Судья отметил, что согласно новой редакции закона «О судоустройстве и статусе судей» с 1 января 2018 года базовый размер должностного оклада судьи составляет: для судьи местного суда - 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, для судьи апелляционного суда и высшего специализированного суда - 30 прожиточных минимумов.
Однако, по словам Б.Монича, судьи местных судов, не прошедшие оценивание, получают вознаграждение, размер которого установлен старой редакции закона: должностной оклад - 10 минимальных зарплат. А судьи апелляционных, высших специализированных - пропорционально должностному окладу судьи местного суда с коэффициентом 1,1 и 1,2
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ВОРЫ ХВАЛЯТЬ ВОРОВ! И пофиг что на них судебные мантии все равно это ВОРЫ!!
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можно и отметить когда в кармане шелестит сотни тысяч Судді Верховного Суду зазначили найголовніші досягнення судової реформи - Цензор.НЕТ 3286
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Самая знаменательная рехформа, это то что я сумел купить посаду судьи ВСУ? Ну если так, то конечно - да. Как можно считать достижением то, что еще никак себя не проявило? Судді Верховного Суду зазначили найголовніші досягнення судової реформи - Цензор.НЕТ 9209
А если новый окажется (как у нас часто бывает) хуже старого или как минимум не лучше?
По Кодексам... теоретики хе.ровы. Вы пробовали по этим кодексам работать? Ладно ЦПК, ГПК и КАСУ, но блин во что вы превратили КПК? Вы считаете отмазывание мегакорупционеров от ответственности, благодаря изменениям - достижением?
Почему люди должны платить налоги на правоохранителей, если те будут без установления преступника закрывать через год провадження???
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Пропоную скоротити заголовок матеріалу -просто: Судьи Верховного Суда отметили........
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудьи Верховного Суда отметили наиболее значимые достижения судебной реформы
 
 
 
 
 
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