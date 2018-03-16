 Судьи Верховного Суда отметили наиболее значимые достижения судебной реформы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Закон и Бизнес".

Не следует думать, что реформа проводилась впопыхах, уверил присутствующих секретарь пленума ВС Дмитрий Луспеник. Кодексы разрабатывались несколько лет при участии ведущих юристов, ученых, судей. А основной их философией стало закрепление на законодательном уровне процедур наработанных отечественной и зарубежной судебной практикой. Только в Гражданском процессуальном кодексе Луспеник насчитал 46 новелл, которые ранее никогда не применялись судами.

Также к достижениям судебной реформы спикеры относят кадровую политику реформаторов. Шагом вперед называет включение в состав ВС не только профессиональных судей, но и адвокатов и ученых, сообщила судья ВС Анна Вронская. Она отметила, что состав коллегий ВС построен таким образом, чтобы включить по одному судье высшего суда, одному судье апелляционного суда и одному адвокату или ученому. Это, уверена Вронская уже дает положительный результат в отношении принятия решений ВС.

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Сами же адвокаты и ученные, отметила судья Большой Палаты ВС Александра Яновская ценят возможность использовать свои знания и навыки на благо судебной системы.

Большие надежды эксперты возлагают на то, что новый ВС будет способствовать единению судебной практики. А также с нетерпением ожидают начало работы электронного суда. Уже до конца года, отметил народный депутат Георгий Логвинский, специалисты планируют разработать систему электронного документооборота в судах.