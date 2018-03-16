 Весь мир готов к миротворческой миссии на Донбассе. Не готова только Россия, - Климкин

Об этом в интервью ВВС Украина заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.
"Мы стараемся максимально приблизить реальную (миротворческую. - Ред.) миссию. В принципе весь мир к этому готов, все готовы присоединиться к миссии. Не готова только Россия. Она сознательно сейчас играет на повышение. Этот вопрос можем продвинуть только с помощью наших союзников и друзей", - заявил он.
"Нам нужно достаточное количество (миротворцев. - Ред.). Это означает, что миротворцы реально должны контролировать всю территорию оккупированного Донбасса. Я считаю, что по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тыс. А сколько точно - мы будем согласовывать вместе с ООН и партнерами, которые войдут в состав миссии. Но это не может быть две или четыре тысячи. Это должны быть миротворцы, которые будут контролировать сначала отвод вооружение и все, что там происходить во время этого процесса. Но потом возникает вопрос - кто будет выполнять полицейские функции. То есть нам нужна военная компонента, нам нужна полицейская компонента, а также гражданские, которые будут постепенно брать на себя управление территорией. Поэтому, конечно, на оккупированный Донбасс 500 полицейских мало. По составу миссии - это должна определять ООН. Но, конечно, это должна быть не Россия. Мы найдем достойных миротворцев. Мы уже со всеми разговаривали и не только в Европе. Например, с японцами. Они известные миротворцы в различных регионах мира, они очень надежны. Я спрашивал министра иностранных дел Японии, и он сказал, что мы можем это рассмотреть. Но сначала нужно понимать, какая это будет миссия", - рассказал Климкин, отметив, что "очень скептически" относится к участию в миссии представителей СНГ, но при этом не исключеат "какую-то их очень ограниченную роль".
Проблема на самом деле очень серьезная.
Сотня миллионов агрессивного населения на заброшенной территории, напичканой всеми видами оружия.
Немає жодних сумнівів, що Надія Савченко могла бути задіяна в програмі підриву України зсередини, яку сьогодні впроваджує Російська Федерація.
Про це на "Прямому" розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
"Практично через місяць після її повернення з так званого полону стало очевидно, що вона консерва. Принаймні для мене це очевидно і мої відповідні заяви публічні, відверті, щирі, аргументовані, аналітичні стосовно її відвертої диструктивної діяльності. В мене жодних немає підстав не довіряти Юрію Луценко, в мене немає жодних сумнівів, що Савченко могла бути задіяна в програмі підриву України зсередини, яку власне сьогодні впроваджує Російська Федерація.
І це сьогодні є основним елементом гібридної війни, яку вони ведуть проти України. Власне, це і гопкомпанія Саакашвілі, угрупування Грішина, і Савченко, Рубан - це ланки одного ланцюга тільки з різних сторін", - сказав він.
Дальше что будет?
зміни в Конституцію, особливий статус дирляндії, народна міліція (якою стануть гамадріли які зараз з автоматами бігають), захищені статті бюджету...
И нам не нужно. Уже есть "голубые устрицы" от ООН на границе с Ливаном. Это импотенты, трусы и часто пособники террористов.
Про це в ефірі "Прямого" сказав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
"Діяльність Савченко направлена проти держави Україна відбулась практично наступного дня, після її повернення з полону. На моє глибоке переконання, сам полон був театралізованою виставою і був спланованою акцією, для того, щоб зробити інформаційно, так званого героя та впровадити в інформаційний простір України, для виконання задач поставлених російськими спецслужбами. Це і відбулось", - сказав Шкіряк.
На його думку, Савченко знаходилась за ґратами тільки для телебачення.
"Тюрма Савченко була тільки для телебачення, бо навіть її так зване голодування, тільки додавало їй симпатичних форм, аж ніяк не мало зворотній ефект", - додав він.
Ждать, когда рашка сама развалится и путен сдохнет?