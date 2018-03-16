 Весь мир готов к миротворческой миссии на Донбассе. Не готова только Россия, - Климкин

Об этом в интервью ВВС Украина заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы стараемся максимально приблизить реальную (миротворческую. - Ред.) миссию. В принципе весь мир к этому готов, все готовы присоединиться к миссии. Не готова только Россия. Она сознательно сейчас играет на повышение. Этот вопрос можем продвинуть только с помощью наших союзников и друзей", - заявил он.

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"Нам нужно достаточное количество (миротворцев. - Ред.). Это означает, что миротворцы реально должны контролировать всю территорию оккупированного Донбасса. Я считаю, что по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тыс. А сколько точно - мы будем согласовывать вместе с ООН и партнерами, которые войдут в состав миссии. Но это не может быть две или четыре тысячи. Это должны быть миротворцы, которые будут контролировать сначала отвод вооружение и все, что там происходить во время этого процесса. Но потом возникает вопрос - кто будет выполнять полицейские функции. То есть нам нужна военная компонента, нам нужна полицейская компонента, а также гражданские, которые будут постепенно брать на себя управление территорией. Поэтому, конечно, на оккупированный Донбасс 500 полицейских мало. По составу миссии - это должна определять ООН. Но, конечно, это должна быть не Россия. Мы найдем достойных миротворцев. Мы уже со всеми разговаривали и не только в Европе. Например, с японцами. Они известные миротворцы в различных регионах мира, они очень надежны. Я спрашивал министра иностранных дел Японии, и он сказал, что мы можем это рассмотреть. Но сначала нужно понимать, какая это будет миссия", - рассказал Климкин, отметив, что "очень скептически" относится к участию в миссии представителей СНГ, но при этом не исключеат "какую-то их очень ограниченную роль".

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