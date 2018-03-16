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 Политика Украины, За рубежом
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 Весь мир готов к миротворческой миссии на Донбассе. Не готова только Россия, - Климкин

Для миротворческой миссии на оккупированном Донбассе нужны более 15 тыс. миротворцев.

Об этом в интервью ВВС Украина заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы стараемся максимально приблизить реальную (миротворческую. - Ред.) миссию. В принципе весь мир к этому готов, все готовы присоединиться к миссии. Не готова только Россия. Она сознательно сейчас играет на повышение. Этот вопрос можем продвинуть только с помощью наших союзников и друзей", - заявил он.

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"Нам нужно достаточное количество (миротворцев. - Ред.). Это означает, что миротворцы реально должны контролировать всю территорию оккупированного Донбасса. Я считаю, что по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тыс. А сколько точно - мы будем согласовывать вместе с ООН и партнерами, которые войдут в состав миссии. Но это не может быть две или четыре тысячи. Это должны быть миротворцы, которые будут контролировать сначала отвод вооружение и все, что там происходить во время этого процесса. Но потом возникает вопрос - кто будет выполнять полицейские функции. То есть нам нужна военная компонента, нам нужна полицейская компонента, а также гражданские, которые будут постепенно брать на себя управление территорией. Поэтому, конечно, на оккупированный Донбасс 500 полицейских мало. По составу миссии - это должна определять ООН. Но, конечно, это должна быть не Россия. Мы найдем достойных миротворцев. Мы уже со всеми разговаривали и не только в Европе. Например, с японцами. Они известные миротворцы в различных регионах мира, они очень надежны. Я спрашивал министра иностранных дел Японии, и он сказал, что мы можем это рассмотреть. Но сначала нужно понимать, какая это будет миссия", - рассказал Климкин, отметив, что "очень скептически" относится к участию в миссии представителей СНГ, но при этом не исключеат "какую-то их очень ограниченную роль".

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Источник: https://censor.net.ua/n3055957
 
 
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Как сказал министр обороты Британии - "пусть заткнутся". Вводить без них и до Воронежа!
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А з британців зараз ті ще "миротворці" вийдуть- аж до самого Уралу...)))
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Больше языком.
Проблема на самом деле очень серьезная.
Сотня миллионов агрессивного населения на заброшенной территории, напичканой всеми видами оружия.
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Та це зрозуміло- тому їх потихеньку і придушують санкціями, аби "холодильник переміг телевізор" врешті решт.
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Якщо роісю закидати безкоштовним гуманітарним бухлом, то через рік половини населення не стане, а інша половина буде буха в стєльку, залишиться 10% при здоровому глузді, з якими можна вести нормальний діалог.
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Скоро южный сосед их умиротворит...но нашему поколению к сожалению прийдется ждать

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как раз будет возможность полной утилизации, посмотри как работают американцы)) --- вы там есть? нет конечно ни войск расейских ни инопланетян--- а ну тогда миротворческая миссия начинается))
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Нічого. Санкцій кацапам підкінуть, а шо ще потрібно? Я б ще скупку металолома в обмін на амністію зробив для орків після фейс контроля.
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ШКІРЯК ПРО ГІБРИДНУ ВІЙНУ ПРОТИ УКРАЇНИ: САВЧЕНКО І РУБАН - ЦЕ ЛАНКИ ОДНОГО ЛАНЦЮГА

Немає жодних сумнівів, що Надія Савченко могла бути задіяна в програмі підриву України зсередини, яку сьогодні впроваджує Російська Федерація.

Про це на "Прямому" розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Практично через місяць після її повернення з так званого полону стало очевидно, що вона консерва. Принаймні для мене це очевидно і мої відповідні заяви публічні, відверті, щирі, аргументовані, аналітичні стосовно її відвертої диструктивної діяльності. В мене жодних немає підстав не довіряти Юрію Луценко, в мене немає жодних сумнівів, що Савченко могла бути задіяна в програмі підриву України зсередини, яку власне сьогодні впроваджує Російська Федерація.

І це сьогодні є основним елементом гібридної війни, яку вони ведуть проти України. Власне, це і гопкомпанія Саакашвілі, угрупування Грішина, і Савченко, Рубан - це ланки одного ланцюга тільки з різних сторін", - сказав він.
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А кто рассчитывал от кремлевских бандитов другое услышать??На бандита одевают наручники и кидают в клетку.Можно только говорить о том как это сделать наиболее эффективно и безопастно
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Задача миротворческой миссии, разделение воюющих сторон.
Дальше что будет?
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Ну так і будуть вони на кордоні з парашкою стояти, а що ще потрібно?
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Продолжение гешефтнлй торговли
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далі буде "політична частина безальтернативного мінська"

зміни в Конституцію, особливий статус дирляндії, народна міліція (якою стануть гамадріли які зараз з автоматами бігають), захищені статті бюджету...
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С арабами а не палестинцами.
И нам не нужно. Уже есть "голубые устрицы" от ООН на границе с Ливаном. Это импотенты, трусы и часто пособники террористов.
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тогда разбирайся со своими - и не суй сюда своё свиное рыло, без тебя разберутся...
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А ты прикольно хрюкнул. А ну, еще раз?
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Чугункин новый Генсек ООН ?))
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некуй щастать с лозунгами об исконновенгерских землях
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Родина венгров- Урал. Заберите их домой.
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надо им пинка под сраку и вышвырнуть из Украины
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Вот таким как ты- пинка, под сраку- в первую очередь. Бо идиотов у нас- и так- за гланды. Но, скрытых. А ты- откровенный.
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Та ви вже російськомовних в України "спасли", угумс...
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каких венгров? местных евробляхеров?
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Угу. Вот прямо так и готов. Весь Мир! Судя по разворачивающимся событиям- это всё болтовня. Никто не засунет в откровенную пасть 15 тыщ солдат. То есть- дивизию. Бо риторика становится всё более угрожающей, с обеих сторон. А эта вся болтовня- для нас. Типо- работаем, в данном направлении.
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Да полный абсурд и все это понимают. И даже если произойдёт чудо и их введут ничего не изменится.
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Полон Надії Савченко був спланованою акцією, щоб зробити з неї героя для виконання завдань російських спецслужб.

Про це в ефірі "Прямого" сказав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Діяльність Савченко направлена проти держави Україна відбулась практично наступного дня, після її повернення з полону. На моє глибоке переконання, сам полон був театралізованою виставою і був спланованою акцією, для того, щоб зробити інформаційно, так званого героя та впровадити в інформаційний простір України, для виконання задач поставлених російськими спецслужбами. Це і відбулось", - сказав Шкіряк.

На його думку, Савченко знаходилась за ґратами тільки для телебачення.

"Тюрма Савченко була тільки для телебачення, бо навіть її так зване голодування, тільки додавало їй симпатичних форм, аж ніяк не мало зворотній ефект", - додав він.
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Значит- хорошие сапоги. Надо брать.(с). То есть: если этот бес что-то несет, то самое верное- понять наоборот. И никак не иначе.
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Вот это поворот! Фантастический бред! А почему тогда все забыли про Труханова с двумя паспортами, который открыто призыва на антимайдане к неподчинению Киеву ? почему адвокаты Порошенко его защищали на суде? Российский агент во главе ключевого в Украине города - это меньшее зло чем тупая Савченко ?
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А вы что ожидали от рашки чего- то другого? Где план Б?
Ждать, когда рашка сама развалится и путен сдохнет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВесь мир готов к миротворческой миссии на Донбассе. Не готова только Россия, - Климкин
 
 
 
 
 
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