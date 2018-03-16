 Есть конкретные фамилии, эти люди будут наказаны, - прокуратура АРК об организаторах незаконных выборов

Об этом заявил в комментарии "Укринформу" заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мы готовим все данные по факту организации российских "выборов" на территории Автономной Республики Крым. В границах уголовного производства будут установлены все лица, причастные к организации этого избирательного процесса", - сообщил он.

Как отметил заместитель прокурора АРК, на сегодняшний день некстати озвучивать каким именно образом собираются доказательства причастности к организации "выборов", поскольку следствие продолжается, впрочем, заверил, что прокуратура предоставит процессуальную оценку действиям всех тех лиц, которые способствовали избирательному процессу в Крыму.

"Конечно, мы уже имеем конкретные фамилии и делаем все для того, чтобы максимально собрать все доказательства их вины", - добавил Удовиченко.

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Ранее в Прокуратуре АРК предупредили граждан Украины об ответственности по статье "госизмена" Уголовного кодекса Украины в случае участия в организации проведения российских "выборов" в аннексированном Крыму.

В прокуратуре отметили, что гражданам России, которые будут участвовать в организации и проведении "выборов" на полуострове, угрожает преследование по статьям Уголовного кодекса Украины о захвате государственной власти и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Напомним, выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.