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 Политика Украины
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 Есть конкретные фамилии, эти люди будут наказаны, - прокуратура АРК об организаторах незаконных выборов

Прокуратура Автономной Республики Крым в рамках уголовного производства собирает доказательства относительно факта организации "выборов" президента РФ в оккупированном Крыму.

Об этом заявил в комментарии "Укринформу" заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мы готовим все данные по факту организации российских "выборов" на территории Автономной Республики Крым. В границах уголовного производства будут установлены все лица, причастные к организации этого избирательного процесса", - сообщил он.

Как отметил заместитель прокурора АРК, на сегодняшний день некстати озвучивать каким именно образом собираются доказательства причастности к организации "выборов", поскольку следствие продолжается, впрочем, заверил, что прокуратура предоставит процессуальную оценку действиям всех тех лиц, которые способствовали избирательному процессу в Крыму.

"Конечно, мы уже имеем конкретные фамилии и делаем все для того, чтобы максимально собрать все доказательства их вины", - добавил Удовиченко.

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Ранее в Прокуратуре АРК предупредили граждан Украины об ответственности по статье "госизмена" Уголовного кодекса Украины в случае участия в организации проведения российских "выборов" в аннексированном Крыму.

В прокуратуре отметили, что гражданам России, которые будут участвовать в организации и проведении "выборов" на полуострове, угрожает преследование по статьям Уголовного кодекса Украины о захвате государственной власти и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Напомним, выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года – в годовщину оккупации Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму. В российском ЦИК в ответ заявили, что выборы президента России в оккупированном Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Источник: https://censor.net.ua/n3055953
 
 
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На выборах в Думу говорили тоже самое, и что кто-то наказан.
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Есть конкретные фамилии, эти люди будут наказаны)))

Интересно каким образом наказаны?
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наказание сейчас может быть очень простое.
При пересечении админграницы таких упоротых крыс просто винтят. Наказание позже ( причем довольно скоро, после зашквара лолы) - моментальная денатурализация крысы после ее идентификации.
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Не вмішуйтеся!Влада закупила велику кількість лапші,потрібно терміново розвісити,термін придатності......От кожен день " непосильльний труд"з ранку до вечора!
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Нет такой автономной республики.Просрана.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсть конкретные фамилии, эти люди будут наказаны, - прокуратура АРК об организаторах незаконных выборов
 
 
 
 
 
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