 Нацбанк определил 7 стратегических целей на ближайшие 3 года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил новоназначенный глава НБУ Яков Смолий, представляя документ в Киеве в пятницу.

"В ближайшие три года мы сосредоточимся на следующих целях: низкая и стабильная инфляция, стабильная, прозрачная и эффективная банковская система, возобновление кредитования, эффективное регулирование финансового сектора, свободное движение капитала, финансовая инклюзия, а также современный, открытый, независимый и эффективный центральный банк", - сообщил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ВР приняла решение назначить Смолия новым главой НБУ. ВИДЕО

Как сообщалось, 15 марта Верховная Рада поддержала представление Президента Украины о назначении главой Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, который до этого исполнял обязанности главы НБУ. Соответствующее решение о назначении Смолия поддержали 247 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.