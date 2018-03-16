 Нацбанк определил 7 стратегических целей на ближайшие 3 года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил новоназначенный глава НБУ Яков Смолий, представляя документ в Киеве в пятницу.
"В ближайшие три года мы сосредоточимся на следующих целях: низкая и стабильная инфляция, стабильная, прозрачная и эффективная банковская система, возобновление кредитования, эффективное регулирование финансового сектора, свободное движение капитала, финансовая инклюзия, а также современный, открытый, независимый и эффективный центральный банк", - сообщил он.
Как сообщалось, 15 марта Верховная Рада поддержала представление Президента Украины о назначении главой Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, который до этого исполнял обязанности главы НБУ. Соответствующее решение о назначении Смолия поддержали 247 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.
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