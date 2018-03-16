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 Политика Украины, Экономика
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Все про:НБУ (4343) стратегия (104) Смолий (28)

 Нацбанк определил 7 стратегических целей на ближайшие 3 года

Национальный банк Украины (НБУ) представил семь стратегических целей на среднесрочную перспективу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил новоназначенный глава НБУ Яков Смолий, представляя документ в Киеве в пятницу.

"В ближайшие три года мы сосредоточимся на следующих целях: низкая и стабильная инфляция, стабильная, прозрачная и эффективная банковская система, возобновление кредитования, эффективное регулирование финансового сектора, свободное движение капитала, финансовая инклюзия, а также современный, открытый, независимый и эффективный центральный банк", - сообщил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ВР приняла решение назначить Смолия новым главой НБУ. ВИДЕО

Как сообщалось, 15 марта Верховная Рада поддержала представление Президента Украины о назначении главой Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, который до этого исполнял обязанности главы НБУ. Соответствующее решение о назначении Смолия поддержали 247 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Источник: https://censor.net.ua/n3055948
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Блаблабла, где главная цель укрепление курса гривны.
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Пейпел потрібно дозволити в Україні - першим же рішенням! Через відсутність платіжної системи Пейпел українські ІТ компанії не можуть надавати послуги клієнтам в США, Західній Європі та Північній Америці, а це недоотримані мільярди гривень прибутків та сотні мільйонів гривень несплачених податків!!!!
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Гривня укрепится только в одном единственном случае, когда продавать будем больше чем покупать, т.е. очень не скоро.
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Если доходы с проданного будут и дальше по панамам ныкать, то вряд ли гривна укрепится, даже если продавать больше станут.
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ты бы конституцию,бла-бла-блушник почитал...государство не ставит целью укреплять свою валюту,государство ставит целью стабильность...
где вас только берут,мамкиных иканамистов? Нацбанк визначив 7 стратегічних цілей на найближчі 3 роки - Цензор.НЕТ 8474
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1 украсть,как можно бльше
2 украсть,как можно бльше
3 украсть,как можно бльше
4 украсть как можно бльше
5 украсть,как можно бльше
6 украсть,как можно бльше
7 захавать все в оффшоре
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а где же у вас пункт ещё раз обвалить гривну втрое?
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какие три года? соевые шныри столько не проживут. Будут висеть на гилляках.
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А что, следующие шныри разве не будут ставить ему в заслугу, что он имеет многолетний опыт работы в ОПГ "украинская банковская система"? Нацбанк определил 7 стратегических целей на ближайшие 3 года - Цензор.НЕТ 5585
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Так что, с группой ВТБ покончено навсегда?
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1) украсть
2) украсть побольше
3) украсть еще больше чем в п.2
4) украсть еще больше чем в п.2
5) см п.1-4
6)см п.1-4
7)см п.1-4
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Да во всем мире инфляция, важно какая.
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там написано-низкая...но этот флойд такие буквы не читает...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацбанк определил 7 стратегических целей на ближайшие 3 года
 
 
 
 
 
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