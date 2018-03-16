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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВР (21755) лотерея (75) Антимонопольный комитет (237) Загребельская (7)

 От членов Антимонопольного комитета требуют согласовать лицусловия для лотерейного рынка сегодня на внеочередном заседании

Закрытое внеочередное заседание АМКУ для рассмотрения Лицензионных условий назначено на 16:00 сегодня, 16 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня в 16.00 АМКУ снова соберет закрытое внеочередное заседание, чтобы заново обсудить требование Министерства финансов утвердить проект лицензионных условий для лотерейного рынка в Украине. При этом рассматривать документ собираются в прежней редакции, без правок, несмотря на утвержденный АМКУ на прежнем заседании негативный отчет по лотерейному рынку.

Государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская прокомментировала такое решение главы АМКУ.

"Сегодня на комитете должно было рассматриваться письмо относительно согласования лицензионных условий в редакции прошлого года – именно эти Лицензионные условия АМКУ ранее не согласовал. Минфин ссылался на то, что мы нарушили регламент Кабинета Министров, отказавшись согласовывать лицусловия. В связи с этим Минфин просит их срочно согласовать и завизировать, несмотря на все наши замечания. Проект решения выносится относительно согласования с замечаниями. Но за внесение этого решения в повестку дня не проголосовало большинство членов комитета: 2 члена комитета из присутствующих были против, 3 воздержались и еще 3 было "за". В связи с этим вопрос не был проголосован.

Также читайте: Минфин и не пытается создать условия для конкуренции на лотерейном рынке, - представитель АМКУ Загребельская

Во-первых материалы о решении были предоставлены членам комитета за 15 минут до заседания, а не за 2 суток, как этого требует регламент для ознакомления.

Во-вторых в полномочия АМКУ не входит вопрос о выполнении или не выполнении регламента. Третья причина в том, что мы уже рассматривали этот проект ранее", - говорит она.

Тем не менее глава профильного комитета принял решение назначить внеочередное заседание комитета.

"Оно состоится в 16:00 или 16:30 сегодня. При этом на повестку дня внесен только один вопрос - согласование письма Минфина относительно лицензионных условий. И нам дают время до 16:00 на внесение замечаний", - говорит Загребельская.

По ее словам в практике комитета таких прецедентов еще не было, однако Загребельская заявила, что ее позиция останется неизменной.  

Источник: https://censor.net.ua/n3055947
 
 
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Коррупция не хочет отдавать прибыльный лоторейный рынок. И похоже у нее это получается. Оно и не удивительно, коррупция в Украине рулит.
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Агия скорее всего тоже с донецкого региона.
Не умеют они делать деловые фото
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Самое главное, за что Загребельская стоит насмерть - это лотерейный рынок. Не допустить его монополизацию во что бы то ни стало для неё стало личной войной.

Согласитесь, позиция довольно странная. Как человек сведущий (а она умудрилась непостижимым образом за два года получить юридическое образование и лицензию адвоката, на что у людей «обычных» уходит минимум семь лет), она должна знать: единый лотерейный оператор - это европейская практика. В ЕС рынок государственных лотерей четко регламентирован и находится вне капиталистической экономической структуры. Единый оператор для Украины - это прорыв. Аргументы приведены выше.

Загребельской не интересно экономическое развитие собственной страны?

Судя по всему, да.

Ведь она является никем иным, как лоббистом двух лотерейных операторов - МСЛ и Патриот. Операторов де-факто - российских. Операторов, успешно работающих в Украине, хотя на них наложены санкции СБУ за финансирование ОРДЛО. И работающих только потому, что лицензионных условий на рынке - нет.

Теперь представим, что случится, если Кабмин продвигает инициируемые изменения. МСЛ и Патриот с треском вылетают. Потому что ни по объемах, ни по количеству перечисляемых в бюджет налогов даже близко не подходят к лидеру рынка - УНЛ.
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о чем Вы пишете, это обычная донецкая проститутка, которая купила ксивы))
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Да, фотка показательная.
Вот чего не могут делать в Украине деловые женщины- это просто сфотографироваться. Обязательно надо изобразить из себя блд.
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Не соглашусь, она не изображает.. Пишуч то ее реально хотели посадить еще в 2003 году за занятие проституции. Но статью поменяли ... осталась только ответственность за сутенерство (втягивание в проституцию), а ответственность самих проституток перевели в плоскость административного правонарушения
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Ось тут про "єдиного" ригівського чорноналового монопольщика УНЛ, що не платить податків.
https://www.facebook.com/dubinsky.pro/posts/2036633396366151
Якого настирливо, по бєспрєдєлу, пропихують Мінфін і Кабмін.
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А щодо "кацапських коренів" у МСЛ, то можете заробити багато грошей, бо МСЛ оголосила винагороду 250 тис грн тому, хто надасть письмовий доказ хоч одного кореня.
Іще ніхто не звертався за винагородою, бо оголошення так і висить.
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А ділове фото - це коли мужицька рожа із виразом "а куда я попал?", і щоб у рамки не влазила?
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Ни как не поделят ОБ.... е....... ба...... ло..... ку. Заживем шикарно, о нас заботятся.
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Донецкая прошмандовка...уроженка Селидово в девичестве Ахундова Агия Абасовна ... В 2003-2006 гг привлекалась к уголовной ответственности по ст. 303 ч.1 УК Украины (проституция, принуждение или втягивание в занятие проституцией). Но после внесения изменения в УК , когда уголовно наказуемым стало только сутенерство , дело закрыли.... дело закрыли....но манеры , навыки и мораль остались
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Що ви до неї вчепились, людина заробляла, а не крала, за таою лгікою ви всі проститутки кому платить роботодавець, а на державному маштабі всі сосем у Лоліти!!! А по друге вона говорить розумні речі, нас намагаються знову наїбати, а всю ігорку нарешті треба або взагалі закрити або хоч якось узаконити. Ви навіть не увляєте які бабки зараз рубаються, лотереєю можна назвати все , що не має генератора випадкових чисел, і бабки ці йду в карман Треякова і Ко!!!
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Ви не розумієти..чи просто прикидаєтесь дурнем? Все елементарно й просто.. Гральний бізнес та азартні ігри в Україні заборонені (до речі на відміну від всіх країн ЄС, США...навіть Білорусі).Заборонили їх "при Тимошенко", коли запросили дуже велику суму від російських операторів, що хотіли монополізувати український ринок..Але дозволені лотереї та є закон про лотерейну діяльність. Але НЕ МАЄ ліцензійних умов як повинна здійснюватися лотерейна діяльність...Але є один приватний іноземний монополіст (власники офшори), які купили назву "державна лотерея" та під виглядом лотореї займаються підпільним гральним бізнесом...Всі в курсі та всі в долі....чим довше не має закону про гральний бізнес та не має ліцензійних умов лотерейної діяльності тим їм краще
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вернее отсутствие морали....каждый день незаконной работы игровых автоматов (под видом якобы лотерей...из-за отсутствия лицензионных условий на проведение лотей), это сотни миллионов...В доле все , МВД, прокуратура...наверное и СБ...пока нет лицензионных условий, игровые автоматы называются лотереями , а правоохоронные органы им "верят" причем очень не бесплатно и ооочень не за дешево верят. Возле залов игровых автоматов (типа лотерей) всегда есть ломбард и аптека 24 часа. Схема украл - сдал в ломбард-купил наркоту или колеса-проиграл остатки в игорные автоматы, приносит надприбыль...но и уничтожает украинцев, на рынке аренды недвижимости "игровые залы" вытесняют кафешки, рестораторов и мелкие магазины
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Тут я з тобою згоден повністю. Повторюсь, Третяков в засосах з Собакяном і і друзями бариги. І саме головне , що ці кошти не обліковуються і податки не сплачуються, максимум ЄСВ, кожен ранок комп обнуляється і виграші не можна прослідкувати, я в цій темі був 8 років і знаю що кажу. Кмп на якому стоїть прога одночасно ЄРРО, але не ліцензоване обладнанняі варіанти його обнулення добі відразу даують у МСЛ, УНЛ і ще пару контор заточених під Третякова. Мусора і контора в долі 100 пудов.
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Думаю що питання тут не в яких "засосах" ..Питання в тому, що Третякова та Ко просто поставили на цю тему (може він сам "поставився")...наприклад як Гонтареву на тему "банків"...і тут не лише фронт зрад а і партія панамських офшорників в темі...Так саме у Клічка на кожній темі розсавлені люди, на забудові Столар ..та т.п. І ця прошмандовка захищає існуючу систему
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Да вы правы. Учитывая, что раша в теме , Украину пытаются превратить в африканскую страну с нищим населением..
Те несчастные гроши, что люди зарабатывают, и те у них выманивают и вывозят в рашу.
И ВООБЩЕ - ГДЕ НАБУ?
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це також хвойда (навіть схожа) як заступниця голови ДМС, яку НАБушники намагались задокументівати, але СБУшники захистили...Вона до речі май же рік пропрацювала заступником керівника однієї з найкорумпованіших служб Державної виконавчої служби
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Коли по суті сказати нічого, або якщо доводиться говорити відверту брехню, то одразу переходять на схему "у ребе дочка проститука".
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ніхто не каже що повії це вже так погано...Але треба їх легалізувати. Навіть є повії із посвідченнями адвокатів (реально))) бо їм же треба якось потрапляти до клієнтів в СІЗО...кожен заробляє як може..Але в даному випадку ця особа розкручує діяльність в інтересах збереження існуючого підпільного грального бізнесу під виглядом лотерей, який кришують правоохоронні органи... Це по суті?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОт членов Антимонопольного комитета требуют согласовать лицусловия для лотерейного рынка сегодня на внеочередном заседании
 
 
 
 
 
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