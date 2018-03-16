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 Общество
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Все про:работа (385) заробитчане (170)

 Украинские заробитчане за рубежом зачастую не имеют никаких прав, - эксперт

Большая часть граждан Украины работает нелегально

Украинцы, которые выехали работать за границу, часто становятся жертвами аферистов как среди посредников, так и среди самих работодателей. Об этом сообщила HR-эксперт компании Rabota.ua Татьяна Пашкина в эфире "5 канала". По ее словам, украинцы часто жалуются на сложные ситуации, в которые они попадают.

"Бывают ситуации, нам жалуются на посредников, которые невовремя платят, или вообще не дают рабочие места. Есть ситуации, когда агентства собирают деньги с людей, не предлагая ничего конкретно. Люди готовы заплатить большие деньги, когда видят заработную плату 1000-2000 евро, а потом оказывается, что они не получают ничего", - утверждает Пашкина.

Как отмечают эксперты, часто украинцы за границей не имеют ни прав, ни социальной защиты. Большая часть граждан Украины работает нелегально.

"Как вы сможете доказать, что вы именно там работаете? Работодатель ваш будет на вас смотреть ясными глазами, который вас видел два месяца подряд, и говорить: "кто этот человек? Вы его видели? Я не знаю, что вы хотите от меня, женщина", - рассказала HR.

Также, по словам президента Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиалы, отток рабочей силы за границу бьет по инвестиционной привлекательности Украины.

"Правительство Польши существенно облегчило получение разрешений на работу. И он, как бы, отбирает рабочую силу, мы это чувствуем в своих инвестициях, на своих компаниях. Падает не только рабочая сила ... это также и потребители. Когда снижается количество потребителей в стране, то это тоже снижает желание инвесторов в эту страну инвестировать", - заявил глава Европейской Бизнес Ассоциации.

Источник: https://censor.net.ua/n3055945
 
 
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Все права в Украине имеет мальдивско-сейшельская банда ,но они заплатят за это своими гнилыми шкурами !!! Украинские заробитчане за рубежом зачастую не имеют никаких прав, - эксперт - Цензор.НЕТ 6359
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из какой страны обещаешь снять гнилые шкуры мальдивско-сейшельской банде? Собственноручно, естественно.
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пугалки старой бабки. чтоб не ездили за нормальной зарплатой а пахали на жирные свинорыла Гройсманов и прочей шелупони из их шоблы.
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Кого обрали, того і маєте. Які проблеми?
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ну вот пусть свинорылые твари и не ноют что люди не хотят работать в Украине
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Пишемо петицію щоб нам прислали інших правителів з Марсу.
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а может проще топорами по хлебалам всяким гройсманам?
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специальный эксперт по 5 каналу рассказал Украинские заробитчане за рубежом зачастую не имеют никаких прав, - эксперт - Цензор.НЕТ 5966
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зате в Україні повні права на безробіття...
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Тобі знайти роботу в Україні? Аж бігом.
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меньше чем на 400 баксов не согласен. скручивать проводочки как макака - не предлагать.
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когда заробитчане влияют на курс гривны на 10% . У-уровень экономики
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Тільки в 2017-му році, тільки з Польщі, тільки офіційно (через банки на готівкою) українські заробітчани перерахували 3,4 млрд долл. Тобто загальна цифра явно перевищує 10 млрд. Додайте сюди 7-8 млрд програмістів фрілансерів. Це майже єдине джерело надходжень валюти в країну. Якби не ці заробітчани то Україна вже давно спустилася б нижче Ліберії і Сомалі по всіх економічних показниках. В млн 5 населення просто б окочурилось від голоду. Сучий порох і сучі порохоботи з вашими "реформами".
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Тільки, тільки, тільки... Це гроші на проїдання/просерання, а проблему з економікою вони не вирішують.
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Экономикой в Украине вплотную занимаются фирташ с АЗМЕТОВЫМ . Довольно успешно . ДЛЯ СЕЬЯ. И с каждым годом все успешнее
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А в Украине типа рабочие имеют какие-то права
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простой эксперимент рабочий на кофетной фабрике в Польше за 3 месяца может заработать на б у автомобиль и ездить на работу на машине,сколько лет рабочий будет зарабатывать на машину работая на рошене
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Сто баллов
И шоколадных фабрик у них до фига . Вот в Австрии. 6 штук на 12 млн населения
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Так как- то летела в самолете из Киева в Жирону с одним парнем молодым из донецка в соседнем кресле. Он именно ехал потом из жировых во Францию работать на шоколадной фабрике. Шоколад разливал. Так самое интересное, что он был за дыныры! Своим нелогичным тупизмом сразил меня наповал.
Так зарплату ему платили приличную. Не помню конкретно, но больше тысячи евро точно
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Это за безправием в Польшу рвануло больше ляма населения, так получается？Ну, задрала их вседозволенность на работе в Украине, вгт и сбежали к безправию
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Кто мешает потратить пару часов времени и поискать инфу в интернете о работодателе? В ФБ есть куча групп украинцев в Польше, которые всегда посоветуют как поступить. А наивные и доверчивые, увы, попадают. Опыт не дается даром.
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Згоден, пройшов через це. Тільки, пардон, в Польщу я тепер ні ногою.
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Другое дело - в Шоколяндии, право работать 35 лет за потужную зарплату и вскоре получить не менее ришучу пенсию.
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Заказная заява.
1. В ЕС зарплаты у украинцев1000-1500( максимум)
2. Нелегальная работа - уголовное статья для заробитчан. Оформление, договор аренды жилья, медицинская страховка - обязательны!
3. В ЕС алаптировались и негры и арабы. Прекрасно себя чуствуют и зарабатывают
4. Только украинцы вечно в позе ЗЮ изза вот таких дурных экспертов . Лучше бы объясняли как не попадать в лапы мошенникам . И снизили налоги на авто из ЕС.
Дармоеды
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ща тебе чокоЛЯДные икспрды расскажут про "металлолом на бляхах" ))) хотя у меня тут во дворе стоит классная "альфа-ромео" на польских номерах. ))
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Живу в Словакии . В курсе этой темы. Машины отличные по нормальным ценам .
Пороха и депутатов надо выгнать только за нерешенный этот вопрос для украинцев. А свинку Южанину вообще в свинарник посадить
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Да , она настоящая гадина. После того как заявила( имея три новых джипа), что завоз украинцами машин из ЕС портит украинские дороги. За такое надо наказывать . Лишать депутатского мандата.
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а еще государство должно лицензировать всякие такие фирмочки по трудоустройству - мониторить чем они реально занимаются , не занимаются ли они просто " предоставлением информационной услуг" а не трудоустройством. Где работа ГОСУДАРСТВА по защите своего населения ?
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Дураков от себя не защитишь. Всё равно вляпаются где-нибудь . Только жизненный опыт
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Я не думаю, что 2 000 000 человек дураки, просто шоколадное правительство и депутаты толкают народ на такие крайности.(((
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Я пишу не про заробитчан- дураки. А про тех, кто умудряется связаться с зитро деланными посредническими фирмами
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И даже такое бесправное положение лучше, чем жизнь в нэзалэжний Украине...
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да, когда ты не оформлен официально и при инсульте тебя вывезут в другой город и посадят умирать на лавочку - я посмотрю что ты скажешь.
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Вместо того, чтоб поднять экономику Украины, начинают пужать бесправием за границей.

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Насчет прав подписываюсь под каждым словом....НО кому как повезёт,испытал на себе. Українські заробітчани за кордоном часто не мають ніяких прав, - експерт - Цензор.НЕТ 6907
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не такая уж большая разница в деньгах, на самом деле.
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Только деревенский лошара может поверить что по приезде в Польшу ему дадут зарплату хотя бы в 1000 Евро. Поляки сами за такую зарплату бьются.
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Согласен разнорабочим этих денег не платят,но и 500,800 $ наши разнорабочие у нас не получают! Українські заробітчани за кордоном часто не мають ніяких прав, - експерт - Цензор.НЕТ 6384
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Те кто нелегально поехал, естественно прав не имеют. Как поехали так и относятся. У меня знакомый поехал легально, устроили на завод, вчетвером снимают дом со всеми удобствами недалеко от завода (ездить не нужно). Работает человек спокойно получая зарплату в три-четыре раза выше чем в Украине. Писал на Вайбер, что все ОК, всем доволен. Работает в Польше и отношение к нему, говорит, хорошее, что на работе, что в быту. Просто не нужно ходить по кабаках, жрать пиво с водкой и вести себя прилично.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинские заробитчане за рубежом зачастую не имеют никаких прав, - эксперт
 
 
 
 
 
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