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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (569) ОБСЕ (3069) ФСБ (1179) Климкин (1618)

 Венгрия уже вплотную приблизилась к красной линии, - Климкин

Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать в Закарпатье.

Об этом в интервью ВВС Украина заявил глава МИД УКраины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосферой своих заявлений уже вплотную приблизилась к красной линии. Поскольку так с партнерами в принципе не разговаривают. То, что делает сейчас Венгрия - это сознательная политическая манипуляция или откровенное искажение реальности. Ну какая миссия ОБСЕ в Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать в Закарпатье. Второе нападение на помещение венгерского сообщества организовала ФСБ. Организатор этой группы пришел из Приднестровья и пошел в Приднестровье. И я не исключаю, что Россия попытается еще что-то сделать. Какая миссия нам нужна? Миссия борьбы с ФСБ? И при чем здесь ОБСЕ?", - заявил Климкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Венгрии не рекомендует своим гражданам посещать Закарпатье "из-за сложной политической и общественной ситуации"

Напомним, в ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗВ результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

Источник: https://censor.net.ua/n3055944
 
 
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Поставьте их на место , закройте с ними границу , не надо сопли жевать , нам , Украине , хватило Донбасса и Крыма .
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Венгры уже показали свою "дружбу". Раша принесла на Донбас руський мир и не удивлюсь что мдьяры принесут свой венгерский "мир" на западную Украину. Поэтому они и шипят на Украину. Венгрия уже вплотную приблизилась к красной линии, - Климкин - Цензор.НЕТ 199
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У мадьяров проснулся инстинкт шакала, страна красивая, а народец как видим с гнильцой
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Такую гнильцу надо ставить на место, это не раша-параша. Только у нас опять будут говорить об отсутствии политической воли.((((
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Народ просто единый,вот наших украинцев на Параше миллионы проживают,там даже не украинской автономии и нам на с рать что там с нашими украинцами,нам даже внутри страны на всё нас рать ,будто мы живём только в своей любимой квартире и по тихому ,как то по ватному скидываем весь мусор в общий подъезд дома(государства)
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Угры явно работают в паре с московитами, пытаясь раскачать ситуацию в Закарпатье.
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Венгры потеряли человеческое леццо - окацапились дальше некуда !
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А они и не имели никогда человеческого лица. У нас забывают историю и эта история никого ничему не учит : вторая мировая война, мадьяры верные (наравне с румынами) союзники Гитлера. Какие только преступления их войска творили на територии Украины ! Хуже фашистов. Сколько этими цыганами (вместе с румынами) зверски уничтожено мирных украинцев. Германия и та признала свою вину, а эти шавки до сих пор тявкают. Надо давать жёсткий отпор, а не сопли распускать !
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Пособники фашистов думают что они в Евросоюзе так им ничего не будет. Как переступили моральную черту и начали мочить мышебретьев, придет случай будут и их мочить. Земли свою придется защищать.
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Ну пусть Сталина благодарят.И большую тройку.Терпите.
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Да-да ,кругом вороги ,да ещё и кумпол хотели обрушить ...
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где твой природный триколор - шо стыдно самому понимаю))
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сначала стыдно, потом противно. Но пригожин платит пока хорошо.
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вот не понимаете вы этих доходяг, не видите сути их затруднений в особенностях их поведения. На самом деле подобным образом ведет себя невежа, пытаясь обратить на себя внимание тех, до кого он не дорос. Просто Венгрия очень хочет войти в состав Украины и не знает как выразить это желание приличным образом. Ничего не поделаешь, дикари-с, отсталое племя, вежливо и учтиво свои желания выражать не приучено.
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хотел спросить бы у венгров а война от них далеко молчали бы себе тихо !!!!
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война от них далеко - через украинский фронт. Потому-то у них такая мощная армия - одни конные гонведы чего стоят.
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Закарпатье очень привлекательный для туризма край. Венгры как и украинцы зарабатывают средства от туризма. Они делают много для того, что бы привлечь людей ехать в Закарпатье. Развивают термальные источники. Есть в Виноградово "Теплица" и в Берегово "Жайворонок" хороший отдых. Всего 7 термальных бассейнов где можно с удовольствием и пользой отдохнуть и укрепиться. Но почему венгерские власти пугают людей ехать в Закарпатье? Не потому ли что в самой Венгрии то же есть такие источники и они стремятся разрушить дело, прибыль в Украине, а увеличить свою собственную! Этакий хитрый бизнес-ход от национал-венгерского правительства.
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Что мне нравится, так это то, что приличия таки соблюдаем. Климпуш-Цинцадзе к процессу "венгерскому" не допускаем. Бо она бы им точно всё вспомнила. И деда... и его сподвижников... и... там есть что вспомнить. А можэ её на передний край выставить? А шо? Сыграть методом "от противного".
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я конечно понимаю что венгры сейчас излишне нагнетают и гдето там у них в заднице еще свербит собирание земель. ОБСЕ в Закарпатье это перебор, но разве они частично не правы в то что у нас опасно? Какой то ватный пидор с мешком бабла может приехать из непризнанного никем криминального анклава на сопредельной территории, организовать бандформирование, совершить теракт и спокойно уйти обратно. Ахуеть. Хорошо что пешки задержаны. Но это не решает проблемы и я не вижу что может помешать ФСБ провернуть такое еще не единожды
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давно пора этих обосцанных циган гнать на Х,,Й с Закарпатья и разрывать дип.отношения эти уроды зауральские те-же козломордые, а во время второй мировой подмахивали адольфу!!!
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Адольфу подмахивали и Чехия, и Словакия, и Румыния, и Болгария. Так можэ со всеми разосраться? А шо, оптом. Так, правда, дешевле тока на оптовой базе.
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Гнать никого не надо. Этого и добиваться враг. Не следует под его дудку плясать. Свою музыку надо играть. На место поставить зарвавшихся йобиков, то да.
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Да уж,дорогой министр,это вам не быдло из днр. Ситуация проста и понятна и весьма идентична. Наверное не стоит говорить,что она еще и очень выгодна врагам нашей страны.
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скажите мадьярам "отойдите и не гавкайте!"
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Надо выполнять законодательство Украины - если дал присягу другому государству, то нужно лишать украинского гражданства.
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Ну и фрукт. Ну и рожа. Как будто кот только что сожравший всю сметану.
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И что дальше....ваши действия или только одно,бла,бла...?
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Хлопцы, зачем вы побили венгерские автомобили?
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Ты этот вопрос на чебурнете кацапам задай.
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Бульбєн, там кацапи бульбашув в саме цей час заблокували на навчаннях без розпізнавальних знаків, а ти тут язиком клаву лижеш.
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Всё правильно сказано. Максимально дипломатично, как для главного дипломата страны в такой ситуации. Если цыгане будут и дальше выделываться, то надеюсь у МИД хватит мужества на более резкие заявления.
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Клімкін шось протормозив. Про це вони хер зна коли ще казали. Немає там суперника є закомплексовані недоімперці, яких втягнула в свою орбіту інша недоімперія. Гавкають помалу ну і хай гавкають. Хай війська свої на Закарпаття вводять щоб довести свою серйозність намірів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия уже вплотную приблизилась к красной линии, - Климкин
 
 
 
 
 
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