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 Непогода в Украине: "Укравтодор" предупреждает о возможных нарушениях в работе объектов инфраструктуры

"Укравтодор" просит граждан учитывать погодные условия при планировании поездок 17-19 марта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении госагентства в Facebook.

"В связи с осложнением погодных условий, просим при планировании своих выездов по возможности воздержаться от поездок автотранспортом на дальние расстояния и пользоваться железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" отметили, что вследствие воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине 17-19 марта 2018 г. ожидаются сложные погодные условия, которые могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), в большинстве центральных и восточных областей 3 (красный), а также к усложнению работы энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.

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"При таких погодных условиях призываем водителей транспортных средств быть особенно внимательными и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, выбирать скорость и стиль движения в соответствии с ситуацией на автодороге", - добавили в госагентстве.

Непогода в Украине: Укравтодор предупреждает о возможных нарушениях в работе объектов инфраструктуры 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055942
 
 
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