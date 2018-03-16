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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:задержание (4871) Киев (15530) супермаркет (129) хулиганство (225)

 "Сука! Мусорские п#доры! Ответишь нах#й!", - полиция задержала подростков, устроивших погром в киевском супермаркете. ВИДЕО

В супермаркете "Ашан" на улице Берковецкой в Киеве (Святошинский район) группа подростков устроила погром: ломали витрины, ругались нецензурной бранью, а затем оказали сопротивление охранникам и полиции. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook проекта "Киев Оперативный", инцидент начался с того, что девушки в возрасте около 16-17 лет начали бегать по супермаркету и ломать витрины.

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Когда охранники сделали им замечание, на месте появились парни, которые начали драку с охранниками. Последние задержали молодых людей и вызвали полицию. "По приезде полицейские попросили отпустить ребят, но юноши были слишком импульсивными и впоследствии начали "прыгать" на полицию. Были задержаны".

Когда их выводили из магазина, на улице уже стояла компания друзей задержанных, которые начали отбивать друзей у полиции", - говорится в сообщении.

В итоге для того, чтобы унять хулиганов, на место прибыли четыре наряда патрульной полиции.

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Сука! Мусорские п#доры! Ответишь нах#й!, - полиция задержала подростков, устроивших погром в киевском супермаркете 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055941
 
 
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Поки наші хлопці гинуть в АТО, польські мерзоти шиють їм кримінал. https://inshaua.com/polskie-vlasti-hotyat-sdelat-krajnimi-veteranov-ato/ А влада мовчить.
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Почему с этими двумя подонками полиция игралась, а не отпиздила как следует, что б люди не шарахались в супермаркете от визга пьяных свиней !!!
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Удивлен, почему патрульные не стали на колени перед всей компанией и не отсосали у них у каждого по очереди.
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Большой минус полиции. Она не хочет работать.Она не хочет задерживать явных и опасных для общества хулиганов, она много чего не хочет - например не хочет брать заявление на месте вызова, не хочет заводить дела по этим заявлениям, не хочет их передавать в суд, а тянет кота за яйца.Отвратительная работа полиции и никакая реформа не навела порядок в этой сфере. Полиция не изменилась с прежних времен кроме названия и пусть Порошенко не кичится полицией.
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При бездействии полиции такие идиоты растут как грибы всюду.
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Та невже... То поліція має якось заборонити діяльність різних громадських та політичних об'єднань, які вимагають прибрати бізнес рашки з України? Чи що має робити поліція?
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Опять патриотов повязали за борьбу с мусорской барыжной хунтой !
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семенченко и миха...
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Костя, у тебя видно "месячные"... иди к Пороху - он только что смазал одно место свежим шоколадом.
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та ладно ... везде одни порох ))) чё гороха обьелся ?)
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Пси авакова уже і дівчат почали бити. Всі на Майдан! Геть хунту!
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деградация населения Украины завершилась
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Ну это именно тот "народ", на который они все время расчитывают.
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этот народ с тобой вместе и вывели олигархи,скотом легче управлять
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зато какцапы в процессе,он у них бесконечный "Сука! Мусорські п#дори! Відповіси нах#й!", - поліція затримала підлітків, які влаштували погром у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 6473
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к сожалению, только в процессе, в отличии от кацапов. и будем надеяться до конца так и не дойдет. хотя "партия и правительство" а также сочувствующие им кураторы-кроты Х#йла усиленно борются за оболванивание и деградацию населения и опускание его на пару уровней ниже себя, а это в моральном плане таки полное дно.
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девочки ))) гадя и сестричка)) после допроса сбу ...тренировалась перед расстрелом рады)
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Пока не поздно, нужно провести среди каждого разъяснительную работу и ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать физическое замечание. Ведь слова не помогают. А то вырастут готовыми рассеянами или депутатами.
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все что нужно сделать, это поднять культурную планку. Я считаю что слова Гебельса можно развернуть в обратном направлении и тоже будет работать, но времени уйдет больше.
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полиция попросила отпустить парней нет слов((((((((((
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ну да, а что ты думал, нможет люди с психушки ..
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не так надо было. Патрульные должны были встать на колени и у каждого отсосать. Вот может тогда будет эффект.
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Надо шприцы с коктейльчиком из дурки полицейским давать в снаряжение. Чтоб этих двух умалишенных тюк в попу и на три дня овощ.
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"хотели отпустить",таким надо сразу руки и ноги переламывать, если мозгов нету.
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Без тазерів погано- треба ними озброїти патрульних.
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Зрадоботы вышли с Цензора и пошли в Ашан)
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я из Украины. а ты вообще непонятно с какого бугра болт
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модератор походу тоже шоколадом подторговывает...
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согласен, дебилов-зрадоботов развелось уйма. эти сосунки хулиганы точно как и зрадоботы здесь на форуме называют патрульных мусорами. Так что ты в точку попал.
не хотят работать, ненавидят любую власть - вот кто такие зрадофилы
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дада погавкай еще " бирить лапаты и ни скиглить". слышали уже. пшло вон, проплаченое гнидло!
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Нужна уголовная отвественность не с 18, а с 12 лет.
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Понимаю возмущение порохоботов. Ашан принадлежит торговым партнёрам Кренделя из Мацквы! Ганьба цыничным пидлиткам "Сука! Мусорские п#дары! Ответишь нах#й!", - полиция задержала подростков, устроивших погром в киевском супермаркете - Цензор.НЕТ 4046
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народ - оцените тролля по достоинству - не ну и здесь он петю нашел)))
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Ты кого назвал троллем, безграмотный соевый задолингусофил?
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Оценил! Какой слог, какая глубокая мысль! Сразу в спам, чтоб никто не лапал своими руками этот перл.
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Петю никто не ищет. 90% наоборот хотели бы ПОПандопула отп**здтить и выгнать из страны.
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Ещё 9% наоборот - выгнать, а потом отмудохать. И ещё 1% зализать до смерти
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савченко пиши под своим именем - я понимаю шо стыдно - но все же
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знаю я твой богоизбранный народ.. или ты народом уже будкодержателей по цеху называешь? "Сука! Мусорські п#дори! Відповіси нах#й!", - поліція затримала підлітків, які влаштували погром у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 9773
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Правильно. Тепер цій гопоті тре грамотно і вчасно заявити шо то був пртест проти "шоколадного бариги" , ахмєтава який не сидить, і отримають всеціло підтримку лишайних зрадоховрахів..
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Ашан належить французам ващєто, це європейська мережа гіпермаркетів - во і в Польщі є, і в Чехії, і у Німеччині...
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Та да. А Водафон-Україна ващєта англійський і по всєму міру работаєт. А лукойл Амік австрійський. А Сбєрбанк расії норвезький вже. Егеж?
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Неудивительно, сначала им дают команды нападать на мелкий бизнес а потом они делают уже что хотят видя безнаказанность.
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Ну положим с югендбыдлом всё понятно, а вот слоган "полиция попросила отнустить ребят" вызывает повпрос. Это как? Понятьипрастить? Дескать ,шалят мальцы. Ну тогда нахрена такая полиция реформированая нужна, которая не то что бы людей, себя защитить не может?
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Если это несовершеннолетние,вполне резонно привлечь родителей к ответственности.А ребят -под суд.Суд присяжных..Нужно уважать и права детей.Но не давать спуску бандитизьму.
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О!!! Знакомые слова.

Это не наши цензоровские зрадованы попались? "Сука! Мусорські п#дори! Відповіси нах#й!", - поліція затримала підлітків, які влаштували погром у київському супермаркеті - Цензор.НЕТ 3564 так вот они какие...
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Нi це "шоколад разбушевался" друга серiя.
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Революционная смена подрастает.Пока просто в активистах ходят.
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Зрадобидло радіє. З`явилися нові і пермпективны барці з алігархами, мусарамі і злачинним режимам.. Якщо гопота не дурна то має вчасно і публічно заявит шо таким чином вони протестували проти "шоколадного бариги" І любов гадє-міхо-юлінихлишайних їм забезпечена..
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Зрадили революцiю и на кого то стрелки переводят. Ты ба яки суки. Ёханые овощные объедки.
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Сотрудникам Ашана сейчас обязательно надо скопировать и сохранить записи с их камер наблюдения, а то потом будут адвокаты, потрясая ручонками, волать про беспредел полиции в отношении "совершенно невиноуных" пидлитков.
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це скоріше за все вилупки-тітухи за гроші. але, треба щоб слідсьтво розібралось.
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Навіщо дітей пресувати . коли ахмєтав не сидить , а "шоколадний барига" на мальдівах.. Тре відпустити..
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Після поліції, усіх до военкомату і зразу вручити повістку до армії, щоб розписався. А далі не зявився - кримінальна відповідальність за ухилення.
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Накуй такие в армии там надо.. Это они тут фраера, а в первом бою ляшки обосрут и будут просится к маме. Насмотрелся на таких "крутых". Влупить не хилый штраф и на 3 месяца гражданских работ. В следующий раз накуй закрыть на зоне. А то такое тупое быдло совсем окуело от безнаказанности. А девки походу еще те бл@ди.
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Рюкзаков книжки пише: за окурки треба штрафувати, тільки виховувати треба не тільки шпану, а й поліцаїв, тільки нема - кому всі заняті фейсбуками ...
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Т.е. того, что они крушили магазин не достаточно было для задержания? Только после того, как накинулись на полицию их задержали? Вот дурачки - надо было нахрен разнести магазин, оттрахать продавщиц, а когда приехала бы полиция, просто извиниться и уйти, взявшись за руки. Школота, еще учить и учить их жизни!
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свинство какое, это же дети! сразу полиция..., дети ничего не делали, они просто развлекались... эти владельцы ашанов, и прочей мерзости совсем обнаглели...
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Ашан принадлежит французам. Ашан, в переводе с французского - скворец. Что и видно по их логотипу.
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мо дети в семьях наслушались о жадных барыгах и по простоте, наивности, непосредственности, максимализме пошли мстить
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дети депутатов и министров, надеюсь..
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Тут что то не то😒 какие бы не были подростки какой резон такое чудить... Нужно искать заказчика...
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Хулиганка - два года лагеря.
Так нет-же! Всех отпустят и погрозят пальчиком...
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це зараз у пілітків розвага: погром онлайн: знімають хату почасово і там усе ламають і викладають відео у соцмережу. Дебілізм прогресує.
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Анижедети такие анижедети.... Но теперь патриоты почему-то их уже не любят. Я догадываюсь почему. Теперь они могут взять палки и цепи, но на этот раз придти уже к патриотам.
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Малолетнее , невоспитанное ,быдло !!! со своими тупыми "девушками" по другому их назвать не могу, первый раз наверное побывали в супермаркете и эмоции настолько зашкаливали что начали бегать и ломать витрины. Подрастающие ЕВРОПЕЙЦЫ !!!
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Надо было того самого активного пи@арка шокером разочек глушануть....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Сука! Мусорские п#доры! Ответишь нах#й!", - полиция задержала подростков, устроивших погром в киевском супермаркете. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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