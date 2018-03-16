 "Сука! Мусорские п#доры! Ответишь нах#й!", - полиция задержала подростков, устроивших погром в киевском супермаркете. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook проекта "Киев Оперативный", инцидент начался с того, что девушки в возрасте около 16-17 лет начали бегать по супермаркету и ломать витрины.
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Когда охранники сделали им замечание, на месте появились парни, которые начали драку с охранниками. Последние задержали молодых людей и вызвали полицию. "По приезде полицейские попросили отпустить ребят, но юноши были слишком импульсивными и впоследствии начали "прыгать" на полицию. Были задержаны".
Когда их выводили из магазина, на улице уже стояла компания друзей задержанных, которые начали отбивать друзей у полиции", - говорится в сообщении.
В итоге для того, чтобы унять хулиганов, на место прибыли четыре наряда патрульной полиции.
не хотят работать, ненавидят любую власть - вот кто такие зрадофилы
лукойлАмік австрійський. А Сбєрбанк расіїнорвезький вже. Егеж?
Это не наши цензоровские зрадованы попались? так вот они какие...
Так нет-же! Всех отпустят и погрозят пальчиком...