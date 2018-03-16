 Россия предпринимает дальнейшие шаги по обновлению военной инфраструктуры в оккупированном Крыму для размещения ядерного оружия, - Зеркаль в Совбезе ООН

Заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль отмечает, что Российская Федерация продолжает модернизацию военной инфраструктуры в оккупированном Крыму с целью размещения на полуострове ядерного оружия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, об этом шла речь в ее выступлении на заседании Совета безопасности ООН в формате Аррiа о ситуации в оккупированном Крыму.
"Мы наблюдаем ускоренную модернизацию в Крыму, которая уже изменила баланс безопасности в регионе", - заявила Зеркаль.
"Россия увеличила более чем вдвое численность своих вооруженных сил на полуострове и предпринимает дальнейшие шаги по обновлению крымской военной инфраструктуры для размещения ядерного оружия", - подчеркнула дипломат.
"Мы все знаем, что недавно Россия развернула второй батальон зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в Крыму, когда первый батальон был развернут весной прошлого года. Эти системы способны уничтожать самолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, дальность полета которых составляет до 400 км", - отметила Зеркаль.
"Иными словами, Москва превращает Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами, используя ее как стартовую площадку для ее военных интервенций в других регионах", - подчеркнула дипломат.
В этой связи она заметила, что одним из последних таких примеров является ее кампания в Сирии.
ты только бутылек боярышника можешь достать.
З.І.: можеш не відповідати, це риторичне питання
Тухлость этого ублюдочного племени налицо, кремлядский альфа-козел по личной инициативе решил весь мир поставить на колени во исполнение своей ублюдочной воли. Крым - это повод и инструмент, которым эта мразь делает вызов.
"Росія робить подальші кроки з оновлення військової інфраструктури в окупованому Криму для розміщення ядерної зброї..."
судя по фото она может от такой радости и обоссаться...