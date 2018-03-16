 Россия предпринимает дальнейшие шаги по обновлению военной инфраструктуры в оккупированном Крыму для размещения ядерного оружия, - Зеркаль в Совбезе ООН

Заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль отмечает, что Российская Федерация продолжает модернизацию военной инфраструктуры в оккупированном Крыму с целью размещения на полуострове ядерного оружия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, об этом шла речь в ее выступлении на заседании Совета безопасности ООН в формате Аррiа о ситуации в оккупированном Крыму.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отравление в Великобритании – это продолжение агрессивной политики РФ против Грузии и Украины, - Зеркаль

"Мы наблюдаем ускоренную модернизацию в Крыму, которая уже изменила баланс безопасности в регионе", - заявила Зеркаль.

"Россия увеличила более чем вдвое численность своих вооруженных сил на полуострове и предпринимает дальнейшие шаги по обновлению крымской военной инфраструктуры для размещения ядерного оружия", - подчеркнула дипломат.

"Мы все знаем, что недавно Россия развернула второй батальон зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в Крыму, когда первый батальон был развернут весной прошлого года. Эти системы способны уничтожать самолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, дальность полета которых составляет до 400 км", - отметила Зеркаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы президента РФ в Крыму станут очередной проверкой мирового сообщества и ООН, - Зеркаль

"Иными словами, Москва превращает Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами, используя ее как стартовую площадку для ее военных интервенций в других регионах", - подчеркнула дипломат.

В этой связи она заметила, что одним из последних таких примеров является ее кампания в Сирии.