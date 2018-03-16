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 Политика Украины
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 Россия предпринимает дальнейшие шаги по обновлению военной инфраструктуры в оккупированном Крыму для размещения ядерного оружия, - Зеркаль в Совбезе ООН

В МИД обращают внимание мирового сообщества, что Россия использует оккупированный Крым как стартовую площадку для военных интервенций в мире.

Заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль отмечает, что Российская Федерация продолжает модернизацию военной инфраструктуры в оккупированном Крыму с целью размещения на полуострове ядерного оружия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, об этом шла речь в ее выступлении на заседании Совета безопасности ООН в формате Аррiа о ситуации в оккупированном Крыму.

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"Мы наблюдаем ускоренную модернизацию в Крыму, которая уже изменила баланс безопасности в регионе", - заявила Зеркаль.

"Россия увеличила более чем вдвое численность своих вооруженных сил на полуострове и предпринимает дальнейшие шаги по обновлению крымской военной инфраструктуры для размещения ядерного оружия", - подчеркнула дипломат.

"Мы все знаем, что недавно Россия развернула второй батальон зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в Крыму, когда первый батальон был развернут весной прошлого года. Эти системы способны уничтожать самолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, дальность полета которых составляет до 400 км", - отметила Зеркаль.

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"Иными словами, Москва превращает Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами, используя ее как стартовую площадку для ее военных интервенций в других регионах", - подчеркнула дипломат.

В этой связи она заметила, что одним из последних таких примеров является ее кампания в Сирии.

Источник: https://censor.net.ua/n3055939
 
 
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Да ребенку ясно, что для этого он и нужен был хуйлу, не крысчане же.
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Крысчане - это временно . Земля принадлежит Украине . Татар жалко . Бедный народ , раша над ним издевается , мир сопли жуёт . Всякая автономия - беда и лакомый кусок в гибридной войне.
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Вітаю крисчан. Місця розміщення ядрьоної зброї знищуватимуть в першу чергу.)))
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Ашо скажэ зер-калька 18 бэрэзня як крым проголосуе 99 % за путю там уже нимаэ зелэных чэловечкив со сброей
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кого интересует выбор быдла на захваченной чужой территории...?
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Ну если рассмотреть размещенное американских баз,то вполне предсказуемое решение.Можно достать всех.
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о чем ты блеешь удмурт?

ты только бутылек боярышника можешь достать.
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право сильного: хоче расєюшка - відчмекує в Америки, а не хоче - все одно відчмекує
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botoks - и украина разместила бы где нибудь, да отдали лохи свое ЯО....
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Не разрешат и быстро удушат санкциями. а мордору не могут ничего поделать. кроме стецькового "скоро", "потом", "вот увидите" - ничего по сути нет
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Ну так скажи, кацапня, что єто за право сильного? Кого вьі там сильне?
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І чому ви всі, кацапи, такі тупі?
З.І.: можеш не відповідати, це риторичне питання
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хватіт уже клівітать на расєюшку, біндеравка праклятая!
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свою тухлость совдеп оправдывал верой в на деле лживую, но заявленную "непогрешимой" коммунистическую идею, социальную справедливость и светлое будущее. Но теперь у этой парши нет никаких идей, а ведь даже в Сев. Кореи, и той, хоть "чучхэ", но есть...
Тухлость этого ублюдочного племени налицо, кремлядский альфа-козел по личной инициативе решил весь мир поставить на колени во исполнение своей ублюдочной воли. Крым - это повод и инструмент, которым эта мразь делает вызов.
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Росія робить подальші кроки з оновлення військової інфраструктури в окупованому Криму для розміщення ядерної зброї, - Зеркаль у Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 7849

"Росія робить подальші кроки з оновлення військової інфраструктури в окупованому Криму для розміщення ядерної зброї..."

судя по фото она может от такой радости и обоссаться...
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судя по фото рада не одна она, а вообще все те, кто там присутствовал, ну кроме расее, и радоваться действительно было чему, все страны проявили солидарность и высказали общее мнение в поддержку тезиса о том, что Крым был, есть и будет украинским
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Да все страны проявили солидарность и высказали мнение про Крым, но сожалению только солидарностью и поддержкой его не вернёшь
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Ну шо хрымчане, лишь бы небыла вайны? Ублюдки конченые...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия предпринимает дальнейшие шаги по обновлению военной инфраструктуры в оккупированном Крыму для размещения ядерного оружия, - Зеркаль в Совбезе ООН
 
 
 
 
 
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