 Кабмин поручил легализовать майнинг криптовалют,- Минэкономразвития

Правительственный комитет под председательством первого вице-премьер-министра Степана Кубива поручил ряду государственных органов легализовать майнинг криптовалют - наработать необходимые документы, чтобы внести майнинг в Национальный классификатор "Классификация видов экономической деятельности" (КВЭД) с последующей наработкой Концепции о создании благоприятных условий для майнинга в Украине, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

"Наше законодательство не такое прогрессивное, должны начать хотя бы с того, чтобы внести "майнинг" в классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени, где она (деятельность, - ред.) сейчас находится", - заявил Кубив.

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Кубив добавил, что внесение пункта о майнинге в КВЭД должно происходить в классе 63.11 "обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность", поскольку майнинг предусматривает услуги по поддержке и обеспечению функционирования распределенных реестров данных в том числе с использованием технологии блокчейн, обработки данных и смарт-контрактов в распределенных блокчейн-реестрах.

"Таким дополнением Классификатора мы решим проблему детенизации рынка майнинга, привлечем дополнительные доходы в бюджет, уменьшим отток квалифицированных ИТ-специалистов и уменьшим силовое давление на криптосообщество", - отметил Кубив.

Первый вице-премьер также добавил, что сбалансированное решение по этому вопросу требует согласования всех ключевых государственных органов, а затем поручил Минэкономразвития, Минфина, Минюста, Минэнерго вместе с Госстатом, Агентством электронного правительства, НБУ (по согласию), НКЦБФР (по согласию), СБУ (по согласию) разработать соответствующий проект нормативно-правового акта относительно дополнения Национального классификатора Украины "Классификация видов экономической деятельности".