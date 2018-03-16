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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10344) Минэкономразвития (444) криптовалюта (15)

 Кабмин поручил легализовать майнинг криптовалют,- Минэкономразвития

Майнинг внесут в Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД).

Правительственный комитет под председательством первого вице-премьер-министра Степана Кубива поручил ряду государственных органов легализовать майнинг криптовалют - наработать необходимые документы, чтобы внести майнинг в Национальный классификатор "Классификация видов экономической деятельности" (КВЭД) с последующей наработкой Концепции о создании благоприятных условий для майнинга в Украине, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

"Наше законодательство не такое прогрессивное, должны начать хотя бы с того, чтобы внести "майнинг" в классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени, где она (деятельность, - ред.) сейчас находится", - заявил Кубив.

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Кубив добавил, что внесение пункта о майнинге в КВЭД должно происходить в классе 63.11 "обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность", поскольку майнинг предусматривает услуги по поддержке и обеспечению функционирования распределенных реестров данных в том числе с использованием технологии блокчейн, обработки данных и смарт-контрактов в распределенных блокчейн-реестрах.

"Таким дополнением Классификатора мы решим проблему детенизации рынка майнинга, привлечем дополнительные доходы в бюджет, уменьшим отток квалифицированных ИТ-специалистов и уменьшим силовое давление на криптосообщество", - отметил Кубив.

Первый вице-премьер также добавил, что сбалансированное решение по этому вопросу требует согласования всех ключевых государственных органов, а затем поручил Минэкономразвития, Минфина, Минюста, Минэнерго вместе с Госстатом, Агентством электронного правительства, НБУ (по согласию), НКЦБФР (по согласию), СБУ (по согласию) разработать соответствующий проект нормативно-правового акта относительно дополнения Национального классификатора Украины "Классификация видов экономической деятельности".

Источник: https://censor.net.ua/n3055937
 
 
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Помилкове рішення влади! Вносити майнінг в 63.11 не можна бо це ніяка не обробка даних, а майнінг криптовалют, потрібен окремий вид діяльності, який мають відкривати ті хто займаються майнінгом. Зараз всі хто мають вид діяльності 63.11 підпадуть під перевірки контролюючих органів щодо майнінгу криптовалют - всі дата-центри, всі ІТ компанії, всі телекомунікаційні компанії! А з якого дива? Чому не може ввести окремий вид діяльності в кодифікатор і хай його відкривають тільки ті хто дійсно займається майнингом криптовалют, щоб жодне дебільне СБУ не ходило по нормальним виробничим майданчикам і не шукала майнінгові ферми!!!! Влада знову створює майданчик для корупції, для перевірок, для тиску на бізнес! Все що робить влада рошена-яценюка це маразм та корупція! Для майнінга потрібна дешева електрика, а вона є біля АЕС! АЕС не можуть працювати в енергосистемі бо Ахметов примушує диспетчерів підключати в енергомережу країни в першу чергу ахметівські ТЕС, а блоки АЕС вимикають та виводять на ремонт, бо споживання електрики в країні впало в рази! В нас купа незавантажених блоків АЕС, які можна завантажити майнінгом цілодобово і це підніме нічне споживання електрики (яке вдвічі менше денного), а це в свою чергу дозволить навантажувати АЕС на повну потужність досягаючі найбільшого КПД! Біля АЕС потрібно виділити землю під дата-парки для майнінгу, на цих площах електрика буде продаватись дешевше ніж на ринку, по внутрішнім цінам АЕС - 1,56грн за квтг й інвестори будуть будувати дата-центри і розміщувати там обладнання на мільярди доларів і будуть платити податки з цієї діяльності в Україні - а це сотні мільйонів доларів податків!
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человек-энциклопедия, а тебе говорили когда-нибудь, что тот, кто разбирается абсолютно во всём поверхностно, нихрена не понимает ни в одной из областей углублённо?
вот и сейчас ты несёшь бред про минимизацию атомной энергогенерации, когда на самом деле её увеличили до пиково возможной. остальные генерирующие мощности работают на сглаживание потребления.
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Пікова потужність АЕС це не максимальна потужність АЕС, а лише певна частина нічного споживання енергосистеми!!! Ми можемо збільшити генерацію на АЕС вдвічі, але не робимо цього, бо не маємо куди подіти вночі електроенергію вироблену блоками АЕС, а скинути потужність АЕС швидко неможливо і небезпечно! Саме для цього потрібно використовувати майнінгові дата-центри, які будуть стояти в буфері біля кожної АЕС і приймати на себе половину або всю потужність, яку генерують блоки АЕС. Наявність майнінгових дата-центрів дозволить маневрувати блоками АЕС, бо потужність яку споживають майнери можна змінювати без шкоди для майнінгу, підключаючи чи відключаючи майнінгові сервери від електромережі!!!! Ми можемо вийти на максимальне завантаження блоків АЕС і навіть розпочати будівництво нових блоків АЕС, якщо ми розмістимо майнінгові дата-центри біля АЕС і будемо віддавати їм електрику на пільгових умовах! Створення майнінгових дата-парків дозволить нам суттєво покращити енергетичну безпеку України, бо виведення блоків АЕС на максимальну потужність і можливість маневрування цими блоками дозволить перевести на електрику і українську ГТС, яка сьогодні спалює газ 1,5 млрд куб.м в газотурбінних двигунах газоперекачувальних агрегатів ГТД ГПА, для прокачки російського транзиту в ЄС. Сумарна потужність ГТД ГПА української ГТС дорівнює 6ГВт, а це потужність найбільшої в Європі Запорізької АЕС!!! Якщо ми переведемо хоча б частину ГТД ГПА на електродвигуни, це буде шалена економія газу, якого нам так не вистачає і можливість накачувати газ в трубах навіть на мінімальних обсягах цього газу при повному відключенні газового транзиту з росії!!!!! У нас повно можливостей, але ми не працюємо системно над їх реалізацією!
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Перемога, теперь за майнинг будут взымать налоги, а не схочеш платить - в тюрму.
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та и со счетов налог не мешало б брать...там у некоторых дяпутатов по лярду зелени уже на барабанило...
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Ну вообще.то есть программы-антивирусы.
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Фсе, лафа закончилась. Теперь платите налоги.
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"Справа вігідна ! Будем кришувати !", - навіки Ваш Кабмін.
Тут цікаві дані відкопав. Виявляється в 2015-му році за пороха концентрація екеномічних активів в руках олігархів стала рекордною за всі часи незалежності України. Реформи в дії ?
Кабмин поручил легализовать майнинг криптовалют,- Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 4758
https://biz.nv.ua/economics/svjazannye-s-oliharkhami-firmy-kontrolirujut-znachitelnuju-chast-ekonomiki-ukrainy-vsemirnyj-bank-2457692.html
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Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка, сообщила директор банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.
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Напевно ця Кахконен агент кремля і пише звіти на гроші Курченка. Боюсь як би вона купол в ВР не підірвала з БУКа.
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А когда признаем криптовалюту валютой?
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На слідуючий день після визнання долара криптовалютою.
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А в США кріптовалюти вже визнали грошовими засобами.
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похоже кто-то себе оторвал н лямов биткоинов и теперь тупо не знает куда их пристроить. в воюющей стране...
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Так купи себе, пока цена упала. Вырастет цена - будет и тебе счастье!
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Ну так была ж информация месяца два назад о том, что в Украине похитили криптовалютчика, который откупился то ли за лям, то ли два. Думаете, СБУ к этому руку не приложило? Как бы не так.
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Думаете, СБУ к этому руку не приложило? Как бы не так/как правило, колбасные мигранты ссылаются не на украинские факты, а на чуйку. Она на новой родине , по их утверждениям, многократно усиливается как слух у потерявших зрение.
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почему лямов? Вон тут депутан из бепепе закдекларировал 2 лярда в криптовалюте
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ну фсьо...
скоро переведут пенсии в биткоины...
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та да... один пенсобиткоин капнут на карточку раз в 30 лет и жируй дальше...
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Будет интересно посмотреть на всех етих майнеров и владельцев криптовалюты когда хакеры начнут вирусы по всему миру запускать. Да и когда все страны легализуют и обложат налогами криптовалюту какой будет в ней смысл? Просто сейчас на пике безумия многие на крипте заработали миллиарды и теперь не знают как их легализовать. даешь еще легализацию игровых токинов.
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"Іноді краще жувати ніж говорити..." ©реклама жуйки
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Хакеры и сейчас не спят, то одну биржу вскроют, то другую на миллионы. И вообще, вытяни шнур от компа из розетки, выкинь свой смартфон в мусорник и одень шапочку из фольги. Иногда помогает, говорят )
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наше государство своего (и не своего тоже) не упустит... и главное не забудьте: сразу же изменения в налоговый кодекс!
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Кажуть що майнінгу залишилось жити 2 роки. Піздно чухались. Це ж не заводик віджати що 50 років тому пращури побудували.
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Электроэнергии дефицит начнется,Китай ограничивает майнинг наоборот
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в Китае люди строят электростанции под майнинг. Перед новым годом запустили мегаферму со своей ТЭС.
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а зачем???
и кто побежит регистрироваться???? дуримары???
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Чиновникам - коррупционерам классно прятаться за криптовалютой
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Если хотя бы не надолго включить логику, то станет понятно что есть "биткоин". Любая денежная купюра должна быть эквивалентом материального продукта. Если денег напечатают больше этого эквивалента, то стоимость купюры обесценивается, а власть сделавшая это только временно решает свои финансовые проблемы. Де-факто обесценивание валюты - это вердикт моральности и ума действующей власти.
Теперь смотрим на биткоин. Чем он подкреплён? По факту ничем абсолютно. Почему биткоин растёт. Ответ - потому что растёт спрос. Казалось бы растёт спрос на биткоины - можете их майнить тоже больше. Но нет. Параллельно со спросом растёт сложность решения математических задач, в результате которых и получается криптовалюта. Что получаем в итоге? Спрос растёт, а биткоинов особо больше не становится. Спрос превышает предложение и стоимость биткоина растёт и растёт.
Что дальше? Если посмотреть на написанное выше, то чётко видно, что речь идёт исключительно о мегаафёре. Биткоин будет расти пока будут лохи готовые обменять реальные деньги на нечто виртуальное.
Каков будет финал? Биткоин не сконцентрирован в одних руках в большом количестве. Это значит, что нет участников, которым обрушение валюты крайне невыгодно и эти участники могли бы заключить между собой некий договор по собственной безопасности. В реале биткоин рассретоточен среди огромного количества мелких владельцев. Теперь представьте, что произойдёт в тот момент когда либо закончатся лохи с деньгами, либо биткоинов намайнят больше спроса, либо произойдёт некий технологический прорыв, который позволит майнить эти криптовалюты в несколько больше на единицу времени?
Время когда предложение биткоинов превысит спрос уже очень и очень близко. Теперь вспоминаем, какая огромная толпа этих мелких владельцев и представляем как вся эта толпа по всему миру в один момент ринется продавать свои криптовалюты как только их стоимость пойдёт вниз. Вся эта толпа устроит цепную реакцию и мгновенное многократное обесценивание виртуальной валюты, которая откуда пришла, туда и уйдёт.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин поручил легализовать майнинг криптовалют,- Минэкономразвития
 
 
 
 
 
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