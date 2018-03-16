 Кабмин поручил легализовать майнинг криптовалют,- Минэкономразвития

Правительственный комитет под председательством первого вице-премьер-министра Степана Кубива поручил ряду государственных органов легализовать майнинг криптовалют - наработать необходимые документы, чтобы внести майнинг в Национальный классификатор "Классификация видов экономической деятельности" (КВЭД) с последующей наработкой Концепции о создании благоприятных условий для майнинга в Украине, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.
"Наше законодательство не такое прогрессивное, должны начать хотя бы с того, чтобы внести "майнинг" в классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени, где она (деятельность, - ред.) сейчас находится", - заявил Кубив.
Кубив добавил, что внесение пункта о майнинге в КВЭД должно происходить в классе 63.11 "обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность", поскольку майнинг предусматривает услуги по поддержке и обеспечению функционирования распределенных реестров данных в том числе с использованием технологии блокчейн, обработки данных и смарт-контрактов в распределенных блокчейн-реестрах.
"Таким дополнением Классификатора мы решим проблему детенизации рынка майнинга, привлечем дополнительные доходы в бюджет, уменьшим отток квалифицированных ИТ-специалистов и уменьшим силовое давление на криптосообщество", - отметил Кубив.
Первый вице-премьер также добавил, что сбалансированное решение по этому вопросу требует согласования всех ключевых государственных органов, а затем поручил Минэкономразвития, Минфина, Минюста, Минэнерго вместе с Госстатом, Агентством электронного правительства, НБУ (по согласию), НКЦБФР (по согласию), СБУ (по согласию) разработать соответствующий проект нормативно-правового акта относительно дополнения Национального классификатора Украины "Классификация видов экономической деятельности".
вот и сейчас ты несёшь бред про минимизацию атомной энергогенерации, когда на самом деле её увеличили до пиково возможной. остальные генерирующие мощности работают на сглаживание потребления.
Тут цікаві дані відкопав. Виявляється в 2015-му році за пороха концентрація екеномічних активів в руках олігархів стала рекордною за всі часи незалежності України. Реформи в дії ?
https://biz.nv.ua/economics/svjazannye-s-oliharkhami-firmy-kontrolirujut-znachitelnuju-chast-ekonomiki-ukrainy-vsemirnyj-bank-2457692.html
скоро переведут пенсии в биткоины...
и кто побежит регистрироваться???? дуримары???
Теперь смотрим на биткоин. Чем он подкреплён? По факту ничем абсолютно. Почему биткоин растёт. Ответ - потому что растёт спрос. Казалось бы растёт спрос на биткоины - можете их майнить тоже больше. Но нет. Параллельно со спросом растёт сложность решения математических задач, в результате которых и получается криптовалюта. Что получаем в итоге? Спрос растёт, а биткоинов особо больше не становится. Спрос превышает предложение и стоимость биткоина растёт и растёт.
Что дальше? Если посмотреть на написанное выше, то чётко видно, что речь идёт исключительно о мегаафёре. Биткоин будет расти пока будут лохи готовые обменять реальные деньги на нечто виртуальное.
Каков будет финал? Биткоин не сконцентрирован в одних руках в большом количестве. Это значит, что нет участников, которым обрушение валюты крайне невыгодно и эти участники могли бы заключить между собой некий договор по собственной безопасности. В реале биткоин рассретоточен среди огромного количества мелких владельцев. Теперь представьте, что произойдёт в тот момент когда либо закончатся лохи с деньгами, либо биткоинов намайнят больше спроса, либо произойдёт некий технологический прорыв, который позволит майнить эти криптовалюты в несколько больше на единицу времени?
Время когда предложение биткоинов превысит спрос уже очень и очень близко. Теперь вспоминаем, какая огромная толпа этих мелких владельцев и представляем как вся эта толпа по всему миру в один момент ринется продавать свои криптовалюты как только их стоимость пойдёт вниз. Вся эта толпа устроит цепную реакцию и мгновенное многократное обесценивание виртуальной валюты, которая откуда пришла, туда и уйдёт.