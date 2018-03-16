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 Политика Украины
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Все про:война (2862) Россия (68446) Климкин (1618) Скрипаль (83)

 Россия фактически ведет третью мировую войну, - Климкин. ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери свидетельствует о том, что Россия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества.

Об этом министр заявил в интервью ВВС Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, Климкин заявил, что Россия фактически ведет третью мировую войну, но гибридными методами.

...

"Это означает, что возникнет коалиция, которая должна противодействовать фундаментальной российской угрозе, поскольку Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей западного мира. Мы должны честно сказать, и для себя в том числе, что находимся на переднем рубеже этой борьбы", - сказал он.

По словам Климкина, Россия поставила себя рядом с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055936
 
 
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климкин очень хороший дипломат, а ты очень посредственный кремлебот. Россия фактически ведет третью мировую войну, - Климкин - Цензор.НЕТ 9452
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И как успехи у этого хорошего дипломата? Наши соседи нас точно поддерживают или уже нет? Что там с Польшей, Венгрией?
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Как вы не стараетесь нас рассорить, взаимодействие продолжается на должном уровне!
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Выпускник мацковского физ-теха - отличный дипломат
Выпускник бурсы, заочник-двоечник - отличный премьер
Выпускница КПИ - лучший банкир Вселенной, включая Альфу Центавра и Жашкив
Алкан без юридического образования - лучший плакугог
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По факту да. Лучшие за всю историю независимости.
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как в тот мультике..нету лучших?..так возьмите лучших из худших
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типа того, и что самое интересное, сработало!
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В целом все ок. Польские йобики попустятся когда им перестанут рубли присылать. А венгерские после выборов пойдут лапу сосать. Ты пойдешь сосать что-то другое, когда кремлю придется закрыть вашу ботоферму, чтобы расплатится с нами по арбитражу. Росія фактично веде третю світову війну, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1589
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Почему модератор не удаляет этот явно провокационный пост? Зато безобидные и неугодные лично ему посты трёт на раз-два. Этот вопрос надо модератору задать. На чей он стороне? Почему не банит кацапских троллей, которые под украинских патриотов косят, а так же их украинских прихвостней?
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http://gordonua.com/publications/eks-nachalnik-genshtaba-zamana-vse-ogulnye-obvineniya-turchinova-mokrye-shtany-vstrechus-s-nim-pogovoryu-po-muzhski-235090.html

Экс-начальник Генштаба Замана: Все огульные обвинения Турчинова, "мокрые штаны"... Встречусь с ним, поговорю по-мужски

Показания высших должностных лиц Украины, включая секретаря СНБО Александра Турчинова, в суде по делу о госизмене Виктора Януковича лишний раз подтвердили: никто из них не собирался отражать агрессию в Крыму, хотя была реальная возможность выбить "зеленых человечков" с полуострова. Например, в марте 2014-го в Крым вылетели три украинских самолета Ил-76 и 20 вертолетов с десантом для недопущения переброски войск РФ, но внезапно поступил приказ вернуть самолеты, заявил "ГОРДОН" бывший начальник Генштаба и экс-командующий ВСУ генерал-полковник Владимир Замана.


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Великая Исландия - он го---дон, но речь в статье о другом го***не...., о том кто Крым сдал...
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да мне плевать как этот гонрдон расставит буковки в статье - как и на дерьмо, которое с ним общается...
всё правильно сделали сдав временно Крым - если бы не это, то лет через пять могло быть похлеще...
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23 Ил-76 и 200 вертолетов, не умаляйте героизм кабинетных генералов.
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Нарешті усе названо своїми іменами.
Рашка має бути знищена як держава!
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Типичная позиция для наших министров и депутатов, уцепиться за какую-то х..рню и делать оценки и заявления, россия отравила своего же грушника, а вы не можете кодлу бывшего президента в мешке на суд доставить.
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Так у нас же "Президент миру" , он не воюет. Зачем так хозяина подставил, у нас по его заявам войны нет.
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Для полноты картины напиши, что Россия на войну не явилась.
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Грозное Хуйло пусть у себя в параше порядок наведёт. На 3 мировую оно замахнулось... Росія фактично веде третю світову війну, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8244
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Пародокс,один Янукович госизменил.Но во власти те же люди,что были с Янеком,в одной команде и подозрительно,что больше изменников нет.В одной упряге были,в одной столовой харчевались.
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Раша гадит в меру того , на что закрыли глаза гаранты . Деньги , а потом люди . Так было всегда.
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И та же раша убила в Киеве кучу хороших людей,о которых все забыли почему-то, а Великобритания имеет что сказать.
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Климкину надо к логопеду ходить, так картавить нельзя,просто неприлично
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Объявление.
Обучаю картавых заиканию и гундосости.
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Слова - это хорошо. А где наши действия? Где высланные из Украины дипломаты рашистские? Или рашка мало убила украинцев? К Климкину вообще нет вопросов: так как Климкин несамостоятельная фигура и не может и шагу сделать без цу от Порошенко . Этим и объясняется отсутствие этих самых шагов. Хорошо хоть риторика стала более однозначной.
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Зачем им воевать они всех купили, президент США, ЧЕХИИ, МОЛДОВЫ, венгров , поляков, немцев, скоро на Украине купят своего президента.
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