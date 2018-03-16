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 Политика Украины
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Все про:ВР (21755) неприкосновенность (798) Савченко (2601) Пинзеник Павел (45)

 Регламентный комитет получил представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко: мы можем рассмотреть их на следующей неделе, - Павел Пинзеник

Регламентный комитет верховной Рады получил представления на депутата Надежду Савченко.

Об этом в кулуарах Рады заявил первый замглавы Комитета по вопросам регламента Павел Пинзеник, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.uа.

"Представления на Савченко поступили вчера в регламентный комитет. Во второй половине дня. Теперь спикер должен сообщить Савченко о представлениях. Затем начинается 5-дневный срок для ознакомления Савченко с этими представлениями. После чего комитет соберётся на заседание и рассмотрит их", - сказал он.

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По его словам, если Савченко ознакомится с представлениями генпрокурора Луценко уже сегодня, то комитет соберётся на заседание уже на следующей неделе.

"По моим подсчётам, мы можем провести такое заседание и рассмотреть представления уже на следующей неделе", — добавил Пинзеник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГПУ передала в Раду 174 страницы документов по "делу Савченко", - Геращенко

Ранее стало известно, что нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады, по информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".

Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Источник: https://censor.net.ua/n3055933
 
 
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Лишать неприкосновенности нужно в первую порошенка - пособника врагов Украины и его компашку
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Кого предложить изволите на его место,товарищ?)) Сказали А говорите Б. Кто порешает все вопросы Украины.ИМЯ назовите.Или как всегда язык в попу .
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а порошенко порешал? - не смеши, он их решает так же как и янукович, чтолько в три раза эффективней. И еще, фамилия ничего не решает, должна быть нормальная система ответственности для топ-коррупционеров, воров и предателей.
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человек который сравнивает порошенко и януковича либо кретин, либо никогда не жил в Украине.
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Да,ИМЕННО ОН порешал,что россию раком ставят всем миром.Или это само по себе... ты да васи с евпатория со всеми мировыми лидерами мосты навели и санкций добились? Может ярош,гришин,парасюки,савченко вопросы порешали.....ИМЯ назови,а не на язык в попу и на гнилой козе. ИМЯ????
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Майкл Бом db7a924d КТО ЕСЛИ НЕ ПУТИН,это ты страной ошибся,в Украине люди решат без тебя за кого проголосовать на выборах,а то каждая гнида,типа Януковича или Порошенки думает ,что она незаменимая
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не пали галоши, гаврила козломордая...мама ноги не отмоет...от тебя под любым флажком баяярой за версту..
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какой феерический поток лишнехромосомных мыслей Регламентний комітет отримав подання ГПУ на зняття недоторканності із Савченко: ми можемо розглянути їх наступного тижня, - Павло Пинзеник - Цензор.НЕТ 8337
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Майкл Бом db7a924d ты,говорящие трусы Марии Захаровой,напитался и ее тезисами тоже
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так это все изза пэти..а мы думали из-за Украины..атутвононошо
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Украина это люди....есть патриоты,а есть предатели.И у тех и других есть имена.
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Думаю, что депутаты найдут время снять с Савченко неприкосновенность уже на том свете, когда Савченко все таки подорвет Раду. Удивляюсь нашим депутатам, их тупости , их бесшабашности, безответственности. Они не только плюют на народ, у них даже нет инстинкта самосохранения, у них усохли мозги, они живут в параллельном мире.
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винторогие согласны на любого, лишь бы не порох, пока что единственный през с которым они не смогли договорится.
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secret secret_too,забыл сделать три раза КУ,при упоминании твоего хозяина


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у меня нет хозяина, а у тебя есть, свинособачка? Регламентний комітет отримав подання ГПУ на зняття недоторканності із Савченко: ми можемо розглянути їх наступного тижня, - Павло Пинзеник - Цензор.НЕТ 2922
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Будут смотрины, будем выбирать и предлагать.
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А кто спорит,будет выберите....незаменимых нет.Но пока лучше и хитрее его во внешней политике близко никто не стоит.Политика страны зависит и от личных отношений сильно,которые складываются годами.
Пример из негатива...куйло шрёдер саркози берлускони.
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хорошо лизнул ,аж в прямую кишку,чувствуется вокзальный опыт
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В чём хитрость выражается. В том чтобы ездить по миру и просить деньги. В этом выражается политика. Политика за бесплатно противостоять РФ. Прибалтика, Польша за тоже самое получает ежегодно неслабый кэш.
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вот только снять его может только народ Украины, если захочет. а винторогое савушкинское быдло вроде тебя тут не указ.
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и снимет, и ты винторогое кремлевско-порошенковское быдло тут временно понты гоняешь
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вот тогда,гэбня и прокукарекаешь Регламентный комитет получил представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко: мы можем рассмотреть их на следующей неделе, - Павел Пинзеник - Цензор.НЕТ 3692.и кто тебе разрешал брать слово от имени всего украинского народа?
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да тут смотрю ольгинские с савушкинцами рубятся
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А может вс таких таких как Савченко и Опроблок? Которые и дальше работают на РФ!?
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а где доказательства ее вины?Почему недопрокурор ,как базарная баба верещит о ее вине,но не предоставляет доказательства?Пока что все видят только толстую жопу Савченко,но жрать без меры не запрещено в Украине
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гаврюша, даказатільства віни - це у вас за парєбріком, а в нас - біззаконіє
хочеш у скрєпну?
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твое мнение интернет содержанки никого тут не интересует,если заплатят больше на 20 долларов,будешь ботокс вылизывать у хуйла на заднице
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як это никого..таварища лейтенанта.. старшого..очень даже интересует Регламентний комітет отримав подання ГПУ на зняття недоторканності із Савченко: ми можемо розглянути їх наступного тижня, - Павло Пинзеник - Цензор.НЕТ 9405
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Почему этой сенсации нет на Цензоре?
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Так пусть уже валит, она все хочет с террористами дружить.
Регламентний комітет отримав подання ГПУ на зняття недоторканності із Савченко: ми можемо розглянути їх наступного тижня, - Павло Пинзеник - Цензор.НЕТ 7068
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а в чем гнилая суть? в том, что пленных хочет вернуть?
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В 2014 году обещали вообще отменить неприкосновенность. Ну, то такэ
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Сорок душ посменно воют, Раскалились добела - Во как сильно беспокоят Треугольные дела! Все почти с ума свихнулись - Даже кто безумен был, (ну и так далее)
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до следующей недели она еще может натворить делов
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Так Савченко уже не Герой Украины? А рассматривать кто будет? Пашинский? Пашинский настоящий герой, не испугался самого Химикуса, да?
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А звание Героя Украины не дает права обладателю оного нарушать Законы Украины и не является индульгенцией на нарушение Законов....
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Какие законы Украины нарушила Савченко? Где ваши доказательства?
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ГПУ передала в Раду 174 страницы документов по "делу Савченко" ....
И тебе должны были копию прислать..??? Регламентный комитет получил представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко: мы можем рассмотреть их на следующей неделе, - Павел Пинзеник - Цензор.НЕТ 6101
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Так они и по Саакашвили ещё больше кляуз передали? Ну и где теперь Саакашвили? Регламентный комитет получил представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко: мы можем рассмотреть их на следующей неделе, - Павел Пинзеник - Цензор.НЕТ 7501
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На Саака в ВР никто ничего не передавал...много чести для Саака.... Он никто и звать его никак.....апатрид...и находится так где и должен быть...за пределами Украины....
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Но уголовное дело открыли? А потом организовали побег Саакашвили за границу. Не знаешь кто и зачем это сделал, и что этому сделавшему будет? Регламентний комітет отримав подання ГПУ на зняття недоторканності із Савченко: ми можемо розглянути їх наступного тижня, - Павло Пинзеник - Цензор.НЕТ 4523
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у него в методичке другое написано.. не мешай ему зарабатывать
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Уголовное дело открыто..его никто не закрывал и оно расследуется.....
И не организовали побег...а выдворили за пределы Украины..как того требует Закон.....
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Регламентный комитет получил представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко: мы можем рассмотреть их на следующей неделе, - Павел Пинзеник - Цензор.НЕТ 9596

Пересічному українцю вже пора навчитись відрізняти дії політичних опонентів, що ведуть політичний діалог з владою від чітко спланованих маніпуляцій Вашою свідомістю так званих "професійних протистувальників-митенгарів" та "вічно невдоволених і ображених", що протидіять любій українській владі на користь країни-агресора росії.

Наголос на "ЛЮБІЙ"!!!

І коли здається, що Ви комусь допомогаєте перемогти "бариг-олигархів" або боретесь із "системою", то насправді Ви жерете "піну" інформаційно-психологічних програм", що скеровані проти українського суспільства та влади.

В цих обставинах Ви є заручниками і жертвами цього інформаційного впливу збоку добре навченої та професійно підготовленої російської інформаційної армії та стада прибічників "руського миру".

Прикладів не буду наводити. Ви самі їх чудово знаєте.
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Надеюсь выезд за границу для Гади в это время будет закрыт.....
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надеюсь, её вообще закроют где-нить, чтоб по улицам не шастала и ФСБ-шную пулю не словила на радость зрадодебилам.
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какой жестокий спор одноклеточных с сексуальными фантазиями
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А куди вона там їздить? В Росію та Білорусь, щоб отримувати вказівки від агресора?
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Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує погасити заборгованість за електроенергію споживачів перед підприємствами, що здійснюють постачання на території ОРДЛО, за рахунок коштів державного бюджету.
Про це йдеться в законопроекті «Про особливості погашення заборгованості, що утворилася на оптовому рикну електроенергії», який було винесено на розгляд урядового комітету 15 березня.
З липня 2019 року в Україні повинна запрацювати нова модель оптового ринку електроенергії, буде створено товарну біржу та ліквідовано ДП «Енергоринок». На сьогодні дебіторська заборгованість ДП «Енергоринок» складає 29,8 млрд грн, а кредиторська - 28,1 млрд грн. Тому Міненерго запропонувало шляхи для ліквідації заборгованості.
Один з них - погашення заборгованості споживачів з окупованих територій за рахунок коштів державного бюджету.
Законопроект Міненерго
В поданих до законопроекту документах Міненерго не вказало суму заборгованості споживачів електроенергії в ОРДЛО. Запропоновано, що підтвердження заборгованості буде здійснювати міжвідомча комісія, яку створить Кабінет Міністрів.
Також запропоновано списати заборгованість ДП «Енергоринок» перед постачальниками електроенергії в ОРДЛО.
В пояснювальній записці до законопроекту Міненерго вказало, що вугледобувні підприємства на початок року заборгували 11,34 млрд грн. Ці борги також запропоновано виплатити коштами держбюджету, а частину їх списати.
Запропоновані шляхи погашення заборгованості на ринку електроенергії
Також заплановано, що учасники процедури погашення заборгованості замінять між собою кредиторські та дебіторські зобов'язання ДП «Енергоринок» і будуть погашати їх протягом п'яти років за рахунок цільової надбавки, передбаченої НКРЕКП у тарифах на розподіл електричної енергії.
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))))))))))представляю на какой измене сейчас парасюк с гришиным - неприкосновенность для этих особей есть все
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Не все, но многое есть в ее биографии. В принципе уже, когда ее из училища первый раз отчислили, становится понятно, шо не шибко она с головой дружит.
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А Матиоса когда возьмете? Оказывается он ее финансировал.
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матиос правильно лижет..его не возьмут..пока Регламентний комітет отримав подання ГПУ на зняття недоторканності із Савченко: ми можемо розглянути їх наступного тижня, - Павло Пинзеник - Цензор.НЕТ 9037
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Ее финансировал сам Путин. В этом сомнений нет, посмотрите как она себя ведёт, с кем общается и что отстаивает
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Как то так, тот кто создал партию регионов, потом был в правительстве Януковича, оперился и подсидел его. Много осталось соратников из этой братии, потому никто не сидит, но бизнес по немногу отбивает у них, кто не согласен уезжает, он дает им возможность, а бизнес, при помощи предателей Майдана, вроде, как бы конфискуют. Как говорится и волки сыты и овцы целы. Главное хорошо мутить воду, что бы никто не видел, делов море, а толку нет.
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Следующие выборы в ВРУ вычистят списки от лушпаек, поросюков, гадь, ваны и прочих мошенников рыгоанального толку.
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Навіщо взагалі її давали цю недоторканність і можливість вирішувати важливі питанням країні, бути депутатом?
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 18 часов назад

Про Гадю уже сказали многие,за исключением Йули,а ведь Гадя была первым номером в списке Матькивщины.Такая с их стороны тишина,что аж в ушах звенит
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так і вОна ніде не з'являється, бо доведеться відповідати на незручні питання, тому вичікує.
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Очередная ОТВЛЕКАЛОВКА депутатских и правительственных выродков от насущного и наболелого. Задолбали инфой о Савченко. Докажите, посадите, а уж потом трубите.
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Я одного не понял? Если Савченко агент, то зачем кремль анонсировал это сразу после её освобождения?

Второе, если это была спецоперация кгб, то почему бы с новая история по Савченко не может быть новым вбросом или новый план (или план Б), например, дистабилизация.
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Савченко - народный депутат Украины - лично планировала, лично вербовала, лично давала указания, как провести теракт в ВР. Уничтожить боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, миномётами обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет», - заявил Луценко, выступая в парламенте. А также она планировала уничтожение президента и примера Украины. А может луцык что путает. Может Гадя- Савка эта кремлёвская сявка планировала подорвать не РАДУ а фашистское логово в паРаше их ДУМУ и поубивать её не легитимных депутатов сборище кацапов -фашистов. Да и уничтожить она намеревается конечно что не нашего порхатого а кацапского кровавого фюрера )(уйла ведь это он и его банда кремлёвских фашистов судила и пытала её, а она якобы голодала и страдала от нечеловеческих пыток в тюрьмах паРаши. И к тому же она Герой Украины а не герой паРаши. А самое высокое звание в Украине это «Геро́й Украи́ны» ) - государственная награда Украины (высшая степень отличия), присваивается за совершение выдающегося героического поступка. и этим званием так просто не разбрасываются. Вот Гадя сявка и хочет совершить очень сильный героический поступок подорвать вражескую не лигитмную кацапскую ДУМУ и её фашистов депутатов, и конечно уничтожить кровавого маньяка )(уйла, чтобы уже быть дважды Героем Украины..
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А давайте сделаем так, чтоб больше таких как Савченко мы не воспринимали как патриотов и великомучеников? А потом ко всему прочему мы даём полномочия таким решать судьбу страны. Нас держат за дураков, а мы ведётся
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРегламентный комитет получил представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко: мы можем рассмотреть их на следующей неделе, - Павел Пинзеник
 
 
 
 
 
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