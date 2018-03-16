 Регламентный комитет получил представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко: мы можем рассмотреть их на следующей неделе, - Павел Пинзеник

Об этом в кулуарах Рады заявил первый замглавы Комитета по вопросам регламента Павел Пинзеник, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.uа.

"Представления на Савченко поступили вчера в регламентный комитет. Во второй половине дня. Теперь спикер должен сообщить Савченко о представлениях. Затем начинается 5-дневный срок для ознакомления Савченко с этими представлениями. После чего комитет соберётся на заседание и рассмотрит их", - сказал он.

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По его словам, если Савченко ознакомится с представлениями генпрокурора Луценко уже сегодня, то комитет соберётся на заседание уже на следующей неделе.

"По моим подсчётам, мы можем провести такое заседание и рассмотреть представления уже на следующей неделе", — добавил Пинзеник.

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Ранее стало известно, что нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады, по информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".

Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".