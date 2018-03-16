 Регламентный комитет получил представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Савченко: мы можем рассмотреть их на следующей неделе, - Павел Пинзеник

Об этом в кулуарах Рады заявил первый замглавы Комитета по вопросам регламента Павел Пинзеник, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.uа.
"Представления на Савченко поступили вчера в регламентный комитет. Во второй половине дня. Теперь спикер должен сообщить Савченко о представлениях. Затем начинается 5-дневный срок для ознакомления Савченко с этими представлениями. После чего комитет соберётся на заседание и рассмотрит их", - сказал он.
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По его словам, если Савченко ознакомится с представлениями генпрокурора Луценко уже сегодня, то комитет соберётся на заседание уже на следующей неделе.
"По моим подсчётам, мы можем провести такое заседание и рассмотреть представления уже на следующей неделе", — добавил Пинзеник.
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Ранее стало известно, что нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады, по информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".
Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
http://pl.com.ua/yunuyu-savchenko-nashli-na-video-sborov-ultrapravoj-organizatsii-medvedchuka/
Пример из негатива...куйло шрёдер саркози берлускони.
ай, малаца!
хочеш у скрєпну?
И тебе должны были копию прислать..???
И не организовали побег...а выдворили за пределы Украины..как того требует Закон.....
Пересічному українцю вже пора навчитись відрізняти дії політичних опонентів, що ведуть політичний діалог з владою від чітко спланованих маніпуляцій Вашою свідомістю так званих "професійних протистувальників-митенгарів" та "вічно невдоволених і ображених", що протидіять любій українській владі на користь країни-агресора росії.
Наголос на "ЛЮБІЙ"!!!
І коли здається, що Ви комусь допомогаєте перемогти "бариг-олигархів" або боретесь із "системою", то насправді Ви жерете "піну" інформаційно-психологічних програм", що скеровані проти українського суспільства та влади.
В цих обставинах Ви є заручниками і жертвами цього інформаційного впливу збоку добре навченої та професійно підготовленої російської інформаційної армії та стада прибічників "руського миру".
Прикладів не буду наводити. Ви самі їх чудово знаєте.
Про це йдеться в законопроекті «Про особливості погашення заборгованості, що утворилася на оптовому рикну електроенергії», який було винесено на розгляд урядового комітету 15 березня.
З липня 2019 року в Україні повинна запрацювати нова модель оптового ринку електроенергії, буде створено товарну біржу та ліквідовано ДП «Енергоринок». На сьогодні дебіторська заборгованість ДП «Енергоринок» складає 29,8 млрд грн, а кредиторська - 28,1 млрд грн. Тому Міненерго запропонувало шляхи для ліквідації заборгованості.
Один з них - погашення заборгованості споживачів з окупованих територій за рахунок коштів державного бюджету.
Законопроект Міненерго
В поданих до законопроекту документах Міненерго не вказало суму заборгованості споживачів електроенергії в ОРДЛО. Запропоновано, що підтвердження заборгованості буде здійснювати міжвідомча комісія, яку створить Кабінет Міністрів.
Також запропоновано списати заборгованість ДП «Енергоринок» перед постачальниками електроенергії в ОРДЛО.
В пояснювальній записці до законопроекту Міненерго вказало, що вугледобувні підприємства на початок року заборгували 11,34 млрд грн. Ці борги також запропоновано виплатити коштами держбюджету, а частину їх списати.
Запропоновані шляхи погашення заборгованості на ринку електроенергії
Також заплановано, що учасники процедури погашення заборгованості замінять між собою кредиторські та дебіторські зобов'язання ДП «Енергоринок» і будуть погашати їх протягом п'яти років за рахунок цільової надбавки, передбаченої НКРЕКП у тарифах на розподіл електричної енергії.
Про Гадю уже сказали многие,за исключением Йули,а ведь Гадя была первым номером в списке Матькивщины.Такая с их стороны тишина,что аж в ушах звенит
Второе, если это была спецоперация кгб, то почему бы с новая история по Савченко не может быть новым вбросом или новый план (или план Б), например, дистабилизация.