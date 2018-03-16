 Паралимпиада-2018: биатлонист Лукьяненко принес Украине еще одно "золото". ТАБЛИЦА

Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет, информирует Цензор.НЕТ.

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Спортсмен занял первое место в биатлоне на дистанции 15 километров среди спортсменов с нарушением зрения.

Серебряную награду в этой дисциплине получил также украинец - Александр Казик.

Лукьяненко участвует в Паралимпиаде шестой раз. Для него это шестая золотая награда. Всего у биатлониста 11 паралимпийских медалей.

Кроме того, четвертую свою медаль на этой Паралимпиаде, в этот раз серебрянную, добыла биатлонистка Оксана Шишкова в гонке на длинную дистанцию (12,5 км).

Украина на данный момент имеет в своем активе 19 наград - 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей. Таким образом она находится на четвертом место в общем медальном зачете.

Паралимпиада в Пхёнчхане будет продолжаться до 18 марта.

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