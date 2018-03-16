 Паралимпиада-2018: биатлонист Лукьяненко принес Украине еще одно "золото". ТАБЛИЦА

Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет, информирует Цензор.НЕТ.
Спортсмен занял первое место в биатлоне на дистанции 15 километров среди спортсменов с нарушением зрения.
Серебряную награду в этой дисциплине получил также украинец - Александр Казик.
Лукьяненко участвует в Паралимпиаде шестой раз. Для него это шестая золотая награда. Всего у биатлониста 11 паралимпийских медалей.
Кроме того, четвертую свою медаль на этой Паралимпиаде, в этот раз серебрянную, добыла биатлонистка Оксана Шишкова в гонке на длинную дистанцию (12,5 км).
Украина на данный момент имеет в своем активе 19 наград - 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей. Таким образом она находится на четвертом место в общем медальном зачете.
Паралимпиада в Пхёнчхане будет продолжаться до 18 марта.
Бронза - Зимние Паралимпийские игры 2002 года (лыжные гонки, 5 км)
Золото - Зимние Паралимпийские игры 2006 года (биатлон, 12,5 км)
Серебро - Зимние Паралимпийские игры 2006 года (биатлон, 7,5 км)
Бронза - Зимние Паралимпийские игры 2006 года (лыжные гонки, эстафета 1x3.75 + 2x5 км)
Золото - Зимние Паралимпийские игры 2010 года (биатлон, 3 км)
Серебро - Зимние Паралимпийские игры 2010 года (лыжные гонки, эстафета 1x4 км + 2x5 км)
Бронза - Зимние Паралимпийские игры 2010 года (лыжные гонки, 12,5 км)
Золото - Зимние Паралимпийские игры 2014 года (биатлон, 7,5 км)
Золото - Зимние Паралимпийские игры 2014 года (биатлон, 12,5 км)
Золото - Зимние Паралимпийские игры 2018 года (биатлон, 7,5 км)
Золото - Зимние Паралимпийские игры 2018 года (биатлон, 15 км)