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 Паралимпиада-2018: биатлонист Лукьяненко принес Украине еще одно "золото". ТАБЛИЦА

Украинский биатлонист Виталий Лукьяненко добыл шестое "золото" для Украины на Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет, информирует Цензор.НЕТ.

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Спортсмен занял первое место в биатлоне на дистанции 15 километров среди спортсменов с нарушением зрения.

Серебряную награду в этой дисциплине получил также украинец - Александр Казик.

Лукьяненко участвует в Паралимпиаде шестой раз. Для него это шестая золотая награда. Всего у биатлониста 11 паралимпийских медалей.

Кроме того, четвертую свою медаль на этой Паралимпиаде, в этот раз серебрянную, добыла биатлонистка Оксана Шишкова в гонке на длинную дистанцию (12,5 км).

Украина на данный момент имеет в своем активе 19 наград - 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей. Таким образом она находится на четвертом место в общем медальном зачете.

Паралимпиада-2018: биатлонист Лукьяненко принес Украине еще одно золото 01

Паралимпиада в Пхёнчхане будет продолжаться до 18 марта.

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Паралимпиада-2018: биатлонист Лукьяненко принес Украине еще одно золото 02

Источник: https://censor.net.ua/n3055932
 
 
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Мне вчера понравилось, как паралимпиец лавруха катался на коленях.
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Пожилой человек споткнулся, хаха очень смешно.
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Дебилу Лаврухе до этих пацанов как до Вашингтона рачки!!!
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А шо то за явлєніє таке незрозуміле НЕЙТРАЛЬНИЕ і звідки воно впало.
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Спортивные достижения Виталия Лукьяненко:

Бронза - Зимние Паралимпийские игры 2002 года (лыжные гонки, 5 км)
Золото - Зимние Паралимпийские игры 2006 года (биатлон, 12,5 км)
Серебро - Зимние Паралимпийские игры 2006 года (биатлон, 7,5 км)
Бронза - Зимние Паралимпийские игры 2006 года (лыжные гонки, эстафета 1x3.75 + 2x5 км)
Золото - Зимние Паралимпийские игры 2010 года (биатлон, 3 км)
Серебро - Зимние Паралимпийские игры 2010 года (лыжные гонки, эстафета 1x4 км + 2x5 км)
Бронза - Зимние Паралимпийские игры 2010 года (лыжные гонки, 12,5 км)
Золото - Зимние Паралимпийские игры 2014 года (биатлон, 7,5 км)
Золото - Зимние Паралимпийские игры 2014 года (биатлон, 12,5 км)
Золото - Зимние Паралимпийские игры 2018 года (биатлон, 7,5 км)
Золото - Зимние Паралимпийские игры 2018 года (биатлон, 15 км)
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Умничка ,счастья и здоровья ,любви и удачи
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Цензор.НЕТНовостиСпортПаралимпиада-2018: биатлонист Лукьяненко принес Украине еще одно "золото". ТАБЛИЦА
 
 
 
 
 
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