 В столице задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании Верховной Рады

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт НПУ столицы.

В дежурную часть Печерского управления полиции позвонил мужчина с сообщением о взрыве, который должен произойти в здании Верховной Рады. По адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

Как сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, после проверки объекта никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было. Однако вскоре полиция установила место, откуда поступил вызов.

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"Сотрудники уголовного розыска главка полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины выяснили, что звонили со служебного телефона, а звонил в полицию человек, который пользовался по работе этим номером. Он - уроженец Донецкой области, 1983 года рождения, который в последнее время жил в столице. На момент визита пребывал в состоянии алкогольного опьянения, а свой поступок объяснил тем, что якобы хотел поделиться важной информацией", - отметил Андрей Дуброва.

Следователи Печерского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.