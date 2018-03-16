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Все про:ВР (21755) минирование (646) Нацполиция (7071)

 В столице задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании Верховной Рады

При общении с правоохранителями задержанный признался, что не собирался совершать преступление, а лишь хотел предоставить компетентным органам известную ему информацию. Правдивость слов правонарушителя проверяют следователи, начали уголовное производство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт НПУ столицы.

В дежурную часть Печерского управления полиции позвонил мужчина с сообщением о взрыве, который должен произойти в здании Верховной Рады. По адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

Как сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, после проверки объекта никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было. Однако вскоре полиция установила место, откуда поступил вызов.

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"Сотрудники уголовного розыска главка полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины выяснили, что звонили со служебного телефона, а звонил в полицию человек, который пользовался по работе этим номером. Он - уроженец Донецкой области, 1983 года рождения, который в последнее время жил в столице. На момент визита пребывал в состоянии алкогольного опьянения, а свой поступок объяснил тем, что якобы хотел поделиться важной информацией", - отметил Андрей Дуброва.

Следователи Печерского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3055931
 
 
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можливо Надюха Савченко в раж війшла й косанула під мужика, це їй легко запузирити "під мужика" У столиці затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування Верховної Ради - Цензор.НЕТ 6922
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Ну дык ведь... Савченко сказала, что 99% мечтает взорвать ВР.
"Не взорву, так хоть заминирую" - подумал пьяный мужик
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Годувальник України напевно вирішив перепочити 3 роки на казенних харчах. І чого ті совкові дрочери так не люблять осередки демократії по усьому світу? У 45-му рейхстаг брали так, що німці досі матюки не можуть зашпаклювати на стінах, у 93-му ВР московії, зараз ВР України як не мінометами 120-ми, так гранатами, або хоча б налякати )))
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А шо, тех кто 10 сентября 2017 г Шегени заминировал уже нашли?
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А почему ложное? В ВР находится Савченко набитая по самую макушку боевыми гранатами. Какие могут быть претензии к мужчине?
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интересно, а тех, кто вчера про Савченко с гранатами сообщил по этой логике тоже задержат? Или пара гранат в толпе депутатов не считается и за мину не сойдет?
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больной театр, пар выпустили, что на выходных?
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Его, наверно, Савченко подкупила? Или Губан? Пгавда ж, Юга?
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Процентов 5 населения сепарски настроена, еще 10 - вата, как ты. Неудивительно
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Гадя еще и заразная оказалась. Вата плодится поминутно (
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Арестовали Генпрокурора? У столиці затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4833
Вчера он сообщил о минировании в СМИ.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ столице задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании Верховной Рады
 
 
 
 
 
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