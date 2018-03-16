 План захвата Крыма возник в 2008 году, - Венедиктов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Идея о возврате Крыма возникла где-то в 2008 году. И наверное, были сделаны планы. Как положено Генштабу. И когда власть в Киеве рассыпалась, упала во время Майдана.. Путин считает, что он подобрал...", - рассказал Венедиктов.

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