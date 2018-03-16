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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:Венедиктов (23) война (2862) Крым (19660) аннексия (82)

 План захвата Крыма возник в 2008 году, - Венедиктов. ВИДЕО

Идея оккупировать украинский Крым возникла у Путина еще в 2008 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Идея о возврате Крыма возникла где-то в 2008 году. И наверное, были сделаны планы. Как положено Генштабу. И когда власть в Киеве рассыпалась, упала во время Майдана.. Путин считает, что он подобрал...", - рассказал Венедиктов.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я блефовал, но наступление с севера и востока не состоялось", - Турчинов о разговоре с главой Госдумы РФ Нарышкиным во время аннексии Крыма. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3055929
 
 
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глупый журналист решил открыть америку
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1994 Будапештский
меморандум - Кацапия вывезла себе украинское ЯО в обмен на гарантии целостности
государства Украина - теперь ни одна страна не откажется от ЯО.

1999-1998 между Украиной и паРашкой был заключен Договор о
признании границ, дружбе и т.д. (такого Договора нет между Китаем и
Кацапстаном), который был признан и ратифицирован ГосДурой и СФ Кацапии. Т.е.
страна А имела договор со страной Б о признании границ, и нарушило его,
присоединив часть территории - ранее такое
в Европе было в 30-х при Гитлере №1.
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не було ніяких офіційних претензій по Криму ,а був мирний договір про дружбу . був меморандум з московським гарантом _ так що кохайтеся любі друзі ,але з москалями те саме що з "чорною вдовою"..
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Все равно ВАТА. Заметь те все время звучит слово "возврат Крыма" а не анексия.
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То інстинкт самозбереження. На московії завжди так було: кажуть одне, міркують про друге, мають на увазі третє, а роблять четверте. А для того аби пересічні не наламали дров під час суперечок на політичні теми, їх "підковують" за допомогою методичних посібників з "політики партії", мемів, загальних безглуздих висловів та суворих покарань за невивчені напам'ять алогізми, котрі зрозуміти було неможливо.
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веник,да ладно отмазываться...а мешков откуда в 90-е взялся?как только распад совка начался ,когда начались горячие точки-сумгаит,армения,грузия,приднестровье-тогда и про крым вспомнили...крым-одно из звеньев плана дестабилизации окраин и возвращения в лоно империи.
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Веник наверное прочитал статью в "Русском журнале" за апрель 2008 года.
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Так что можно положить болт на все утверждения пропагандонов что "Рашку спровоцировали" на захват Крыма "хунта и Майдан". Эти планы уже давно были заготовлены - ждали удобного момента.
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Мало того- и при СССР и при царской России Крым считался украинским, и только по указу Ленина - без всяких референдумов, Крым и несколько районов Украины были переданы в состав РСФСР, а потом в 1954-м году - его ВЕРНУЛИ НАЗАД УКРАИНЕ:
План захоплення Криму виник у 2008 році, - Венедиктов - Цензор.НЕТ 4133
План захоплення Криму виник у 2008 році, - Венедиктов - Цензор.НЕТ 4777

План захоплення Криму виник у 2008 році, - Венедиктов - Цензор.НЕТ 5034

План захоплення Криму виник у 2008 році, - Венедиктов - Цензор.НЕТ 5378
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Самая настоящая карта. Докажи, что это подделка!
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Венедиктов - "Взяли свое"....
"Російський демократ закінчується там, де починається українське питання" План захоплення Криму виник у 2008 році, - Венедиктов - Цензор.НЕТ 2592

Поэтому пошли все расеяне и хорошие и плохие на хер.....
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Катя отвоевала? Сколько янычар она зарубила? Или она остроумным способом вывела из строя всех лошадей турецкой кавалерии?
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70% личного состава той армии - которая "отвоевала Крым"- были украинцы. Снабжалась эта армия с территорий которые сейчас называются Херсонской и Запорожской областями - то есть украинскими продуктами и материалами. Зайдите в музеи в Симферополе и Севастополе - и почитайте там списки - фамилии солдад и офицеров? Если эти материалы в этих музеях не "зачистили" после 2014-го года.
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Крысы кремля мстят за Майдан Ющенко,когда донецкого Хмыря Наркобарон Кремля поздравил 3 раза с избранием,а Витьок просрал выборы. План захоплення Криму виник у 2008 році, - Венедиктов - Цензор.НЕТ 2947Не везет Наркобарону с Украиной,одни пролеты....
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Сидел Путин, сидел.Делать было нечего.Думать было не о чем. И решил он: а заберу-ка я Крым? Не совсем так: перед тем была целая череда разного всякого. И "решал" в голове не только Путин, но и Буш, и Обама, и НАТО. Если бы они ТАМ не "решали", то и Путину тот Крым на фиг бы сдался!
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Жил в Крыму. Им последние лет 10 рф активно вдалбливала свою пропаганду
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Да-да. Помню, как Буш с Обамой, перебивая друг друга умоляли х-ла, угрожая НАТО взять себе Крым. И бедному окурку, загнанному в угол, как крысе, пришлось пойти на поводу мировой закулисы.
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Речь вообще-то о пуйле, который не должен был лезть в Украину ни при каких наших внутренних делах, о чем написано в Договоре между Украиной и россией.

Статья 3
Высокие Договаривающиеся Стороны строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления, права народов свободно распоряжаться своей судьбой, невмешательства во внутренние дела, соблюдения прав человека и основных свобод, сотрудничества между государствами, добросовестного выполнения взятых международных обязательств, а также других общепризнанных норм международного права.
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Говорили об этом и у нас... Но в Киеве смеялись - "мишибратья/одиннарот...., да кому мы нужны?"
https://youtu.be/0kcMZLAtaqo

Дмитро Корчинський на "Свободі на Інтері". 5.12.2008



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Венедиктов работает у путена "либеральными СМИ".
Но даже от них все больше смердит фашизмом
Демократической оппозиции в РФ нет вообще - есть диссиденство, которое режим травит и стреляет по мере сил.
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Речь Наркобарона Кремля на Мюнхенской конференции в 2007 году дает ответы на все Вопросы.Первая Грузия,потом Украина будет наша..Ютуб в помощь.
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Іноді тим, що підбирають - давляться. Думаю, що саме так і буде цього разу.
Не вбивай, не бажай зла ближньому, не крадь - ці заповіді постійно забувають
кремлівські упирі. Хоч незабувають похизуватися своєю вдаваною набожністю.
Рашисти - виродки людської історії такі ж, як німецькі фашисти, вічно забухані,
вічно голодні, вічно гадять і брешуть, що то все не вони. Тьху, бридота маськовська
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Александр Солженицын. "Как нам обустроить Россию"

Брошюра к газете "Комсомольская правда" от 18 сентября 1990 г.

"...Конечно, если б украинский народ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пожелал отделиться -- никто не посмеет удерживать его силой. Но -- разнообразна эта обширность, и только МЕСТНОЕ население может решать судьбу своей местности, своей области,-- а каждое новообразуемое при том национальное меньшинство в этой местности -- должно встретить такое же ненасилие к себе."

Как видите намерение создать из части населения региона Украины сверхчеловеков, намеренных исходя из доктрины гитлера лишить народ Украины права на самоопределение и диктовать ему то, что выгодно москве, придумал вовсе не путин и не в 2008 году. Это сделал солженицын, которого путин ввел в ранг официального гения РФ, и планы которого реализует в фанатичной уверенности, что задумка гениальна, ненаказуема и сработает. Подлость дала свои всходы.
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«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только
угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.» (А. И. Солженицын)
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про кацапов у солженицына точно его это вот, из "Архипелаг ГУЛАГ":
"Это волчье племя - откуда оно в нашем народе взялось? Не нашего оно корня? не нашей крови? Нашей. Так чтобы белыми мантиями праведников не шибко переполаскивать, спросим себя каждый: а повернись моя жизнь иначе - палачом таким не стал бы и я? Это - страшный вопрос, если отвечать на него честно."
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Тобто йде по вулиці людина,раптово втрачає свідомість і падає, підбігає гопник,обирає кишені і йдесобі з гаманцем тієї людини геть. Його інші ловлять заруку, а він заявляє, що мав право так вчинити, бо гаманець лежав на землі і людина його в цей час не контролювала.
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Саме так. Більше того - гопник прикладає руку до серця і слізними очима каже, що
то не він крав - то якийсь апалченець без пагонів. Та й апалченець не винуватий,
бо його винудив, спровокував той чоловік, який лежав без свідомості і займав
своїм тілом певну територію. Логіка рашистів - грабуй, вбивай, крадь, бреши, а
потім все пробухаєш і йди знов грабувати
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Доблесть по рассейски. Что у других считается подлостью, то для рассеян - военная хитрость.
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Мерзкий пудель хуйла, лучший друг и собутыльник Писькова👹
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Крым погубит Кремль,так было всегда в истории и так будет дальше.Вопрос времени.
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а нах ви популярізуєте цього хуйловського топ-пропагандона?
це - зашквар, цензоре
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я где-то читал, что в первой половине 1938 года нач штаба Ленинградского Военного округа Красной Армии защищал боевые планы по захвату Финляндии.. это значит что разработка таких планов, началась еще в 1937 году..
а паралельно с этим, в советской прессе началась истерия по поводу финофашистов и белофинов, была написана и звучала со всех радио "Суоми красавица", из лагерей ГУЛАГА начали доставать заключенных финов, и скалачивать финскую дивизию, усилиась разведка приграничных территорий, усилилась работа с агентурой в финском политикуме, подготавливались теракты против Манергейма и высших должностных лиц Финляндии..
ничего не напоминает этот исторический пассаж?!... правильно!.. методология в Рашке таже самая
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Веник - путинский пропогондон и лохматый ёршик для его сортира.
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Они всегда с 1991 года это планировали. Ибо если бы они решили официально заявить о возврате, сразу бы возник вопрос возврата благоустроенных территорий, отданных России взамен поросшего бурьяном Крыма.
А так они организовывали сепаратизм Мешкова, волнения между татарами и местными в начале 90-х, теракт группы российского спецназовца Танасевского в Симферополе в 1994 (их расстреляли в 1996 за терроризм), провокации с островом Тузла, провокация с затоплением нашего БТР на совместном параде с имитацией высадки десанта - это все звенья одной цепочки.
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Веник - путинский пропогондон и лохматый ёршик для его сортира. Мерзопакостная тварь.
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Бред этого пропутинского ушлепка в комментариях не нуждается, разве что это будут комментарии психиатров
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Чтобы спасти братскую Германию от Репараций после первой Мировой войны,в пользу Франции и Британии,типа победителей в той бойне,ссср начал сотрудничество в 1922 году,снабжая Берлин материалами и деньгами по самые портки и лапти.Обучая тайно от всего мира будущий Вермахт на своей территории,на танкодроме "Кама" под Казанью,офицером будущего "Люфт-ваффе" под Липецком,химические войска на полигоне в Вольске на Волге.В 1932 году СССр добился своего,Франция и Британия отказались от Репараций назначенных для Германии аж до 1966 года Включительно.Германия начала вооружатся по самые Мессершмидты.
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какое в 2008? Дудаев еще в 94м рассказывал. да и "Тузла" была сразу как только Х#йло объявился.
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"Тузла" была осенью 2003 года.
А Крым москали ещё при Ельцине обхаживали - уволенных с ЧФ ВМС россии не увозили на материк, оставляли в Крыму. Открывали там филиалы своих ВУЗов, строили жилые дома и т.д, т.п..
И не только Крым. Они считали что вся Украина - их территория.
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Если быть более точным то в 2004г. хуйло вбил себе в башку, что Крым его, после первого Майдана.
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Про мишобратів.
Український письменник, сценарист, педагог і перекладач Степан Васильченко у 1918 році написав казку-думу "Ось та Ась". Це казка не стільки для дітей, скільки для дорослих. Просто квінтесенція про "братерство" України та швайнґундів. Читати ОБОВ'ЯЗКОВО!

ОСЬ та АСЬ (Дума-казка)

Жив на світі козак щирий, на ймення Ось, усякого він у свою хату за господу приймав, усякому віри, як мала дитина, діймав, боязні Божої пильно пам'ятав.
Усякому козак Ось віри доймає, а того, що вже видимо лихо у хату до його суне, не бачить і не знає.
Шусть - якось до козака Ося москаль:
- Кто здеся хозяин?
- Ось.
- Пришел к тебе на постой я, москаль Ась, й принес тебе такой приказ: быть тебе у меня в послушании и во всем мне верить!..
- А чого ж воно так, щоб мені в своїй хаті меншувати, а тобі, приблуді, старшувати?
- Потому, милый, что ты хохол Ось, а я москаль Ась - ну й вышел такой приказ. Понял? Я тебя, хохла, учить уму-разуму должен!
- Чи ж буде цеє по святій правді?
- Все будет по чистой правде - верь моей службе царской и совести московской!
І каже козак Ось:
- Не мале є це діло у послугу себе тобі оддавати, годилось би нам, москалю, щоб ненароком слова не зламати, присягу приймати.
- Это дело не тяжелое, могу!
І козак Ось із москалем Асем святу ікону здіймали, на стіл покладали, цілували, один одного не кривдити, ні гнівити, як рідні брати жити клялись, присягались...
Живе москаль Ась, як сир у маслі катається, в Осевому добрі купається; хата у козака гарна, біла, а жінка молодая, мила. І думає москаль Ась: "Хорошо в этой хате хозяином быть, припеваючи жить да поживать. Надо бы это дело обмозговать!.."
Тоді москаль святу присягу добре пам'ятає, козака Ося із-за столу до порога обідати посилає, за попихача, за наймита має та про те, як би його зовсім здихатись, щоб і перед очима не стовбичив, думає-гадає.
І каже козаку Осю москаль Ась:
- Вышел вот какой приказ: ходить тебе по свету сто и семь лет - босому по дороге, голому на морозе, на Божий свет глазами не смотреть, с добрыми людьми речами не говорить, а уму-разуму научиться! Вот такая тебе, милый, задача заковыристая!
- Як же я у світі маю розуму набиратися, коли світ мені буде зав'язано; світ зав'язано ще й говорити до людей заказано?
- О, с этим мне разбираться нет времени. У нас по-московски все делается быстро: раз-раз й вышел такой приказ! Хорош ли, дурен ли - опосля разберут, а ты хоть лопни - исполняй! Потому - присяга дело святое.
Тоді козак Ось присягу пам'ятає, голий і босий із своєї хати в дорогу рушає. І пішов козак Ось босий і голий...
Босий по дорозі, голий на морозі...
Очі йому хустиночкою крамною зав'язані, по дорозі спотикається.
Говорити йому до людей заказано - дороги не спитається.
Сто і сім років по світу блукає - з прямої стежки збивається.
Світ йому заморочився, до своєї хати дороги не знає, серед битого шляху спиняється: об каміння ноги побив, руки об терни поколов, своє лице сонцем попалив, пилом запилив, - дрібними
слізьми умивається.
Зустріли його люди - дивуються. Один каже: сліпий!.. Другий каже: дурний!.. Третій каже: долі йому немає!.. І стали козака Ося люди питати:
- Чи ти сліпий, чи ти дурний, а чи долі тобі немає?
А козак Ось святу присягу пам'ятає, словами до них не промовляє, а із-за пазухи од серця, од серця-реберця калинову дудку виймає, у дудочку грає, як тими ж словами до людей вимовляє.
Слухали люди, дослухались...
Догадалися: і не сліпий він, і не дурний він, і доля щасна десь за морем дбає про нього. Світ зав'язано і говорити заказано...
- Будемо йому, нетязі, світ розв'язувати, до його хати стежку йому показувати!
І очі добрі люди Осеві розв'язували, і стежку йому до його хати показували.
Бачить москаль Ась - не так, як він гадав, вчинилося, почав знову мудрувати.
І козака Ося у хату він уклінно закликає, садовить за стіл, ласощами його шанує, медом-вином, горілкою частує, рідним братом узиває. І почав москаль Ась гіркими сльозами плакати, став жалувати козака Ося лукавими московськими словами:
- Братец мой родненький, братец мой кровненький! Какой же ты хилый, да какой же ты страдный! Вижу я, не жилец ты на белом свете! Не сегодня-завтра помирать будешь!
Козакові Осю хміль голову розбирає, за рученьку він бере москаля Ася, стиха весело його розважає:
- Не журися тим, брате мій Асю, серця свого не в'яли, головки не суши: аби між нами, братику, правда була, а сили у мене ще за чорного вола!
А москаль і слухати не хоче, плаче, побивається:
- Помрешь, родной! Помрешь, страдный! От тебя уж, братец, сырой могилой пахнет!
Та й чарку йому за чаркою!
І упився козак Ось ік лихому дідькові, тяжко упився, не на час, не на годину, а на довгі роки спати повалився.
Того часу москаль Ась не гає, про те, що козак Ось помер, скрізь людей оповіщає.
І на подзвіння за його душу до усіх церков одіслав.
І теслярів, щоб йому домовину будували, понаймав...
Руки на грудях хрестом Осеві складав, свічку сукав...
А як пробудився козак Ось, то вже у руках його свічка горить. Козак Ось і очам не вірить - озирається.
Побачив москаль, що він дивиться, та до нього:
- Вот это уж мне не нравится, когда умрет человек, а потом еще и глаза таращит!
Аж кинувся козак Ось на лавці, злякався:
- Це мені добра робота! То це вже виходить, що я мертвий?
Оповідає йому сердито москаль Ась:
- Разве ты сам не видишь, глупый хохол? Свечка горит в руках? - горит. Гроб на тебя мастера делают? - делают. В колокола по твоей душе хохлацкой звонят? - звонят. Значит - помер. А помер, то и разговаривать неча, и лежи спокойно, чин чином, как мертвому полагается, пока тебя в землю закопают!
Мороз поза шкурою у козака Ося подирає.
- Чого ж я мертвий, коли я все бачу і все знаю. Щось тут не гаразд ти робиш, москалю! Треба хоч людей розпитати.
Москаль Ась б'ється об поли руками.
- Ах ты, Боже мой, какой зти хохлы глупый народ, тебе и после смерти скандал затевает!.. Да знаешь ли ты, голова, что тебе люди за то, что ты свято своего дела мертвецкого не разумеешь, осиновый кол в голову забьют. Эй, братец, не срамись хоть на последней дороге! Тебя я обманывать не стану, - верно говорю, помер!
- Ой, ой, москалю, віри вже я тобі не діймаю, зараз уставати буду!
А москаль йому нишком на вухо каже:
- А святую присягу помнишь?
Тоді козак Ось святую присягу, що москаля слухатись мусить, пригадав, гірко плакав, ридав, волосся на собі рвав, про те, чи присягу святую ламати, а чи живим помирати, думав-гадав...
А у сінях теслярі домовину йому тешуть...
А під вікнами його малі діти у козлика грають, на одній нозі стрибають, до дзвонів приспівують, по-московському примовляють:
- Хохла черти забрали! Хохла черти забрали!
Тоді козак Ось важенько зітхає, затихає і так сам собі гадає: "Коли тепер буду я вставати, будуть діти мені за марюку мене приймати, з рідної хати тікати".
А москаль тим часом швиденько знову складає йому руки, склеплює очі, хрестить його та примовляє:
- Бог с тобой! Бог с тобой! Успокойся, лежи смирно до страшного суда Божия, до последней трубы ангельской!
І далі думає козак Ось, гадає: та хіба б же москаль зовсім не має совісті, щоб живого мене в домовину ховав? Як так, то й так - буду помирати, буду у світі менше горя знати.
Тоді козак Ось важко зітхає, очі склепляє, руки зчепляє, не дихне, бровою не ворухне, лежить мрець мерцем.
Збиралися до хати люди, щоб козака Ося ховати. А москаль Ась до Ося припадає, тужить, по-московському причитує:
- Й какой же, братец, умный был!.. И каким веселым слыл!.. Й какой всякия песни играть был мастер!..
А люди стиха гомонять: так, так, правду москаль каже.
Слухає козак Ось, і жаль його великий доймає.
Коли чує козак Ось: надворі гримить і ліс ламає, хату хитає, козакова щасна доля із-за моря прилітає. Улетіла Осева доля до хати, стала плакати-ридати, Осеві великого жалю завдавати: та хіба ж для того я із-за моря до тебе, козаче, поспішала, щоб на лавці тебе заставала? Та чи для того ж тобі щастя кувала, щоб у домовину разом із тобою його поховала?
Крепився, крепився - не витримав, та як заридає на всю хату:
- А де ж ти до того часу барилася, зрадлива доле, що зовсім про мене не дбала?
Зачувши, забачивши цеє, люди хвилювали, дивом дивували, один до одного промовляли: скільки живемо на світі, а того ще не бачили, не знали, щоб людину живцем у землю ховали.
Встає тоді з лавки козак Ось помалу, до москаля промовляє:
- Чи не я ж тобі, брате Асю, казав, що я ще живий? Чи не я ж гірко плакав, тебе як брата рідного благав, щоб ти мене живого в землю не ховав? Де ж твоя совість, москалю?
Москаль зирк по хаті туди, зирк сюди, бачить: стоїть коло порога собака, хвостом махає. Він до нього:
- Серко! Займи мне малость своих глаз!
У Сірка очей позичає, козакові Осю так відповідає:
- Видишь, совесть у меня была дома, я зто хорошо знаю, да, верно, положил я ее в ранец, а ранец захватил франец - через него, шут яго дери, й сыр-бор загорелся, а кабы не он, мы бы с тобою жили по-братски!
Тоді козак Ось головою хитає, святу присягу рве, ламає, москаля Ася грізними словами кляне-промовляє:
- Та бодай же ти щастя у світі не мав, як ти мене живого у домовину ховав! Та бодай ти без долі у світі довіку блудив, як ти дітей моїх малих, недорослих батька-матері не шанувати навчив. Бодай тая земля хліба не родила, що такого катюгу, брехуна всесвітнього на світ пустила!..
А москаль висякався та й каже:
- Ничего - у меня и на вербе хлеб уродит.
Як теє малі діти зачували, всі гуртом до нього побігали:
- Биймо, тату, москаля з хати! Всі гуртом гукали.
Тоді як не вхоплять - одне за рогач, друге за лопату:
- Геть, москалю, з нашої хати!
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Браво Лёха = ВЗЯЛИ СВОЁ = завтра от пути ..МЭД-АЛЬ...
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http://gordonua.com/ukr/publications/eks-nachalnik-genshtabu-zamana-vsi-ogulni-zvinuvachennja-turchinova-mokri-shtani-zustrinusja-z-nim-pogovorju-po-cholovichomu-235090.html

Свідчення найвищих посадових осіб України, зокрема секретаря РНБО Олександра Турчинова, у суді щодо справи про держзраду Віктора Януковича зайвий раз підтвердили: ніхто з них не збирався відбивати агресію у Криму, хоча була реальна можливість вибити "зелених чоловічків" із півострова. Наприклад, у березні 2014-го до Криму вилетіли три українські літаки Іл-76 і 20 вертольотів із десантом для недопущення перекидання військ РФ, але раптово надійшов наказ повернути літаки, заявив "ГОРДОН" колишній начальник Генштабу і екс-командувач ЗСУ генерал-полковник Володимир Замана.


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Гнилые базары - ВОТ БЫ МЫ ИМ ДАЛИ ..ЕСЛИ БЫ ОНИ НАС ДОГНАЛИ - еврейский анекдот - ВОТ БЫ МНЕ МОЗГИ ИВАНА ..ПОСЛЕ ТОГО КАК.-
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СБУ знищило - тихо перестріляло й тихо вирізало кацапню при першій спробі організації анексії Таврики у 1994 році - тоді Крутов спрацював професійно. Але у 2014 на біду України пропхалося таке собі пасторальне - резидент-президент. І саме тому ми маємо війну, не давши по кацапській харі вчасного копанця.
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Нет, все это неправильно! Никакой не 2008 год. Все случилось гораздо раньше - в далеких 1953-1954 г.г. Когда Крым Российской федерацией был доведен "до ручки", а говоря простым языком - превратился в погибающую пустыню и нужны были колоссальные деньги на его восстановление, собрались в Москве братья-славяне и задумали коварный план: А давайте-ка впарим мы наш Крым на время хохлам. Пусть те превратят Крым в цветущий сад, денежки свои потратят на его восстановление, водичку туда свою проведут, электричество. А как только они это все сделают, мы при первом удобном случае назад все готовенькое и заберем. Сказано - сделано. ФИО принимавших решение известны - Маленков, Хрущев (родом из Курской губернии кстати), Ворошилов и др.
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2008? А почему не 2004?
И это был не план, а спецоперация. И начиналась она не в конце февраля 2014года, а значительно раньше. Ну, например осенью 2013 Россия срочно, даже в шторм, тянула оптику в Крым это до Майдана. Но первым заметным событием было провоцирование Майдана - подкуп Януковича, отказ Украины от евроинтеграции, протесты, а когда они практически уже утихли - зверское, провокативное избиение студентов и т.д. Тот же Майдан можно было успокоить 100500 раз наказав исполнителей избиения и просто поговорив с народом, но все делалось для усиления и радикализации протестов.
Короче - туфта весь этот Венедиктов
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Гитлер тоже что-то там забирал, Судеты вроде. Третий Рейх строил... хуйло так же в учебники истории попадет - тут сомнений нет )
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Маразм. Ющ має багато гріхів, але точно з кремлівськими він не був і навіть не міг бути в зговорі. Більше того - московити його люто ненавиділи.
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???
А историю с Мешковым и акциями ЧФ РФ уже все забыли?!?!
Нифига не в 2008!!! В январе 1992 в газете рашистской армии вышла статья от Ельцина о том, что Крым и Севастополь российские! В 1993 году рашистская дума приняла решение о том, что Крым и Севастополь - территория рашки.
У вас память хоть чуть-чуть лучше чем у рыбы?!?!
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И сейчас некоторые мячтают ,чтобы вУКраине началось безвластие, но дуленьку им на макуленьку
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Idioti , v uchebnikah budet napisanno cto okupant Rasija aneksirovala Krim , a cherez nekatoroje vremja bila stjorta s lica zemli . I vsjo eto vo remja pravlenija diktatora Putina , katorava vse nazivali Huilo !
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В тюрьме ни один зек не скажет что он виноват,воры ищут хоть какое то оправдание.
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Поэтому один мой знакомый журналист на вопрос «Почему ты всё время врёшь?» вместо того чтобы возразить: «Нет, я говорю правду!» отвечает: «А ОНИ знаешь как врут!» .
А. Макаревич
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Россия нарушила Будапештский меморандум:
п1 уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины;
п2 никакое её оружие никогда не будет использоваться против Украины;
п3 воздерживаться от экономического давления на Украину.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПлан захвата Крыма возник в 2008 году, - Венедиктов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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