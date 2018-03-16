 Международный симпозиум "Революция, война и их последствия" проходит в Варшаве: будут обсуждать события в Украине

Симпозиум продолжает работу, начатую проектом "Три Революции" (3R), который был основан в 2016 году, и будет посвящен событиям, произошедшим в Украине после 2014 года, их последствиям для украинского общества, а также аспектам международных отношений в регионе и во всем мире, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс симпозиума.

Участники конференции затронут следующие темы: Международная реакция на события 2014 года в Украине; Аннексия Крыма и его последствия для Украины и Европы; Война на Донбассе и ее последствия; История и правосудие во времена трансформации (Восточная Европа); Информационная война и гибридная война.

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В симпозиуме примут участие следующие ключевые украинские и европейские чиновники, которые внесли свою лепту в урегулирование кризиса в Украине: экс-президент Франции Франсуа Олланд; бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк; главный архиепископ Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук; бывший министр иностранных дел Польши Адам Даниэль Ротфельд; бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк; первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывший министр обороны Украины Михаил Коваль; бывший заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский; бывший посол США в Польше, чиновник Государственного департамента США, отвечающий за политику в области санкций Даниэл Фрид; председатель меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Среди прочих, в симпозиуме также примет участие сильный состав выдающихся профессоров, а именно: Игорь Грецкий, Стефан Хедлунд, Александра (Оля) Гнатюк, Ярослав Грицак, Андрей Мелешевич, Калман Мизсей, Сергеей Плохий, Катарина Вольчук.

Во второй день конференции, 17 марта 2018 года, впервые в Польше будет показан украинский фильм Ахтема Сейтаблаева "Киборги".

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Посмотреть прямую трансляцию с дискуссионных панелей симпозиума можно здесь.