 Акция против разрушения Ханского дворца в оккупированном Крыму пройдет в столице в понедельник

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Релалии, организаторами акции выступают общественная организация "КрымSOS", Меджлис крымскотатарского народа, "Крымский дом". По сообщению, в ходе перформанса правозащитники и активисты продемонстрируют, как проходит "реконструкция" Ханского дворца под управлением российских властей на полуострове.

"Тщательное сокрытие российской оккупационной властью всех обстоятельств, связанных с проведением работ на территории Ханского дворца, лишь укрепляет подозрения специалистов в том, что над уникальным историко-архитектурным памятником крымскотатарского народа, нависла реальная угроза уничтожения", – говорится в сообщении организаторов в Фейсбуке.

5 марта подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополяотказался принять иск с требованием прекратить "реконструкцию" Ханского дворца. Истцом является бывший руководитель Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова.

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10 февраля глава Меджлиса Рефат Чубаров на заседании исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар в Киеве рассказал, что в результате "реконструкции" Ханского дворца в Бахчисарае отдельные объекты уже потеряли свой аутентичный вид.

Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения российскими властями Крыма работ на территории Бахчисарайского заповедника существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца.

В июле 2016 научно-методический совет Госкомитета по охране культурного наследия подконтрольного России правительства Крым согласовал проведение первоочередных противоаварийных работ на нескольких исторических объектах полуострова, в частности, в Ханском дворце в Бахчисарае.

Ханский дворец-музей в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.

Ханский дворец в Бахчисарае – резиденция правителей Крымского ханства в 16-18 вв., место расположения нескольких музеев, главный памятник крымскотатарской истории, памятник культурного наследия Украины национального значения. С 2003 года находится в предварительном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.