 В Украине увеличилось количество безработных

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Государственная служба статистики.

Количество зарегистрированных безработных составило 1,5% населения трудоспособного возраста. Среди городского населения количество безработных в феврале составило 199 тыс. человек, среди сельского – 184,7 тыс. человек.

Безработных женщин в феврале текущего года насчитывалось 200,5 тыс. человек, а безработных мужчин – 183,2 тыс. человек.

Средний размер пособия в феврале 2018 года составил 2357 против 2483 грн. месяцем ранее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год количество вакансий в Украине достигло миллиона, - и.о.главы Госслужбы занятости Ярошенко

Количество вакансий в феврале текущего года составило 71,8 тыс. Конкурс на одно вакантное место составил 5 человек.

Данные приводятся без учета Автономной Республики Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, по данным Госстата, количество безработных в Украине, в январе 2018 года составило 378,9 тыс. человек. Средний размер пособия по безработице в январе составлял 2483 грн.