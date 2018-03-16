EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Экономика, Общество
  1401  44
Все про:безработица (291) Госстат (117)

 В Украине увеличилось количество безработных

Уровень безработицы в Украине в феврале 2018 года вырос по сравнению с январем 2018 года на 1,3% и составил 383,7 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Государственная служба статистики.

Количество зарегистрированных безработных составило 1,5% населения трудоспособного возраста. Среди городского населения количество безработных в феврале составило 199 тыс. человек, среди сельского – 184,7 тыс. человек.

Безработных женщин в феврале текущего года насчитывалось 200,5 тыс. человек, а безработных мужчин – 183,2 тыс. человек.

Средний размер пособия в феврале 2018 года составил 2357 против 2483 грн. месяцем ранее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год количество вакансий в Украине достигло миллиона, - и.о.главы Госслужбы занятости Ярошенко

Количество вакансий в феврале текущего года составило 71,8 тыс. Конкурс на одно вакантное место составил 5 человек.

Данные приводятся без учета Автономной Республики Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, по данным Госстата, количество безработных в Украине, в январе 2018 года составило 378,9 тыс. человек. Средний размер пособия по безработице в январе составлял 2483 грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3055923
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Безработні. Але вимагати своїх прав все одне не будуть.
 показать весь комментарий
 
 
просто многие уходят в тень. липецкий оффшорник утомил лиформами
 показать весь комментарий
 
 
и шож тут удивительного?это сезонное явление...во многих областях в с\х предприятиях наемных рабочих на зиму увольняют,ставят на биржу труда до востребования.весной снимают с учета и вновь временно трудоустраивают до зимы.
 показать весь комментарий
 
 
утешает, что у нас всего 1,3% работает в агробизнесе
 показать весь комментарий
 
потому и 1,3%,что основная масса занятых сезонные,временные
 показать весь комментарий
 
Зате в можновладців пики в екран телевізора не влізають
 показать весь комментарий
 
 
Каждый сам отвечает за свою Свободу и самообеспечение.СССр давно сдох.
 показать весь комментарий
 
и за своё здоровье, образование, обеспечение на старость, защиту себя и семьи... Нафиг тогда государство вообще?
 показать весь комментарий
 
 
Открыл несколько украинских сайтов по работе,навалом.Сиделка 12000 гривен.Работы навалом от 8000 и выше на полдня от 6000 и выше.
 показать весь комментарий
 
 
Сайты открыл, а пробовал устроится? Сходи, потом расскажешь.
 показать весь комментарий
 
Да ни в чем.....работы навалом.....
Безработные это те кто не может найти работу по специальности...а переквалифицироваться не хочет...
 показать весь комментарий
 
 
Если мочиться мимо унитаза,будет разруха,если петь песни с утра ,будет разруха(с).Вот и я о то,что безработицы нет.А если песни петь,да на сайтах с утра сидеть,будет разруха и безработица.
 показать весь комментарий
 
подвох в том, что когда ты прийдёшь то начинается: "Вроде всё у вас хорошо но, вот у нас есть ещё условия" и либо оказывается зарплата не так высока, либо тебе работать нужно гораздо больше и по другим специальностям.
 показать весь комментарий
 
Безработица в Украине будет до тех пор ,пока В Украине не перейдут на почасовую оплату труда,зачем мне на работу брать второстепенного работника и платить за него в ПФУ,когда мне достаточно таких второстепенных держать по 2-4 часа на работе и не париться с ПФУ, а за 2- 3 работников можно и заплатить в ПФУ, а вообще в в среднем и в малом бизнесе нужно чтобы наёмные работники сами от себя оплачивали налог в ПФУ
 показать весь комментарий
 
Безработица в Украине будет всегда.....потому что она есть везде ...в любой стране мира..в том числе и в тех странах где есть почасовая оплата труда...
 показать весь комментарий
 
 
Просто в любой другой стране малый бизнес при родне независим и незаметен для государства, в Америке любой гражданин считается автоматически малым предпринимателем и в конце года просто отчитался в налоговой(работал или не работал) и спит спокойно, а у нас в Украине даже при новой власти чиновники местного уровня продолжают опекать малый бизнес от налогов до переноса или сноса ларьков "Чеполино" В Україні збільшилася кількість безробітних - Цензор.НЕТ 7080
 показать весь комментарий
 
Очень низкий уровень безработицы.....всего 1,5%

В Польше 5,3%....в Чехии 3,2%..в Германии 3,9%...Испания 18,2% ..Греция 23,5%....
 показать весь комментарий
 
 
официальные цифры у нас ни о чем не говорят..а кстати..пособие по безработице в перечисленных выше странах такое же как у нас?
 показать весь комментарий
 
А ты от каких цифр предпочитаешь отталкиваться...от тех что бабушка бабушке на лавочке рассказывает..??

Что до размера пособия...то в процентном отношении от среднего уровня зарплат оно примерно одинаково во всех странах....
 показать весь комментарий
 
На Аляске урожай ягод,собирают круглый год при всего при 21 Солнечном дне в год.Выращивают такие ягоды малины что в бывшем совке никогда не выращивали и не выращивают.Вперед и с песней.
 показать весь комментарий
 
то может на Аляске нет Поци, Гнойсмана и Кулявлоба? Помнишь старый совковый анекдот:
Если в Сахаре появится КПСС то, дефицитом станет даже песок.
 показать весь комментарий
 
 
384 тысячи безработных,у нас более 2 миллионов типа самозанятых так у нас называют безработных,из 18 миллионов населения из которых работоспособных 4 млн
 показать весь комментарий
 
 
Часть из этих "безработных" просто работают за "черную зарплату".
 показать весь комментарий
 
не хотят работать,ироды... В то время,как героическая власть ворует и ворует работает не покладая рук - подлый народишко и тут работать не желает...
 показать весь комментарий
 
 
тут один сегодня заявлял: сколько им не делай, а они всё равно неблагодарные
 показать весь комментарий
 
 
я ж и говорю - подлый народец достался такому ангеловастому правительству....
 показать весь комментарий
 
Раньше работы, просто, не было,
а сейчас никто не хочет работать за копейки.
 показать весь комментарий
 
 
а смысл? Это как в СССР: "здесь мирилом работы считают усталость", нам тут постоянно говорят про капитализм. Пойдёшь к врачу- капитализм, пойдёшь к учителю- капитализм, уже даже у мусоров капитализм и только на работе тебе рассказывают как плохо думать только о деньгах.
 показать весь комментарий
 
Я что-то не так написал? Или тебе поругаться не с кем?
 показать весь комментарий
 
Пустые полки магазинов в СССРе дохляке перед забастовкой шахтеров СССР летом 1989 года я прекрасно помню. В Україні збільшилася кількість безробітних - Цензор.НЕТ 6620Перестройка 2 струна,нету денех ни хрена,хотя это можно было ожидать в 1979 году,когда совки в Афган рыло вонючее сунули.
 показать весь комментарий
 
Украина - самая уникальная страна, только у нас люди, которые работают получают зарплату, которая в лучшем случае в 2-3 раза превышает порог бедности для африканских стран (2 доллара в день). Если в любой нормальной стране человек работает - то он получает зарплату, которая позволяет ему жить, а не выживать. И такая ситуация - это не случайность, это результат многолетней, кропотливой работы порошенка и его друзей.
 показать весь комментарий
 
Дохляка спасти невозможно даже при цене на нефть 500 долларов за бочку. В Україні збільшилася кількість безробітних - Цензор.НЕТ 2527
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Украине увеличилось количество безработных
 
 
 
 
 
 вверх