 В Украине увеличилось количество безработных

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Государственная служба статистики.
Количество зарегистрированных безработных составило 1,5% населения трудоспособного возраста. Среди городского населения количество безработных в феврале составило 199 тыс. человек, среди сельского – 184,7 тыс. человек.
Безработных женщин в феврале текущего года насчитывалось 200,5 тыс. человек, а безработных мужчин – 183,2 тыс. человек.
Средний размер пособия в феврале 2018 года составил 2357 против 2483 грн. месяцем ранее.
Количество вакансий в феврале текущего года составило 71,8 тыс. Конкурс на одно вакантное место составил 5 человек.
Данные приводятся без учета Автономной Республики Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщалось, по данным Госстата, количество безработных в Украине, в январе 2018 года составило 378,9 тыс. человек. Средний размер пособия по безработице в январе составлял 2483 грн.
Безработные это те кто не может найти работу по специальности...а переквалифицироваться не хочет...
В Польше 5,3%....в Чехии 3,2%..в Германии 3,9%...Испания 18,2% ..Греция 23,5%....
Что до размера пособия...то в процентном отношении от среднего уровня зарплат оно примерно одинаково во всех странах....
Если в Сахаре появится КПСС то, дефицитом станет даже песок.
ворует и воруетработает не покладая рук - подлый народишко и тут работать не желает...
а сейчас никто не хочет работать за копейки.