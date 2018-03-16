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 Общество
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Все про:плен (1692) пытки (394) СБУ (12246) Донбасс (15706) наемники РФ (367) Фомичев Владимир (1)

 Кроме избиений на допросах, тебя еще добивают в камерах. Постоянно, несколько раз в день, - освобожденный из плена наемников РФ Фомичев

Освобожденный из плена террористов "ДНР" Владимир Фомичев рассказал о пытках, избиении и нечеловеческом отношении к нему со стороны наемников РФ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал освобожденный из плена террористов "ДНР" Владимир Фомичев, передает Цензор.НЕТ.

"Общественное ТВ выпустило документальный фильм о "тайных тюрьмах СБУ". Я не буду давать ни одной оценки ни фильма, ни деятельности государственной безопасности. Каждый сам может посмотреть и сделать свои выводы.Я расскажу о другом. Расскажу о тюрьме "МГБ", в которой пришлось находиться мне. Раньше я этого не делал так как считал это как-то не этичным. Но если такое пошло дело, то надо его осветить полностью, а не только одну сторону. То, что рассказывают эти ребята из фильма, это просто рай. У меня в конце февраля 2016 г. было только одно желание, чтобы у меня в камере появилась раковина и туалет, и от меня просто отстали", - рассказал Фомичев.

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"Поход в туалет у нас был только два раза в день. Когда ты идешь туда тебе одевают маску, идешь ты туда в полуприсяди или на корточках. Камера маленькая. Свет не выключается. Абажуров нет. Первые несколько недель не было даже кровати, приходилось спать на холодном бетонном поле. Когда приходила охрана надо стать на колени и поставить руки на стену. Получать пищу надо так, чтобы не видеть лиц охранников, то есть также подходить в полуприсяди. Кроме избиений на допросах, тебя еще добивают в камерах те же самые охранники. Постоянно, несколько раз в день. Книги в "МГБ" запрещены", - рассказал он о пережитых в плену ужасах.

"Это только 50 процентов пыток, о которых я могу рассказать. Также к тебе могут подселить проштрафившегося "ополченца" и пытки и избиения продолжаются весь день. У меня были такие случаи. Это все, остальное я не могу и не буду рассказывать. Мне вообще удивительно, как кто-то легко сидит перед телекамерой и рассказывает о пытках. Мне трудно верить этим людям. Я морально не могу пересекать такие границы и рассказать всю правду даже своим близким друзьям", - резюмировал Фомичев.

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Кроме избиений на допросах, тебя еще добивают в камерах. Постоянно, несколько раз в день, - освобожденный из плена наемников РФ Фомичев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055921
 
 
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Ти про німецьких чи французських бариг?)))
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Не зважаючи на те що наші полонені роками терплять в полоні нелюдське ставлення, побої, знущання, катування - влада порошенка не поспішає їх звільняти! Коли Савченко поїхала по тюрмам ДНР, то знайшлись люди яких не було у списках на обмін, тобто всі ці говнопереговорники в Мінську за кілька років не погодили навіть списки полонених. Поки Савченко не підключилась до процесу звільнення заручників, це звільнення відбувалось виключно як піар-акція порошенка, на свята та в моменти коли порошенку потрібно було припідняти рейтинг, він звільняв пару заручників! Тільки втручання Савченко в цей процес принесло в нього системність! Тільки після втручання Савченко почались реальні перевірки списків полонених з рідними заручників, почали реально корегувати списки і дописувати туди тих хто знаходився в полоні але про яких СБУ навіть не здогадувалась! Влада фальсифікувала роботу по звільненню полонених всі ці роки і тільки страх, що Савченко зараз викриє всю цю бадягу з фейковими переговорами, змусила владу реально діяти і з'явились реальні списки на обмін і почались реальні обміни великих груп полонених! Але досі в полоні терористів лишаються сотні наших військових та громадян і влада досі не знайшла можливість силою примушувати терористів віддавати наших полонених! Фактично робота СБУ та інших силових відомств у питанні силового тиску на терористів - провалена! Ліквідація керівників терористів на окупованих територіях та на території рф не ведеться, ми не маємо інструментів впливу на терористів і тому нам не віддають наших солдат та офіцерів!
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навіщо тоді тут, йди лікуйся Крім побиття на допитах, тебе ще добивають у камерах. Постійно, кілька разів на день, - звільнений з полону найманців РФ Фомічов - Цензор.НЕТ 2760
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Да вивчи нарешті значення слова "барига", а то читаєш методичку і не знаєш куди це слово вставити--сам себе виставляєш на сміховисько. Тухлятина прплачена!!!
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та вивчи спочатку порохобот сраний українську мову й не "дакай? тут
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що ти Сашо від задниці пеціної відірвався , ти тут відомий жополиз Крім побиття на допитах, тебе ще добивають у камерах. Постійно, кілька разів на день, - звільнений з полону найманців РФ Фомічов - Цензор.НЕТ 870
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і бариги брехливі гуртом Крім побиття на допитах, тебе ще добивають у камерах. Постійно, кілька разів на день, - звільнений з полону найманців РФ Фомічов - Цензор.НЕТ 5036
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Вот чем мне нравится суд шариата в Саудовской Аравии, так это доходчивостью наказания.
24-летнего Али аль-Хавахира признали виновным в том, что он тяжело ранил своего друга. Поскольку потерпевший стал полностью парализован, суд шариата постановил сломать подсудимому позвоночник.
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Дививіться в Ютуб ВАТА ШОУ Андрія Полтави. Рашистська мерзота там у всій своїй красі.
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Как бы тяжело не было рассказывать , но надо. Вот в США есть защита свидетелей. Им меняют фамилии, местожительство и т д. НО ЗАКОННО СУЩЕСТВУЮТ ИХ СВИДЕТЕЛЬСТВА И ПРИНИМАЮТСЯ ВО Внимание В СУДАХ. Пора в Украине разработать такую систему
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Можно сравнить с бодрым поведением Савченко в российских тюрьмах и делать выводы.
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1917 год.1937 год.ГУЛАГ строили для быдла,не для Народа
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Всі ці уроди ( сєпари, вєртухаї) після виконання сраного мінську стануть народною міліцією і будуть отримувати прекрасні зарплати, а потім і військові пенсії (УБДешні) і скоріше всього інвалідні з наших з Вами податків...
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Українським чорноземом вони стануть- як і завжди в історії ставали.
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Сколько раз мы пленных брали , все в самом обычном СИЗО сидят , эти сказки про какие то там тайные тюрьмы вообще хер знает для кого придуманы .
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для тех, кто плачет за распятым мальчиком в труселях
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Воспоминание жительницы Донбасса :Пришел правый сектор и привели ребенка , сказали сварить борщ и ушли . Долго ходила вокруг мальчика , но не смогла его убить . Через час вернулся правый сектор , громко матерились , сварили борщ сами и накормили меня и мальчика.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКроме избиений на допросах, тебя еще добивают в камерах. Постоянно, несколько раз в день, - освобожденный из плена наемников РФ Фомичев
 
 
 
 
 
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