 Кроме избиений на допросах, тебя еще добивают в камерах. Постоянно, несколько раз в день, - освобожденный из плена наемников РФ Фомичев

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал освобожденный из плена террористов "ДНР" Владимир Фомичев, передает Цензор.НЕТ.

"Общественное ТВ выпустило документальный фильм о "тайных тюрьмах СБУ". Я не буду давать ни одной оценки ни фильма, ни деятельности государственной безопасности. Каждый сам может посмотреть и сделать свои выводы.Я расскажу о другом. Расскажу о тюрьме "МГБ", в которой пришлось находиться мне. Раньше я этого не делал так как считал это как-то не этичным. Но если такое пошло дело, то надо его осветить полностью, а не только одну сторону. То, что рассказывают эти ребята из фильма, это просто рай. У меня в конце февраля 2016 г. было только одно желание, чтобы у меня в камере появилась раковина и туалет, и от меня просто отстали", - рассказал Фомичев.

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"Поход в туалет у нас был только два раза в день. Когда ты идешь туда тебе одевают маску, идешь ты туда в полуприсяди или на корточках. Камера маленькая. Свет не выключается. Абажуров нет. Первые несколько недель не было даже кровати, приходилось спать на холодном бетонном поле. Когда приходила охрана надо стать на колени и поставить руки на стену. Получать пищу надо так, чтобы не видеть лиц охранников, то есть также подходить в полуприсяди. Кроме избиений на допросах, тебя еще добивают в камерах те же самые охранники. Постоянно, несколько раз в день. Книги в "МГБ" запрещены", - рассказал он о пережитых в плену ужасах.

"Это только 50 процентов пыток, о которых я могу рассказать. Также к тебе могут подселить проштрафившегося "ополченца" и пытки и избиения продолжаются весь день. У меня были такие случаи. Это все, остальное я не могу и не буду рассказывать. Мне вообще удивительно, как кто-то легко сидит перед телекамерой и рассказывает о пытках. Мне трудно верить этим людям. Я морально не могу пересекать такие границы и рассказать всю правду даже своим близким друзьям", - резюмировал Фомичев.

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