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Все про:паводок (103) лавина (75) ГСЧС (1377)

 ГСЧС предупреждает об опасности лавин и паводков в Украине

В ближайшие дни сохранится третий уровень снеголавинной опасности, а также высокая вероятность паводков.

Как передает Цензор.НЕТ, спасатели предупреждают украинцев о высокой вероятности паводков на реках страны, а также о сохранении опасности схода лавин в высокогорье Карпат.

"По данным Укргидрометцентра, 16 марта на притоках Припяти в пределах Житомирской области, ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями с выходом воды на поймы с последующим их затоплением", - сказано в сообщении.

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Также по данным синоптиков, в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

При обследовании лавинных очагов Сл Пожежевская, с восточного склона г. Брецкул (Ивано-Франковская обл.) обнаружено схождение мокрой лавины объемом 210 кубометров. Дата схождения 13 марта между 15 та16 часами. Убытков не нанесено.

Источник: https://censor.net.ua/n3055920
 
 
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