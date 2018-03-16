 Вероятная причастность РФ к отравлению Скрипаля должна быть строжайшим образом осуждена, - Трюдо

Такое мнение высказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это нападение отвратительное. Неприемлемо, что против граждан Великобритании применяется химическое оружие. Вероятная причастность России является абсолютно неприемлемой и должна быть строжайшим образом осуждена", - сказал Трюдо.

Он добавил, что уже обсудил этот вопрос с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Канада поддерживает в этом Объединенное королевство, своего друга и союзника", - подчеркнул глава правительства Канады.

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Трюдо также выразил соболезнования жертвам отравления.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.