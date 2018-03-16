EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, За рубежом
  866  24
Все про:Великобритания (1719) Канада (1035) Россия (68446) Трюдо Джастин (75) Скрипаль (66)

 Вероятная причастность РФ к отравлению Скрипаля должна быть строжайшим образом осуждена, - Трюдо

Вероятная причастность России к отравлению в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля заслуживает сурового осуждения.

Такое мнение высказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это нападение отвратительное. Неприемлемо, что против граждан Великобритании применяется химическое оружие. Вероятная причастность России является абсолютно неприемлемой и должна быть строжайшим образом осуждена", - сказал Трюдо.

Он добавил, что уже обсудил этот вопрос с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Канада поддерживает в этом Объединенное королевство, своего друга и союзника", - подчеркнул глава правительства Канады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вещество, которым был отравлен Скрипаль, могли подбросить в чемодан его дочери в Москве, - The Telegraph

Трюдо также выразил соболезнования жертвам отравления.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055919
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Выражаю глубочайшую обеспокоенность!
 показать весь комментарий
 
 
не так не пойдет - если бы я только осуждал бы здесь троллей - они бы оборзели бы в край))
 показать весь комментарий
 
 
Вибач- та інструментарій форуму і не дає тобі ніяких інших можливостей, окрім осуду.
Такі ж обмеження мають і офіційні особи у публічних заявах.
 показать весь комментарий
 
🤣 ты же беззубый и не ядовитый, червяк, каррроче...)))
 показать весь комментарий
 
 
"Вероятная причастность РФ".... а может Мозамбик или Бахрейн...дпвайте назначим виновными их, если шо, их и расхерачить не страшно.
 показать весь комментарий
 
Ага, выразите очешуительную обьебспокоенность...😝
 показать весь комментарий
 
 
алкашу до лампочки осуждения соседей за пянство,а рашисту за оккупации чужих территорий ,отравления, бомбардировки...мирного населения
 показать весь комментарий
 
 
попкорн) закінчується, скільки буде занепокоєностей)), ще?!
 показать весь комментарий
 
 
Ага, в России уже уссались, но не от страха, а от смеха. Когда в Торонто ракета прилетит, или Трюмо траванут радием, мы все тоже глубоко осудим это.
 показать весь комментарий
 
опа, нова мутка "строжайшее осуждение!" як, кацапи це переживуть, навіть не уявляю...
 показать весь комментарий
 
Доверенные лица кандидата Путина в Великобритании - господа "Новичок" и Полоний.
 показать весь комментарий
 
 
А право вето забрать слабо? Или дальше терпеть?
 показать весь комментарий
 
Осуждам-с из дохлого ссра пришел.Типа Линия Маннергейма в Финляндии угрожает территории СССр.Осуждам-с и нападам=с Вірогідна причетність РФ до отруєння Скрипаля має бути найсуворішим чином засуджена, - Трюдо - Цензор.НЕТ 2071
 показать весь комментарий
 
ИХТАМНЕТов Наркобарона Кремля нигде нет,неуловимые мстители дохлого совка
 показать весь комментарий
 
строжайше осуждена это как по жопе ладошкой разок Вірогідна причетність РФ до отруєння Скрипаля має бути найсуворішим чином засуджена, - Трюдо - Цензор.НЕТ 9397
 показать весь комментарий
 
Вероятность должна быть строжайшим образом....смешно, так как вероятность предполагает - может да, а может нет, а должна быть - это однозначное действие, не несущее вероятностного суждения, с юридической точки зрения абсурд: мы Вас накажем, потому что Вы можете быть причастны.
 показать весь комментарий
 
если так дела и дальше пойдут,только осуждения и тд,то раша точно их всех раком загнет
 показать весь комментарий
 
Я что то не где не читал про осуждение применения хим оружия в Солсбери паном Порошенко , как и желания Украины выгнать 50-100 кацапов из филиала ФСБ в Киеве , ну его еще называют посольством Раши , естественно в знак солидарности с Великобританией.
 показать весь комментарий
 
Вероятная причастность. То есть они осуждают вероятность.)
 показать весь комментарий
 
І всеж таки у Н. Савченко осуд якийсь жорсткіший.
 показать весь комментарий
 
асуждаем!
хде ваши доказательства...
дебилі бл (с)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВероятная причастность РФ к отравлению Скрипаля должна быть строжайшим образом осуждена, - Трюдо
 
 
 
 
 
 вверх