 ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине на выходных

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС.

Так, 17 марта в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см); в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см); в Украине порывы ветра 15-22 м / с, в северной половине на дорогах гололедица.

18 марта, в Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях сильные снегопады, метели (прирост снежного покрова 20-25 см); в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь с переходом в сильный снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см); в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь; в Украине порывы ветра 15-22 м / с, на дорогах, кроме юго-востока, гололедица.

19 марта в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см); в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололед (прирост снежного покрова 10-15 см); В юго-восточной половине страны порывы ветра 15-20 м / с, на дорогах Украины гололедица.

Читайте также: Без теплоснабжения остались 75 домов, 4 детских сада и 2 школы в Кропивницком, - ГСЧС

Снижение ночной температуры до 10-16 °, в южной части до 4-10 ° мороза.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), в большинстве центральных и восточных областей 3 (красный)), также усложнит работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.

17 марта, в результате влияния активного циклона в Киевской области и городе Киеве ожидаются сложные погодные условия: ночью сильный снег, днем ​​умеренный снег (образование снежного покрова 8-15 см); порывы северо-восточного ветра 15-18 м / с, метели; на дорогах гололедица, снижение температуры ночью и днем ​​до 3-8 ° мороза. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2 (желтый) уровень угрозы для автотранспорта, осложнения работы электрических сетей, коммунального хозяйства.