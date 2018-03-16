 Беспилотник спецмиссии ОБСЕ зафиксировал под оккупированным Луганском значительное количество военной техники

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщили в ОБСЕ.

"По данным воздушного наблюдения от 12 марта в неподконтрольных правительству районах были обнаружены 10 танков неустановленного типа и 12 единиц буксируемой артиллерии к юго‑востоку от Миусинска", - отметили в пресс-службе.

ОБСЕ также зафиксировала около 70 бронированных машин военного типа.

Беспилотник миссии обнаружил 15 единиц предположительно буксируемой артиллерии возле Бугаевки (37 км к юго‑западу от Луганска), 18 танков, 19 единиц буксируемой артиллерии (неустановленного типа) и шесть единиц самоходной артиллерии (неустановленного типа), а также около 90 бронированных машин военного типа вблизи Мирного, что в 28 километрах к юго‑западу от Луганска.

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"31 танк неустановленного типа находился неподалеку от Круглика, что в 31 километрах к юго‑западу от Луганска", - уточнили в пресс-службе.

30 ноября 2018 года ОБСЕ в четырех временно оккупированных приграничных районах Донбасса зафиксировали передвижение грузовиков боевиков.