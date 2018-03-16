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Все про:беспилотник (506) боевик (16188) Луганск (2935) ОБСЕ (3069) танк (578)

 Беспилотник спецмиссии ОБСЕ зафиксировал под оккупированным Луганском значительное количество военной техники

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал передвижение военной техники боевиков недалеко от временно оккупированного Луганска.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщили в ОБСЕ.

"По данным воздушного наблюдения от 12 марта в неподконтрольных правительству районах были обнаружены 10 танков неустановленного типа и 12 единиц буксируемой артиллерии к юго‑востоку от Миусинска", - отметили в пресс-службе.

ОБСЕ также зафиксировала около 70 бронированных машин военного типа.

Беспилотник миссии обнаружил 15 единиц предположительно буксируемой артиллерии возле Бугаевки (37 км к юго‑западу от Луганска), 18 танков, 19 единиц буксируемой артиллерии (неустановленного типа) и шесть единиц самоходной артиллерии (неустановленного типа), а также около 90 бронированных машин военного типа вблизи Мирного, что в 28 километрах к юго‑западу от Луганска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ОБСЕ должен быть полный доступ к границе Украины с Россией, - Могерини

"31 танк неустановленного типа находился неподалеку от Круглика, что в 31 километрах к юго‑западу от Луганска", - уточнили в пресс-службе. 

30 ноября 2018 года ОБСЕ в четырех временно оккупированных приграничных районах Донбасса зафиксировали передвижение грузовиков боевиков.

Источник: https://censor.net.ua/n3055916
 
 
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На лондОн. Через Берлін. Дідижваівалі.
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Россия в Совбезе ООН назвала Крым и Донбасс «заброшенной территорией» , у ватников Приднестровье,часть Грузии ранее тоже были заброшенные территории, где есть ватники ,то после них остаются одни разрушения и на захваченной ими земле всё вымирает.
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яка неочікувана новина!!
дякуємо газпромівському ОБСЕ !
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Боюсь, такую глубокую обеспокоенность даже Меркель изобразить не сможет...
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Татататата, ляляляляля - проверка, опять забаните?
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Ну обнаружил и шо дальше? Кто-то выстрелил по этой технике Точкой-У? Нет? Или она не перелетает зону разграничения? Перелетает? В чём дело? Может война закончилась? Тоже нет? А шо такое? Минск не позволяет? А Минск позволяет находиться ЛНРовцам в Дебальцево? Тоже нет? Так в чём тогда дело? Долго будем терпеть?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБеспилотник спецмиссии ОБСЕ зафиксировал под оккупированным Луганском значительное количество военной техники
 
 
 
 
 
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