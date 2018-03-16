 Савченко попала в базу сайта "Миротворец"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Миротворец.

В объяснении причин внесения в "Чистилище" указано: "Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (россии) и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота".

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"Народный депутат Украины Надежда Савченко лично курировала проект террористического акта в Киеве. Об этом с трибуны Парламента сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко. Он заявил, что Генеральная прокуратура Украины имеет огромное количество неопровержимых доказательств против Надежды Савченко. Луценко уверен, что именно нардеп самолично отдавала указания, вербовала и готовила взрывы в Верховной Раде Украины. По его словам, Савченко хотела использовать две гранаты для подрывов правительственной и должностной лож. Минометами был бы обрушен купол ВР, а всех выживших расстреляли бы из автоматов", - указано в объяснении.

Ранее стало известно, что нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады, по информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".

Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".