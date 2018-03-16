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 Политика Украины
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Все про:ВР (21755) Савченко (2601)

 Савченко попала в базу сайта "Миротворец"

Народный депутат Украины, Герой Украины Надежда Савченко внесена в базу сайта Миротворец в раздел "Чистилище".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Миротворец.

В объяснении причин внесения в "Чистилище" указано: "Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (россии) и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота".

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"Народный депутат Украины Надежда Савченко лично курировала проект террористического акта в Киеве. Об этом с трибуны Парламента сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко. Он заявил, что Генеральная прокуратура Украины имеет огромное количество неопровержимых доказательств против Надежды Савченко. Луценко уверен, что именно нардеп самолично отдавала указания, вербовала и готовила взрывы в Верховной Раде Украины. По его словам, Савченко хотела использовать две гранаты для подрывов правительственной и должностной лож. Минометами был бы обрушен купол ВР, а всех выживших расстреляли бы из автоматов", - указано в объяснении.

Савченко попала в базу сайта Миротворец 01

Ранее стало известно, что нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады, по информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".

Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Источник: https://censor.net.ua/n3055915
 
 
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Савченко никуда не попала, "попал", причем уже окончательно, толстожопый Тошка Херащенко, вылизывающий тарелки в ресторанах, со своим когда-то перспективным, а сейчас окончательно дискредитированным "мирфотворцем".
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а кого интересует это творение жирной Антонины?
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Судя по тому, шо об вас просто ноги вытирают, большинство.
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Кстати, кацапня то же самое вопила, когда их стали заносить в Миротворец.

Совпадение? Не думаю, учитывая, что ты от начала и до конца исключительно в темах дестабилизациии Украины светишься.
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Зато ты, хлопчик, на "стометровке" у ПЕци самый активный. Или пассивный.....
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А Медведчук чому не в Миротворці ?! А Ахметов ?! Чи корєшам Бариги - Мальдівського можна всьо ?! Савченко потрапила до бази сайту "Миротворець" - Цензор.НЕТ 3798
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Вы наглец, сударь.
Вы замахиваетесь на самое святое в Украине - Кагал и его шестерок.
Не смейте.
Какой вы, однако, негодяй!
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знову труть мої коментарі........
немає аргументів?
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Миротворец-молодец,кроме врагов .ещё и оппозицию окучивает.Не нужна в Украине оппозиция!Да Здравствует Сталин,Берия и Вышинский!!Даёшь 37!!!
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ФСБешных шавок ты называешь оппозицией?
Ты наверное тоже любитель обниматься с русскими оккупантами и все им прощать и улыбаться?
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Я звичайно не за Савченко...... Але якшо Україну представляє кум Х....уйла і процітає бізнес цього кума і Ахметова в тому числі.... То до задниці ці всі двіжухи з прид...уркуватою Надькою!


Цирк на дроті для НАРОДУ !
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там уже наверняка кроме алкоголички гади толстая воровитая свинья херащенко уже и Михо нарисовал...
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В ТОМ, ЧТО НАДЮХУ ЗАНЕСЛИ В МИРОТВОРЕЙ ЕСТЬ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ. УЖЕ МОЖНО СПРОГНОЗИРОВАТЬ, ЧЕМ ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ. А ЗАКОНЧИТСЯ ЭТО МЕШКОМ НА ГОЛОВЕ, ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОСАДКОЙ В ПРЕЗИДЕНТСКИЙ САМОЛЁТ И ВЫСЫЛКОЙ В ПОЛЬШУ... ПРАВДА ОСТАЁТСЯ ВОПРОС ДЛЯ ЗНАТОКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ЛИШИТ ГРАЖДАНСТВА ДО ПОСАДКИ В САМОЛЁТ??? ИЛИ УЖЕ ПОСЛЕ???
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Савченко тогда уж в Роисю отправят, а не в Польшу.

Или тебе количества извилин не хватает понять, почему Михо в Польшу отправили, а не в Испанию, Голландию или Никарагуа?
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там извилин не хватает капс на клаве отключить, чё уж про остальное спрашивать?
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Треба красти мільйони і мільярди, як Порошенко, Гонтарєва, Ахметов, Коломойський, Пінчук, Медведчук, Насіров, Розенблат, і інша шваль..... Тоді не будеш в Миротворці, як придуркувата Надя !
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Ну, что, однотуровые? Под гневные вопли о "диверсантке" - Герое Украины Вы отпустили на свободу Главного бухгалтера Порошенко, и назначили на пост Главы НБУ её подельника. Браво, придурки! Прожевывайте какашки а "гранатах в ложах" и "обвале купола". Дебилы, бля...
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Тихо ! То перемоги ! А винена у всьому агентура кремля ВО Свобода і Тягнибок ! Так по секрету Гордону сказав друг його і патріот України Кобзон ! Савченко потрапила до бази сайту "Миротворець" - Цензор.НЕТ 8231
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скоро в этом миротворце всех ппреступников вычистят и будут вписывать политических врагов режима!
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Интересно, есть ли в базе миротворца Труханов с Кернесом? Бойка с Рабиновичем ? Или эти 'святые' люди не враги Украины ?
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Похоже "гарант" уже и главного редактора Цензора нагнул...Не фильтрует базар порохоботов.. Более не доверяю инфо ..с желтым окрасом..
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Я теж зауважив шо Бутусов ліг під Мальдіви вже !
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Кто кого переклоунадит... потерянная страна...
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А если Савченко скажет, что Луценко планирует террористический акт против депутатов путем стрельбы из личного оружия в купол ВР с целью его обрушения на головы избранников, то он тоже попадет в базу Миротворца?
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Не стоит очаровываться Надеждой Савченко, она похожа на остальных нардепов: одни обещания и перформанс.
Ещё не ясно почему депутаты испугались пистолета и гранат? У Яценюка, например, есть наградной пистолет- пулемет Томпсона, а весь "коллектив" ВР имеет неприкосновенность. Половина нардепов вообще две революции и одну люстрацию пережили без единой царапины.
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Ребята, а чему вы все удивляетесь? Россия имеет огромный опыт по внедрению своих агентов в ,,логово врага,,.
Достаточно вспомнить, как ВЧК-ОГПУ смогла внедрить в окружение королевской семьи в Великобритании псевдо Анастасию-,, чудом выжившею дочь,, Российского императора.
А тут какая-то косоглазая Гадя??? Да таких ФСБ пачками может внедрять во власть Украины. Вы думаете таких сейчас мало? Да, пруд пруди. Просто, эта босоногая алкашка слишком заигралась и все провалила. Думаю, что ФСБ ею выстрелит на последок- ликвидирует и спишет это на украинскую власть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСавченко попала в базу сайта "Миротворец"
 
 
 
 
 
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