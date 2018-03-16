 Савченко попала в базу сайта "Миротворец"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Миротворец.
В объяснении причин внесения в "Чистилище" указано: "Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (россии) и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота".
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"Народный депутат Украины Надежда Савченко лично курировала проект террористического акта в Киеве. Об этом с трибуны Парламента сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко. Он заявил, что Генеральная прокуратура Украины имеет огромное количество неопровержимых доказательств против Надежды Савченко. Луценко уверен, что именно нардеп самолично отдавала указания, вербовала и готовила взрывы в Верховной Раде Украины. По его словам, Савченко хотела использовать две гранаты для подрывов правительственной и должностной лож. Минометами был бы обрушен купол ВР, а всех выживших расстреляли бы из автоматов", - указано в объяснении.
Ранее стало известно, что нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады, по информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".
Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
рфотворцем".
Совпадение? Не думаю, учитывая, что ты от начала и до конца исключительно в темах дестабилизациии Украины светишься.
Вы замахиваетесь на самое святое в Украине - Кагал и его шестерок.
Не смейте.
Какой вы, однако, негодяй!
немає аргументів?
Ты наверное тоже любитель обниматься с русскими оккупантами и все им прощать и улыбаться?
Цирк на дроті для НАРОДУ !
Или тебе количества извилин не хватает понять, почему Михо в Польшу отправили, а не в Испанию, Голландию или Никарагуа?
Ещё не ясно почему депутаты испугались пистолета и гранат? У Яценюка, например, есть наградной пистолет- пулемет Томпсона, а весь "коллектив" ВР имеет неприкосновенность. Половина нардепов вообще две революции и одну люстрацию пережили без единой царапины.
Достаточно вспомнить, как ВЧК-ОГПУ смогла внедрить в окружение королевской семьи в Великобритании псевдо Анастасию-,, чудом выжившею дочь,, Российского императора.
А тут какая-то косоглазая Гадя??? Да таких ФСБ пачками может внедрять во власть Украины. Вы думаете таких сейчас мало? Да, пруд пруди. Просто, эта босоногая алкашка слишком заигралась и все провалила. Думаю, что ФСБ ею выстрелит на последок- ликвидирует и спишет это на украинскую власть.