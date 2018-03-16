 Сегодня Рада заслушает Кабмин и попробует рассмотреть законопроект о высшем образовании

Об этом говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с часа вопросов к правительству.

После этого народные депутаты должны рассмотреть проект постановления №7418 "О внесении изменений к Постановления Верховной Рады Украины "Об установлении именных стипендий Верховной Рады Украины студентам высших учебных заведений" относительно увеличения размера именных стипендий Верховной Рады Украины.

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Предлагается установить для студентов высших учебных заведений I-II уровня аккредитации, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню "младший специалист" или "бакалавр", стипендию в размере 2130 грн в месяц, а для студентов высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации, научных учреждений, которые обучаются по образовательно-квалификационному уровню "бакалавр", "специалист" или "магистр" - 2720 грн в месяц.

Далее Рада перейдет к рассмотрению в первом чтении правительственного законопроекта №5023 "О внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании".

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Предполагается, что принятие законопроекта даст возможность детям, лишенным родительской опеки, участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении в пределах установленных квот приема в украинские вузы наравне с детьми-сиротами без прохождения ВНО.