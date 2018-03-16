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 Политика Украины
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Все про:ВР (21755) Кабмин (10344) высшее образование (57)

 Сегодня Рада заслушает Кабмин и попробует рассмотреть законопроект о высшем образовании

Верховная Рада в пятницу планирует рассмотреть правительственный законопроект "О внесении изменений в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании" № 5023.

Об этом говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с часа вопросов к правительству.

После этого народные депутаты должны рассмотреть проект постановления №7418 "О внесении изменений к Постановления Верховной Рады Украины "Об установлении именных стипендий Верховной Рады Украины студентам высших учебных заведений" относительно увеличения размера именных стипендий Верховной Рады Украины.

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Предлагается установить для студентов высших учебных заведений I-II уровня аккредитации, которые учатся по образовательно-квалификационному уровню "младший специалист" или "бакалавр", стипендию в размере 2130 грн в месяц, а для студентов высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации, научных учреждений, которые обучаются по образовательно-квалификационному уровню "бакалавр", "специалист" или "магистр" - 2720 грн в месяц.

Далее Рада перейдет к рассмотрению в первом чтении правительственного законопроекта №5023 "О внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании".

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Предполагается, что принятие законопроекта даст возможность детям, лишенным родительской опеки, участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении в пределах установленных квот приема в украинские вузы наравне с детьми-сиротами без прохождения ВНО.

Источник: https://censor.net.ua/n3055913
 
 
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А пістолети на вході в них тепер забиратимуть чи ні- от що цікаво.
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Мошенники и олигархи платят целые состояния за места в парламенте, чтобы получить депутатскую неприкосновенность, поэтому каждые четыре года страна «продается» тем, кто готов заплатить более высокую цену. Сегодня, по словам инсайдеров, место в парламенте стоит примерно два миллиона доллара, которые уходят на взятки, то есть теоретически Украину можно «купить» примерно за 900 миллионов долларов - довольно выгодная покупка, если учесть, что у парламентариев и их спонсоров-олигархов есть свободный доступ к национальной казне, судам и государственным контрактам.
Фактически в Украине нет правительства. Там есть преступная организация. Широко распространенной практикой является подкуп избирателей на деньги олигархов, в результате чего олигархи напрямую или косвенно контролируют подавляющее большинство мест в парламенте. Между тем в украинском парламенте насчитывается всего три десятка реформаторов - это примерно 8% от общего числа мест.

😝
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С медициной и похоронами все порешали, пора браться за образование
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с лозунгом : "Все,что мы еще не угробили - надо быстрее угробить,а то пуденгнападьот"
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Бедная Йуля будет платить лоббисту около 70 000 $ в месяц, откуда деньги?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня Рада заслушает Кабмин и попробует рассмотреть законопроект о высшем образовании
 
 
 
 
 
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