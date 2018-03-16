 Вещество, которым был отравлен Скрипаль, могли подбросить в чемодан его дочери в Москве, - The Telegraph

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в британских спецслужбах пишет The Telegraph.

Британская разведка изучает возможность того, что вещество было помещено на одежду, косметику или подарок, который распаковали в доме Сергея Скрипаля в Солсбери.

Отмечается, что нервно-паралитическое вещество могло быть помещено в чемодан его дочери Юлии до того, как она вылетела из Москвы в Лондон. Таким образом, пишет The Telegraph, Юлия могла не осознанно привезти нервно-парлитическое вещество в Великобританию, куда она прибыла 3 марта рейсом из Москвы.

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По версии одного из источников издания, убийцы могли легко проникнуть в квартиру Юлии в Москве и подложить яд в ее багаж.

The Telegraph допускает, что пострадавший полицейский Ник Бэйли мог подвергнуться воздействию отравляющего вещества в доме Скрипаля, а не на месте, где без сознания были обнаружены экс-полковник ГРУ и его дочь.

В полиции графства Уилтшир сообщили, что в контакте с нервно-паралитическим веществом мог оказаться 131 человек. За медицинской помощью обратились 46 человек, обеспокоенные тем, что они могли оказаться жертвами отравления.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.