 ГПУ передала в Раду 174 страницы документов по "делу Савченко", - Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил народный депутат Украины от "Народного фронта" Антон Геращенко.

"Генеральный прокурор представит в Верховной Раде на следующей неделе обвинение. Возможно, будет какая-то демонстрация каких-то доказательств. После этого народные депутаты, изучив документы (сегодня в Раду были переданы 174 страницы разного рода документов, которые мы должны прочитать), мы будем судить", - сказал депутат.

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Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что нардеп Надежда Савченко лично планировала теракт в Верховной Раде. Он также подал в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест политика.

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Ранее Верховная Рада исключила депутата Надежду Савченко из Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.