 ГПУ передала в Раду 174 страницы документов по "делу Савченко", - Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил народный депутат Украины от "Народного фронта" Антон Геращенко.
"Генеральный прокурор представит в Верховной Раде на следующей неделе обвинение. Возможно, будет какая-то демонстрация каких-то доказательств. После этого народные депутаты, изучив документы (сегодня в Раду были переданы 174 страницы разного рода документов, которые мы должны прочитать), мы будем судить", - сказал депутат.
Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что нардеп Надежда Савченко лично планировала теракт в Верховной Раде. Он также подал в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест политика.
Ранее Верховная Рада исключила депутата Надежду Савченко из Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
цирк не уехал !
- Задолбал уже этот цирк.
Прошло четыре года.
Мы хотели, чтобы власть и парламент стали такими, которыми мы бы гордились. За которыми бы хотелось стоять горой.
Вместо этого, новости про попытку государственный переворот не вызывают даже жалости. Только грустную улыбку.
Брєд та маячня повна!!!
)))
Гонтарева приехала рассказывать, как она реформу банковской системы провела.
Омбудсман теперь Люся Денисова. Всех поздравляю. Дно пробито в очередной раз.
Марш, опять таки, 18 числа будет... Против всего этого скотства.
Чем чудовищные ложь, тем быстрее в нее поверят.
Это не мои слова. Товарища Геббельса. Но они сейчас как калька, по которой врут нам политики, прокуроры, судьи, коалиции, оппозиции...
Врут, врут, врут, врут....
Ах, да! Ира Прокурорская получила дом в 870 кв.м. от папы с автобазы, а Грося квартиру за 680 тыс.у.е. от тёщи.....
Но виновата Надя.....
И сразу станет ясно, кто чего стОит!
п/с. Какого размера Антоше надо заказывать памперс?