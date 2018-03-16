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Все про:Луценко (6940) Савченко (2583) теракт (1923) уголовная ответственность (342) Геращенко_Антон (889)

 ГПУ передала в Раду 174 страницы документов по "делу Савченко", - Геращенко

Генеральная прокуратура Украины передала в Верховную Раду 174 страницы документов по делу о подозрении нардепа Надежды Савченко в планировании теракта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил народный депутат Украины от "Народного фронта" Антон Геращенко.

"Генеральный прокурор представит в Верховной Раде на следующей неделе обвинение. Возможно, будет какая-то демонстрация каких-то доказательств. После этого народные депутаты, изучив документы (сегодня в Раду были переданы 174 страницы разного рода документов, которые мы должны прочитать), мы будем судить", - сказал депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко внес в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что нардеп Надежда Савченко лично планировала теракт в Верховной Раде. Он также подал в парламент представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест политика.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Придет то время, когда я брошу в лицо президенту эту звезду", - Савченко о своей награде Герой Украины

Ранее Верховная Рада исключила депутата Надежду Савченко из Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. 

Источник: https://censor.net.ua/n3055909
 
 
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а на Майдане снова устанавливают антинародные "ЕЖИ" !!!
цирк не уехал ! ГПУ передала в Раду 174 сторінки документів у "справі Савченко", - Геращенко - Цензор.НЕТ 7371
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да этот говорящий костыль достал интетесно про евреев нет там 174 страниц начиная с Пеци??! не то что сегодня в Украине то не террор не геноцид не убийства и не хлочины то чтго талмуд велел нет на вас своего Адольфа нет... суки ...а будет и очень скоро Савченко просто сказала говорит и повторяет какие ублюбдки олигрофены и пиде..сы попали во власть какой подонок и мразь Порошенко и все сразу стала "террористкой" Саакашвили недавно также по словам пьяницы и проститтутки политической Югик нес пургу в Раде мол Саакашвили террорист и планировал захват госвласти... да не госвласти... а отобрать власть у гопстопников воров олигархов и подонков с Майдауна попавших не ясно как во власть...
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имбик-дурик, ты до сих пор не отличаешь мальтийских индийцев от мальдивских индейцев? запомни, одни живут в словакии, а другие - в словении...
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В Украине во всю идет охота за ведьмами, развернуты политические преследования, нарушаются Права человека. Украина превращена в полицейское государство. А ГосДеп спит и не реагирует. Где защита Демократии!?
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Про "охоту на ведьм" нам уже кукарекали году эдак в 2005, когда рыги после неудавшихся фальсификаций выборов свалили в паРашу и выжидали что будет. Их пощадили, а в итоге получили реванш старых сил. Больше этого не допустят.
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"Их пощадили"? ГПУ передала в Раду 174 сторінки документів у "справі Савченко", - Геращенко - Цензор.НЕТ 5371 Пэтя с диоксиновым кумом Витей с них хорошие откупные взяли и все дела похоронили, а не "их пощадили".
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Та да. Не будет. И где сейчас рыги как не во власти в коалиции с БэПэПэ
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их всех там нужно отправить на медосвидетельствование ... сборище идиотов.

- Задолбал уже этот цирк.
Прошло четыре года.
Мы хотели, чтобы власть и парламент стали такими, которыми мы бы гордились. За которыми бы хотелось стоять горой.
Вместо этого, новости про попытку государственный переворот не вызывают даже жалости. Только грустную улыбку.
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Николай М - "не вызывают даже жалости" - вызывает, что не получилось забрасать всяких Бойко, Грановских, Шуфричей и правительственную ложу коррупционеров и мородеров гранатами...
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Ну, страницы он пересчитать успел. Его вывод: "мы будем судить"(с). Эх, жаль, что не сегодня! Все выходные будут уговаривать, видать, чтобы Савченко сквозанула куда-нибудь. Вот тогда!!! Можно и судить...
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Максимум что простодушная Надюха могла ляпнуть это "Да их всех, этих уродов, воров и коррупционеров, надо перестрелять! То же самое на всех углах говорит 90% украинского народа, бессовестно обворованного шоколадной мафией. Тогда судите весь украинский народ, который ненавидит и проклинает нынешнюю власть.
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Може ще встигне люстрою люстрацію вчинити в Зраді??)))
Брєд та маячня повна!!!
)))
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А они пока не поняли: ШО ЭТО ВСЁ БЫЛО??? Честно говоря- я тоже пока не понял, особенно с метанием гранат в две ложи и ахтаматы в Раде.
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Ведь вы заметили, как втихаря Луцик закрыл дело по Саакашвили? И Курченко теперь не Курченко. . И деньги- не деньги... И Саакашвили нет в стране. А ведь Луцик, больной на всю голову, убеждал нас в том, что ни по чем не закроет дело против Михаила. Даже, если его нет в Украине, он, Луценко, будет добиваться справедливости.
Гонтарева приехала рассказывать, как она реформу банковской системы провела.
Омбудсман теперь Люся Денисова. Всех поздравляю. Дно пробито в очередной раз.
Марш, опять таки, 18 числа будет... Против всего этого скотства.

Чем чудовищные ложь, тем быстрее в нее поверят.
Это не мои слова. Товарища Геббельса. Но они сейчас как калька, по которой врут нам политики, прокуроры, судьи, коалиции, оппозиции...
Врут, врут, врут, врут....
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Не Геббельса. Это камрад Гитлер написал, в Майн Кампф.
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А если еще вспомнить о ком шла речь, то можно сразу попасть в число фошиздов ГПУ передала в Раду 174 сторінки документів у "справі Савченко", - Геращенко - Цензор.НЕТ 6503
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Депутаты всех фракций в курсе дела, что будет через неделю делать независимый плакугога и скоко листков доставать из карманов штанов? Или только избранные?
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Получается ее давно под "колпак" взяли.
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литвин - вот как Суд, что то докажет и будем думать ...Наш опыт говорит, что то что говорит Геращенко в итоге на 99% оказывается мусором...
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А Клюева и Онищенко с комитетов ВР не исключили, Гепу не посадили, за рюкзаки - тишина, Шкиряк летал с бл*дями - все Ок, расстрелы на Майдане - типа идёт следствие, Курченко как бы уже и не давал денег Михо и т.д. и т.п. до бесконечности!
Ах, да! Ира Прокурорская получила дом в 870 кв.м. от папы с автобазы, а Грося квартиру за 680 тыс.у.е. от тёщи.....
Но виновата Надя.....
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тут только глаза продрал, кофе сварил, на Цензор залез, а у ботов уже начало десятого. рабочий день в самом разгаре. ГПУ передала в Раду 174 сторінки документів у "справі Савченко", - Геращенко - Цензор.НЕТ 5317
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Вы шо в минстецевых будках и ночуете? Домой не ездете? Дорого?
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Раз запрацювали елітні гівномети, значить у бариг знову ніяких доказів.
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вот и посмотрим, как эти швали обделаются.
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у меня скромный, маленький вопрос - почему только сейчас? куда работает наше сбу, которое 2 года отмороженно наблюдало за тем, как эта барышня катается на оккупированные территории (депутат, мля, страны, на которую напали...), шатает там что-то в батальонах..., ездит в столицу оккупантов, публикует списки пленных (а ей говорят, что нельзя..) и т.д. и т.п.... ведь, ясен пень, что с пленными работает фсб (и не всегда безуспешно...), а тут ситуация на весь мир, да еще грушников "подарили" взад...
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Генпрокурор пытается начать и расширить политические преследования в Украине, перед президентскими и парламентскими выборами, фабрикуя фейковые обвинения. В надежде что подавив политических конкурентов и оппозицию им удастся сфальсифицировать выборы и остаться на второй срок
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Я бы на месте Нади предложил всем этим гавномётам типа А.Геращенко, И.Геращенко, Шкиряка, Луцика и подобных ....поехать с вместе в АТО!
И сразу станет ясно, кто чего стОит!
п/с. Какого размера Антоше надо заказывать памперс?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ передала в Раду 174 страницы документов по "делу Савченко", - Геращенко
 
 
 
 
 
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