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 Политика Украины
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 Польша в Совбезе ООН: Ощущаем особую ответственность за территориальную целостность Украины

Польшу тревожат постоянное нарушение прав человека на полуострове и постепенная его милитаризация.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявила постоянный представитель Польши в ООН Йоанна Вронецка в ходе заседания Совета Безопасности ООН. 

По ее словам, Польша ощущает особую ответственность за территориальную целостность Украины. 

"Польша полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнула Вронецка.

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Она напомнила, что страны Европейского союза также не принимают незаконную аннексию Крыма.

Постпред заявила, что Польшу тревожат постоянное нарушение прав человека на полуострове и постепенная его милитаризация.

Напомним, Украина в Совете Безопасности ООН призвала усилить международные санкции против России из-за ситуации в аннексированном ею Крыму. 

Источник: https://censor.net.ua/n3055908
 
 
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