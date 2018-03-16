 Польша в Совбезе ООН: Ощущаем особую ответственность за территориальную целостность Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявила постоянный представитель Польши в ООН Йоанна Вронецка в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

По ее словам, Польша ощущает особую ответственность за территориальную целостность Украины.

"Польша полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнула Вронецка.

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Она напомнила, что страны Европейского союза также не принимают незаконную аннексию Крыма.

Постпред заявила, что Польшу тревожат постоянное нарушение прав человека на полуострове и постепенная его милитаризация.

Напомним, Украина в Совете Безопасности ООН призвала усилить международные санкции против России из-за ситуации в аннексированном ею Крыму.