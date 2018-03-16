 Польша в Совбезе ООН: Ощущаем особую ответственность за территориальную целостность Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявила постоянный представитель Польши в ООН Йоанна Вронецка в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
По ее словам, Польша ощущает особую ответственность за территориальную целостность Украины.
"Польша полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнула Вронецка.
Она напомнила, что страны Европейского союза также не принимают незаконную аннексию Крыма.
Постпред заявила, что Польшу тревожат постоянное нарушение прав человека на полуострове и постепенная его милитаризация.
Напомним, Украина в Совете Безопасности ООН призвала усилить международные санкции против России из-за ситуации в аннексированном ею Крыму.
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Христина Чушак. Немає вільної Польщі без вільної України: Україна та українці у політичній думці польської опозиції (1976-1989). Львів: ПАІС, 2011. - 304 с. На матеріалах польського самвидаву 70-80-х ...
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