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Все про:Госдепартамент США (754) отравление (918) санкции (6590) США (13422) Нойерт (26) Скрипаль (66)

 Вашингтон допускает возможность введения санкций против России в связи с отравлением Скрипаля, - Нойерт

Администрация США допускает возможность введения санкций против России в связи с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила и.о. заместителя госсекретаря США Хизер Нойерт.

"Это (санкции. - Ред.) то, что мы можем сделать, но на данный момент я более не буду комментировать (эту тему. - Ред.)", - сказала она в четверг на брифинге.

Она напомнила, что, по мнению Вашингтона и ряда его союзников, за отравлением Скрипаля, скорее всего, стояла Россия.

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"Вы говорите о соблюдении Россией (Конвенции о запрещении химического оружия. - Ред.), о соблюдении ею обязательств по договору, а использование химического оружия - нарушение договора", - сказала Х.Нойерт, отвечая на вопрос журналиста.

Она также напомнила, что США ранее ввели санкции против КНДР после того, как при убийстве Ким Чен Нама - сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына - было применено химическое оружие в виде высокотоксичного вещества VX.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055907
 
 
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Ну чому нічому- навчила "ніжки Буша" жерти...
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на этот раз - хрен моржовый они получат, друг-друга жрать будут
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От і я за це- маю надію, що Захід, на відміну від рашки, зробив вірні висновки з історії.
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Так они согласны. По крайней мере на словах. Совок это болезнь.
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Я таких труб сотни километров перевез... А где-то в середине 90-х болтал с попутчиком , в поезде. Так он сказал: этих труб навезли столько, что если бы их не торцами, а боком укладывать, то один хрен- хватило бы. А я, наивный и спрашиваю: "А куда ж вы их девали?" А он мне: "А никуда, мерзлота все поглотит. И поглотила"
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Я в Надимі у 1986 році бачив паркан з рельс, забитих вертикально у мерзлоту одна біля одної- сотні метрів.
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Нююю-сссс....Які санкції Петручилло введе своїм партнерам???
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В Украине продлили санкции против российских банков / Новое Время
https://biz.nv.ua › Компании/Рынки
1 мар. 2018 г. · Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил санкции в отношении банков с российским капиталом. Действие санкций заканчивалось в марте 2018 ...
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А товарооббіг з парашкою зростає!!! Вашингтон допускает возможность введения санкции против России в связи с отравлением Скрипаля, - Нойерт - Цензор.НЕТ 2058
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А при чому Моя пенсія??? Ааааа, в мєтодухє прописано звинуватити
пенсів за їх мізерні пенсії??? Скільки тобі доплачує соєвий, кажуть 200$,
правда???)))))
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Засмикався ти....правда значить...))) Дивись, шоб не злиплося...)))
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Ашо заборонено, хочеш як в парашці??))) VPN це захист
гаджету... та кому Я кажу, селу не електрофікованому!!!
Щекань рошенки і не чіпляйся до здорових!!!)))
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18.03 и хуйла выбирать будут на территории Украины. Действительно гибридная война Вашингтон допускає можливість запровадження санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням Скрипаля, - Ноєрт - Цензор.НЕТ 9325?
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По всьому світу обиратимуть- і що? Територія посольств та консульств недоторкана.
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Гарна жіночка-приємно слухати, приємно дивитися
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Роспропаганда втирає вітнікам, що це зробила Україна. Для того, щоб отримати черговий транш від МВФ .
Дно.
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Хуйло же объяснило своему плебесу, что санкции только на пользу, а значит пиндосы всё больше и больше норовят рассеюшке подыграть в вставании с колен!😅
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВашингтон допускает возможность введения санкций против России в связи с отравлением Скрипаля, - Нойерт
 
 
 
 
 
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