 Вашингтон допускает возможность введения санкций против России в связи с отравлением Скрипаля, - Нойерт

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила и.о. заместителя госсекретаря США Хизер Нойерт.

"Это (санкции. - Ред.) то, что мы можем сделать, но на данный момент я более не буду комментировать (эту тему. - Ред.)", - сказала она в четверг на брифинге.

Она напомнила, что, по мнению Вашингтона и ряда его союзников, за отравлением Скрипаля, скорее всего, стояла Россия.

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"Вы говорите о соблюдении Россией (Конвенции о запрещении химического оружия. - Ред.), о соблюдении ею обязательств по договору, а использование химического оружия - нарушение договора", - сказала Х.Нойерт, отвечая на вопрос журналиста.

Она также напомнила, что США ранее ввели санкции против КНДР после того, как при убийстве Ким Чен Нама - сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына - было применено химическое оружие в виде высокотоксичного вещества VX.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.