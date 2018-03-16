 За сутки враг 4 раза обстрелял позиции ВСУ, пострадавших среди украинских воинов нет, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, на Луганском направлении враг применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по укреплениям сил АТО неподалеку от населенных пунктов Луганское и Станица Луганская.
На донецком направлении с 82 мм минометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Водяного и Лебединского.
"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", - сказано в сообщении.
Напомним, 14 марта в зоне АТО соблюдалось перемирие.
Невже хтось вірив, що вони припиняться?