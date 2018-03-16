EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  586  33
Все про:Герой_Украины (222) Савченко (2583)

 "Придет то время, когда я брошу в лицо президенту эту звезду", - Савченко о своей награде Герой Украины

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила что звание Героя Украины ее не изменило. Так она прокомментировала инициативу о лишении ее этого звания.

Как передает Цензор.НЕТ такое заявление она сделала в эфире телеканала NewsOne

"Я родилась без звезды золотой и звания Героя. Я не поменялась, когда мне дали эту звезду, я не поменяюсь, когда она у меня будет или не будет. Сейчас идет очень хорошая акция – Героя Украины или любые другие награды от президента все сдают. Я думаю, придет то время, когда я брошу в лицо президенту эту звезду", – сказала она.

Также читайте: "Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Об этом не говорит только ленивый", - Савченко. ВИДЕО

По словам нардепа, она взяла награду потому, что "не хотелось бросать в лицо".

"Звание Героя можно дать, его нельзя забрать. Мы это все прекрасно знаем", – подчеркнула Савченко.

Звание Героя Украины президент Украины Петр Порошенко присвоил Савченко в марте 2015 года за несокрушимость воли, гражданское мужество и жертвенное служение украинскому народу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я предлагала Медведчуку встретиться, но до сих пор не знакома с ним, - Савченко

Ранее стало известно, что нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады, по информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол".

Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Источник: https://censor.net.ua/n3055903
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
дура, только позоришь Украину и украинцев, замажте ей уже рот говном.
 показать весь комментарий
 
 
Лучший вариант = это запереть Гадю с миномётами и гранатами, стволами в Зраде, заполненной до отказа "избранниками народа".
Дать всем с тем оружием порезвиться.
Всех подчистую шо бы. Включая Гадю.
А потом могильник сверху построить, как в Чернобыле.
 показать весь комментарий
 
 
Та ты ШОООО, вот это ты даешь, ГИГАНТ МЫСЛИ!!!!
 показать весь комментарий
 
 
и чтобы не одна блядь маланская из под купола шапито не вылезла.
 показать весь комментарий
 
це правда, вона не вміє як інші політичні проститутки , лицемірно масними словами убаюкувати народ, привикла як дійсний офіцер нести правду з матом, за те краще цю мову розуміють бариги. Он як скавчать по всім каналам.
 показать весь комментарий
 
 
И мысли у Сученко тифозные... и сама Гадя - вошь тифозная!!!
 показать весь комментарий
 
 
Разные деятели состояли в БЮТ - и воры, и мошенники, и педофилы, и даже убийцы. Но таких импанутых как эта Гадя еще не было....
 показать весь комментарий
 
 
вся шалупонь от неё переезжает в БПП НФ ЛЫЖКО
 показать весь комментарий
 
купите ей билет куда-нибудь. Ну, куда она захочет.
 показать весь комментарий
 
 
Гадя , не бросайся добром !
На зоне на сигареты поменяешь , если раньше не отберут
 показать весь комментарий
 
 
"Я родилась без звезды золотой и звания Героя. Я не поменялась, когда мне дали эту звезду, я не поменяюсь, когда она у меня будет или не будет. Сейчас идет очень хорошая акция - Героя Украины или любые другие награды от президента все сдают. Я думаю, придет то время, когда я брошу в лицо президенту эту звезду", - Источник: https://censor.net.ua/n3055903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- "А кого же на примете
Ты имеешь?" - "Да на свете,
Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвесть.
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает -
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь-то говорит,
Будто реченька журчит.
Только, полно, правда ль это?"
 показать весь комментарий
 
Уж лучше тогда не в лицо....
А с противоположной стороны засунуть поглубже...
 показать весь комментарий
 
 
Да кто же её теперь к президенту допустит? Порошенко сам себе не двоюродный. "Придет то время, когда я брошу в лицо президенту эту звезду", - Савченко о своей награде Герой Украины - Цензор.НЕТ 7641
 показать весь комментарий
 
Самое большое наказание для таких людей - Игнор. Савченко по своей сути авантюрист. Кстати, они очень похожи с луценко - вечные революционеры, вечные паяцы, любители работы на публику. Для них скандалы это привычная среда. Уберите все это и они стухнут.
 показать весь комментарий
 
 
"Звание Героя можно дать, его нельзя забрать. Мы это все прекрасно знаем "
Это полная, извините ,х**** , потому как она где-то права, иначе звания обесценятся. С другой стороны герой должен быть против агрессора, он же герой все таки. И что делать с мертветчуковскими? И с ней, которая еще с
15го года себе на лукьяновку наговорила? Хай може сама здаст ту награду раз так желает. С другой стороны а как же те награжденные, которые сдали? Их же тогда к ней приравняют.
Ну что за человек такой, что срет прям везде где только можно?!
 показать весь комментарий
 
Герой-баба Надюшка молодца! Не, ну шо там с той Звезды? Парвшеняча чувырла и не поморщится. Пока Володя Гунявый жлобится на ампулу с "Новичком", хотя бы якийсь самодельный сюрикен из советской оцинковки, чи шо.
 показать весь комментарий
 
Родила маманя в ночь не то сына не то дочь. Руки, ноги, голова, но не дал Господь ума! - Ремикс на известную сказку.
 показать весь комментарий
 
 
Не гоже орденами разбрасываться, чай, не шпильки...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Придет то время, когда я брошу в лицо президенту эту звезду", - Савченко о своей награде Герой Украины
 
 
 
 
 
 вверх