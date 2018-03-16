 "Придет то время, когда я брошу в лицо президенту эту звезду", - Савченко о своей награде Герой Украины

Как передает Цензор.НЕТ такое заявление она сделала в эфире телеканала NewsOne,
"Я родилась без звезды золотой и звания Героя. Я не поменялась, когда мне дали эту звезду, я не поменяюсь, когда она у меня будет или не будет. Сейчас идет очень хорошая акция – Героя Украины или любые другие награды от президента все сдают. Я думаю, придет то время, когда я брошу в лицо президенту эту звезду", – сказала она.
По словам нардепа, она взяла награду потому, что "не хотелось бросать в лицо".
"Звание Героя можно дать, его нельзя забрать. Мы это все прекрасно знаем", – подчеркнула Савченко.
Звание Героя Украины президент Украины Петр Порошенко присвоил Савченко в марте 2015 года за несокрушимость воли, гражданское мужество и жертвенное служение украинскому народу.
Ранее стало известно, что нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады, по информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол".
Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
Дать всем с тем оружием порезвиться.
Всех подчистую шо бы. Включая Гадю.
А потом могильник сверху построить, как в Чернобыле.
На зоне на сигареты поменяешь , если раньше не отберут
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- "А кого же на примете
Ты имеешь?" - "Да на свете,
Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвесть.
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает -
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь-то говорит,
Будто реченька журчит.
Только, полно, правда ль это?"
А с противоположной стороны засунуть поглубже...
Это полная, извините ,х**** , потому как она где-то права, иначе звания обесценятся. С другой стороны герой должен быть против агрессора, он же герой все таки. И что делать с мертветчуковскими? И с ней, которая еще с
15го года себе на лукьяновку наговорила? Хай може сама здаст ту награду раз так желает. С другой стороны а как же те награжденные, которые сдали? Их же тогда к ней приравняют.
Ну что за человек такой, что срет прям везде где только можно?!