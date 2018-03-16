 "Придет то время, когда я брошу в лицо президенту эту звезду", - Савченко о своей награде Герой Украины

Как передает Цензор.НЕТ такое заявление она сделала в эфире телеканала NewsOne,

"Я родилась без звезды золотой и звания Героя. Я не поменялась, когда мне дали эту звезду, я не поменяюсь, когда она у меня будет или не будет. Сейчас идет очень хорошая акция – Героя Украины или любые другие награды от президента все сдают. Я думаю, придет то время, когда я брошу в лицо президенту эту звезду", – сказала она.

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По словам нардепа, она взяла награду потому, что "не хотелось бросать в лицо".

"Звание Героя можно дать, его нельзя забрать. Мы это все прекрасно знаем", – подчеркнула Савченко.

Звание Героя Украины президент Украины Петр Порошенко присвоил Савченко в марте 2015 года за несокрушимость воли, гражданское мужество и жертвенное служение украинскому народу.

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Ранее стало известно, что нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады, по информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол".

Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".