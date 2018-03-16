 С 15 марта владельцы киевских маршруток обязаны устанавливать валидаторы для электронной оплаты проезда, - КГГА

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.
"С сегодняшнего дня действуют новые требования, включающие установку валидатора для электронной оплаты. Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор или с которыми он был расторгнут, или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его", - рассказал заместитель председателя КГГА.
Таким образом столичные власти хотят вывести из тени доходы от перевозок в частном общественном транспорте, а также упростить способ оплаты для пассажиров.
"Это позволит людям, которые пользуются услугами частных перевозчиков, оплатить проезд картой, электронным билетом, системой PayPass. У них появится один способ оплаты в любом транспорте независимо от того, коммунальный он или частный. А также это приведет к тому, что частники будут вынуждены показывать официальную доходную часть, чего сегодня не происходит ", - заявил Дмитрий Давтян.
Напомним, в ближайшие месяцы столица ожидает полное поставку оборудования автоматизированной системы оплаты проезда для запуска Е-билета. Пока осуществлялась лишь предварительная работа.