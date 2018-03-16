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 Киевские новости
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Все про:Киев (15522) маршрутки (333) оплата (77) электронные билеты (11)

 С 15 марта владельцы киевских маршруток обязаны устанавливать валидаторы для электронной оплаты проезда, - КГГА

Киевская городская государственная администрация вводит новые требования для частных перевозчиков - маршрутки должны быть оснащены валидаторами для считывания электронного билета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"С сегодняшнего дня действуют новые требования, включающие установку валидатора для электронной оплаты. Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор или с которыми он был расторгнут, или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его", - рассказал заместитель председателя КГГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В "Киевпасстрансе" рассказали, как будет работать система электронной оплаты проезда

Таким образом столичные власти хотят вывести из тени доходы от перевозок в частном общественном транспорте, а также упростить способ оплаты для пассажиров.

"Это позволит людям, которые пользуются услугами частных перевозчиков, оплатить проезд картой, электронным билетом, системой PayPass. У них появится один способ оплаты в любом транспорте независимо от того, коммунальный он или частный. А также это приведет к тому, что частники будут вынуждены показывать официальную доходную часть, чего сегодня не происходит ", - заявил Дмитрий Давтян.

Напомним, в ближайшие месяцы столица ожидает полное поставку оборудования автоматизированной системы оплаты проезда для запуска Е-билета. Пока осуществлялась лишь предварительная работа.

Также читайте: "В течение 2017 года мы планируем внедрить электронный билет в Киеве", - директор департамента КГГА Майзель

Источник: https://censor.net.ua/n3055902
 
 
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теперь в маршрутках вообще будет скучно ездить . главного развлечения для пассажиров ( кучи мелочи ) не будет а если еще и шансон запретят врубать то маршрутчики взбунтуются С 15 марта владельцы киевских маршруток обязаны устанавливать валидаторы для электронной оплаты проезда, - КГГА - Цензор.НЕТ 7911
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Эти маршрутки - просто позор Украины. Водители - неадекватные хамы со скрепами, слушающими шансон. Быдло. Пережиток 90-х. Противно смотреть на всё это в 2018 году. Вот бы, как в Варшаве сделали транспортное сообщение..
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Даешь рыночные (европейские) цены на коммунальный транспорт - одно из будущих требований МВФ.
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Ну, тут уже надо выбирать что лучше. Ездить в дешевых маршрутках и испытывать на себе индиястайл, или тратить ощутимо больше, но ездить с комфортом и ощущать, что ты живёшь в Европе. Ты лично что выбираешь?
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А є гроші, щоб їх витрачати? Тепер ми всі звіри🙉🐕🐆🐄🐯🐮🐏🐈
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акак же маршрутчики теперь харчеваться будут?
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Це Давтян хоче зробити з них мавп, тобто "обезьянами". Але скоріше люди будуть платити вірменськими драмами ніж так вийде😁
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Головний заробіток маршрутників це ліва частина від оплати. Якщо це прибрати, то працювати там стане невигідно і Давтян сам буде їздити👦🚌
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а я себе велик купил и клал я на те маршрутки... зимой правда по снегу- не поедешь..
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А якщо далеко їхати? Ось я бачу на електричних скейтах катаються🏂
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Не будут ці прилади працювати, бо постійно щось там ламається😁
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиС 15 марта владельцы киевских маршруток обязаны устанавливать валидаторы для электронной оплаты проезда, - КГГА
 
 
 
 
 
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