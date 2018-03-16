 Для того, чтобы отменить "поправки Лозового" нужно минимум три недели, - Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире "5 канала" заявил секретарь Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

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"Раньше следователь мог через час или два написать постановление об экспертизе, если, например, нашли человека, у которого признаки насильственной смерти. И судебно-медицинский эксперт мог или в тот же день, или на следующий день делать вскрытие тела, чтобы дать информацию для уголовного дела. Сейчас это делать только через суд. Судье будет пять дней на это. Но у судьи есть много дел. То есть таким образом будет затягиваться судебно-медицинская экспертиза для тех случаев, когда это касается насильственной смерти. Там очень много и других интересных вопросов, но вообще, это будет реальный коллапс правоохранительной системы", — сказал он.

По его словам, сейчас для отмены "поправок Лозового" необходимо минимум три недели.

"Мы будем регистрировать новый законопроект, но для того, чтобы его провести через Верховную Раду по процедуре, нужно не менее трех недель. Это конец апреля", — добавил Геращенко.

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