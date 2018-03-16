 Для того, чтобы отменить "поправки Лозового" нужно минимум три недели, - Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире "5 канала" заявил секретарь Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.
"Раньше следователь мог через час или два написать постановление об экспертизе, если, например, нашли человека, у которого признаки насильственной смерти. И судебно-медицинский эксперт мог или в тот же день, или на следующий день делать вскрытие тела, чтобы дать информацию для уголовного дела. Сейчас это делать только через суд. Судье будет пять дней на это. Но у судьи есть много дел. То есть таким образом будет затягиваться судебно-медицинская экспертиза для тех случаев, когда это касается насильственной смерти. Там очень много и других интересных вопросов, но вообще, это будет реальный коллапс правоохранительной системы", — сказал он.
По его словам, сейчас для отмены "поправок Лозового" необходимо минимум три недели.
"Мы будем регистрировать новый законопроект, но для того, чтобы его провести через Верховную Раду по процедуре, нужно не менее трех недель. Это конец апреля", — добавил Геращенко.
послідовніБПП
лохи приняли.
а потом почитали что приняли.
дурак с них ржет
Ублюдків - повісити !
Та добре подумати - кого на наступний раз вибирати під Купол ВР !
Эдуард Портников
Украина не только не Россия, но и не Грузия
На территории части был магазин. И после первой получки все курсанты шли покупать продукты на наши 3 рубля. Я не могу сказать, что нас плохо кормили, но примерно в течение полугода всем не хватало еды .
Вот интересно, на третьем году службы при том же ассортименте я уже всего и не съедал и был сыт.
В части в основном преобладали киевляне, одесситы и туляки.
Заходим мы в магазин и каждый берет буханку хлеба, конфеты "подушечка" с начинкой и.. тут небольшое отличие.
Киевляне берут ещё пару бутылок вина на компанию, чтобы посидеть и поговорить; одесситы берут каждый по бутылке вина- тоже для компании...
А туляки берут каждый по тройному одеколону и тут же его выпивают.
У заведующего магазином (мы звали его Фосген) глаза округлились.
- Как можно пить тройной одеколон, этого же неестественно!
- На что продавщица спокойно ответила -это для грузин неестественно, но они же из России.
Плюс это правка, она рассматривалась отдельно и за нее дополнительно голосовали.
Посмотрите какие дипломы у нашего мендежмента и все станет ясно, такие люди априори будут варовать, потому что они не научены создавать, приумножать, мыслить стратегически.
Вам не надоело жить в этом бреде?
Они наваруют, проведут свою старасть в достатке, поставят своих детей и опять.. по кругу
Люди уезжают, причем очень много..
В стране война, очень много убитых, десятки тысяч детей потеряли папу, маму
Вы понимаете какое поколение вырастет?