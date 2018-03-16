 Я предлагала Медведчуку встретиться, но до сих пор не знакома с ним, - Савченко

Как передает Цензор.НЕТ об этом она сказала в интервью на телеканале ZIK.
"Я с Медведчуком как не общалась, так и не общаюсь. Я неоднократно говорила, что моя сестра знает Медведчука. Я точно не знаю, сколько Вера встречалась лично с ним, а сколько с его помощниками относительно моего освобождения из тюрьмы", - прокомментировала Савченко.
Народный депутат объяснила, что не общается с Медведчуком, ведь прекрасно знает, с какими президентами он сотрудничал, какие должности занимал, почему стал олигархом, и какие интересы имеет в отношении Украины.
"Почему Медведчук до сих пор сотрудничает с Порошенко и назначен в Минскую группу как один из главных представителей !? Поэтому эти вопросы к действующей власти, и отнюдь не ко мне.
Я никогда не знала о партии "Украинский выбор", ведь не интересовалась политикой. И узнала о ней, только когда вышла из русского плена", - отметила Надежда Савченко.
Также она отметила, что Медведчук тесно связан со многими другими украинскими политиками, но об этом почему-то не говорят.
"Вы видели Геращенко на фотографиях с Медведчуком, видели Тимошенко, Яценюка, Турчинова и других? Но найдите фотографию Медведчука с Савченко, а затем докажите, что это не фотошоп! ", - подчеркнула она.
Народный депутат отметила, что Медведчук никогда не пытался познакомиться с ней, зато сама Савченко отправляла ему приглашение.
"Я написала помощнику и пригласила Виктора Медведчука на прямой эфир 24 августа на День Независимости Украины. Я отметила, что в связи с тем, что вокруг нас одни только слухи, и нас постоянно связывают, то можно выяснить это в прямом эфире, чтобы все увидели правду.
От помощника я получила ответ, что сейчас Медведчук находится не в Украине, но не исключает такое предложение, поэтому, возможно, в следующий раз", - рассказала Надежда Савченко.
Виктор Медведчук @MedvedchukVV 14 ч.14 часов назад
Попытки #МВФ формировать украинские суды «противоречат Конституции» и «вредят суверенитету Украины», заявил президент. Хочется верить, что у гаранта слова не разойдутся с делом и в управлении страной он будет руководствоваться интересами украинского народа, а не ростовщиков.
при чем тут остальные действующие политики ? речь то в данном случае идет о Гаде и ее глупейшей попытке отморозиться
а вообще меня уже давно ничего не смущает . мразей в нашем политическом бомонде мягко говоря выше крыши . пора бы и вам к этому давно привыкнуть
во вторых эта распиаренная дура ( заметьте я пока говорю дура а не предатель ) обманула пол страны . тех людей которые искренне ждали ее освобождения
а в третьих . какую такую неведомую правду она сегодня раскрыла ? что народ Украины не очень любит своих избранников ? тоже мне новость
Почему она саше окорочку не улыбалась когда ей мешок на голову одевали , а как только обменяли на двух грушников так сразу стала советы давать космической глупости ?
- ой. а я вам прэдлагала встрэтицца, но да сих пор отэта з вамы нэ знайома.....