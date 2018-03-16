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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (664) Савченко (2583)

 Я предлагала Медведчуку встретиться, но до сих пор не знакома с ним, - Савченко

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что несмотря на слухи, до сих пор не знакома с Виктором Медведчуком.

Как передает Цензор.НЕТ об этом она сказала в интервью на телеканале ZIK.

"Я с Медведчуком как не общалась, так и не общаюсь. Я неоднократно говорила, что моя сестра знает Медведчука. Я точно не знаю, сколько Вера встречалась лично с ним, а сколько с его помощниками относительно моего освобождения из тюрьмы", - прокомментировала Савченко.

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Народный депутат объяснила, что не общается с Медведчуком, ведь прекрасно знает, с какими президентами он сотрудничал, какие должности занимал, почему стал олигархом, и какие интересы имеет в отношении Украины.

"Почему Медведчук до сих пор сотрудничает с Порошенко и назначен в Минскую группу как один из главных представителей !? Поэтому эти вопросы к действующей власти, и отнюдь не ко мне.

Я никогда не знала о партии "Украинский выбор", ведь не интересовалась политикой. И узнала о ней, только когда вышла из русского плена", - отметила Надежда Савченко.

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Также она отметила, что Медведчук тесно связан со многими другими украинскими политиками, но об этом почему-то не говорят.

"Вы видели Геращенко на фотографиях с Медведчуком, видели Тимошенко, Яценюка, Турчинова и других? Но найдите фотографию Медведчука с Савченко, а затем докажите, что это не фотошоп! ", - подчеркнула она.

Народный депутат отметила, что Медведчук никогда не пытался познакомиться с ней, зато сама Савченко отправляла ему приглашение.

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"Я написала помощнику и пригласила Виктора Медведчука на прямой эфир 24 августа на День Независимости Украины. Я отметила, что в связи с тем, что вокруг нас одни только слухи, и нас постоянно связывают, то можно выяснить это в прямом эфире, чтобы все увидели правду.

От помощника я получила ответ, что сейчас Медведчук находится не в Украине, но не исключает такое предложение, поэтому, возможно, в следующий раз", - рассказала Надежда Савченко. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3055900
 
 
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"А я встретилась и довольна" (Ирка Геращенко)
Я предлагала Медведчуку встретиться, но до сих пор не знакома с ним, - Савченко - Цензор.НЕТ 4380
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а порошенко вообще с ним был в СДПУ(о)
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да и сейчас партнеры... Я предлагала Медведчуку встретиться, но до сих пор не знакома с ним, - Савченко - Цензор.НЕТ 1513

Я предлагала Медведчуку встретиться, но до сих пор не знакома с ним, - Савченко - Цензор.НЕТ 8786 Виктор Медведчук‏ @MedvedchukVV 14 ч.14 часов назад
Попытки #МВФ формировать украинские суды «противоречат Конституции» и «вредят суверенитету Украины», заявил президент. Хочется верить, что у гаранта слова не разойдутся с делом и в управлении страной он будет руководствоваться интересами украинского народа, а не ростовщиков.

Я предлагала Медведчуку встретиться, но до сих пор не знакома с ним, - Савченко - Цензор.НЕТ 3720
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Они все одна банда ,но довести это до основной массы населения оказывается проблема
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Гадя Сравченко, беги на Лугандонию к другу Сане - курощупу, а то сядешь Я предлагала Медведчуку встретиться, но до сих пор не знакома с ним, - Савченко - Цензор.НЕТ 9228
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кто ж ее посадит? она ж паровозом всю верхушку власти утянет))
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и что это доказывает ? 99.9 % из шестерок Путина с ним лично не знакомы Я предлагала Медведчуку встретиться, но до сих пор не знакома с ним, - Савченко - Цензор.НЕТ 5845
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violator - Ха, доказательств встреч Савченко с Медведчуком пока нет, но есть море доказательств встреч Медведчука (агента путина) с действующими политиками Украины.... Вот это вас не смущает? И что с этим делать?....
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а еще моя тетя играет на пианино Я предлагала Медведчуку встретиться, но до сих пор не знакома с ним, - Савченко - Цензор.НЕТ 655

при чем тут остальные действующие политики ? речь то в данном случае идет о Гаде и ее глупейшей попытке отморозиться

а вообще меня уже давно ничего не смущает . мразей в нашем политическом бомонде мягко говоря выше крыши . пора бы и вам к этому давно привыкнуть
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violator - ну так значит зачем выделять Надюху из этого змеиного клубка? Она отморозилась по громкому, другие шипят под ковром.... Вот сегодня она сказала много правды, то о чем думает народ и чего хочет...
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а Надю из этого серпентария нужно выделять потому что во первых нужно же с кого то начинать . почему бы и не с нее ? что предлагаете начать с мужчин ? или может пойти по алфавиту ?
во вторых эта распиаренная дура ( заметьте я пока говорю дура а не предатель ) обманула пол страны . тех людей которые искренне ждали ее освобождения
а в третьих . какую такую неведомую правду она сегодня раскрыла ? что народ Украины не очень любит своих избранников ? тоже мне новость
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Лео поправдю ,он пока что кум, а это круче и серьёзнее на порядок чем агент, согласен Я предлагала Медведчуку встретиться, но до сих пор не знакома с ним, - Савченко - Цензор.НЕТ 2678
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Эта еще не встречалась с Медведчуком, а для Рубан - так тот вообще враг.
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А йому й непотрібно самому з тобою зустрічатися, ти ж ідіотка, таких можливо й втемну використовувати.
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Почитайте, як Вірменія стала підстилкою паРаші, як Вірменія вляпались у Тайожний сАюз після погрому у вірменському парламенті в 1999 року, який організував кацапо-ординській ГРУ. Це ж хотіла повернути рашистський агент Ґадя, зрадниця, хвора на голову. Вона хотіла підірвати парламент своєї країни під час війни. Потім хаос, заворушення, підборкання народу на виступи проти "антинародного уряду", олігархів, прихід до влади п'ятоі колони, жОпоблоку, рашистских консерв. все, Україна стає підстилкою свого ворога - паРаші на кшталт Вірменії, тільки ще гірше, бо паРаша на Вірменію не нападала та не анексувала її території, а паРаша анексувала українську територію та веде проти України війну.
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Mora Zfayfer - Армения исторически (так сложилась) приреченна быть в обойме рашки... За всю свою историю она не приобрела в Кавказском регионе друзей или союзников, но нажила море недругов...- Азербайджан из последних...
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Ой, только не надо тут клише раскидываться. В случае прихода к власти в Армении Хомо Сапиенсов, то можно наладить связь со всеми соседями и решить, казалось бы неразрешимые противоречия. И если уж так исторически сложилось, что столько проблем накопилось, то уж лучше лечь под Турцию, с которой Армения непосредственно граничит, а не под Кацапию. Всегда есть выбор. Не такой, как я и ты написали выше, так другой или третий.
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Kamate Kaora - расскажите мне про особенности Кавказа, интересно будет... Может чего нового узнаю, хотя прожил там 25 лет.... Лечь под Турцию....? - мама дорогая.... Я предлагала Медведчуку встретиться, но до сих пор не знакома с ним, - Савченко - Цензор.НЕТ 9753 Не говорите это армянам - зарежут...
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Я же выше упомянул о Хомо Сапиенсах. Если таковых нет на Кавказе, то хай варятся в своём соку. Есть пример извечных врагов, как Франции и Германии. Франция и Британия. И что мы видим не смотря на недавний Брекзит? Хомо Сапинесы делают там политику, поэтому и нет истерии и благополучно решают все вопросы. Да, забыл упомянуть Херосиму и Нагасаки. Это куда страшнее тёрок турок и армян. Сегодня Япония и США стоят плеч о плеч, потому, что Хомо Сапиенсы.
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"Почему Медведчук до сих пор сотрудничает с Порошенко и назначен в Минскую группу как один из главных представителей !? Источник: https://censor.net.ua/n3055900 ,а вообще надо задуматься почему так и что там делает кум и каким бы она врагом ни была, но тут точно правду гласит
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Так вам уже миллион раз обьясняли что переговорщик он по гуманитарным вопросам, по таким как умная на всю голову Надя.
Почему она саше окорочку не улыбалась когда ей мешок на голову одевали , а как только обменяли на двух грушников так сразу стала советы давать космической глупости ?
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Я конкретно по делу Медведчук должен быть или в раше или в нашей тюрьме остального не догоняю если нет, то тогда пит ,в каждом случае подобном , Я предлагала Медведчуку встретиться, но до сих пор не знакома с ним, - Савченко - Цензор.НЕТ 830 должен быть ответственный и с него спрос
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Послушать эту тупую Гадю - ну прям патриотка только антипорошка. Только почему при исключении из совета нацбезопасности только жОпоблок в полном( ! ) составе был против ? Откуда у этих ублюдков такая трогательная поддержка этой дуры ?
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Пусть и тупая в чём особо не сомневаюсь, но благодаря ей узнаем много нового ,про паучков в баночке, всё равно много чего нового всплывёт
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Гадя,ты еще бы Путину предложила познакомиться...
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Які ми дурні. Шо нам, які у політика економічні програми чи вдоскрналення законів або відношення до зовнішньої політики . Нє нам закатай шоу, скажи, що хочеш підірвати ВР і фсьо ми вже верещімо Гадьку на царство
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много тем про Савченко, надоело вже
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Я не за что не скажу что Василий Иванович в бочке!
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Интересно,еще в 15м я писал что лукьяновка по ней плачет, или уже в 16?
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Про Савченко можна сказати словами Висоцького: "настоящих буйных мало, вот и нету вожаков". Вона загнаний вовк серед зграї гієн.По власній наївності і простоти душі робить помилки, і це факт. Але хоч розворушить цю зграю лицемірів. От пан Ляшко з піною на губах розказував журналістам про Савченко, а завбув як про його колегу Мосейчука відео крутили у Верховній Раді. Якщо фальсифікували відео про Мосейчука - то чого не сидять фальсифікатори, а якщо відео справжнє, то чого ходить до Верховної Ради Мосейчук?
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Сейчас Савченко выглядит просто как баба яга, то есть против всех , ну доказательств железобетонных пока не предъявили, к стати подумайте на досуге как в верховную раду можно пронести миномёты и кучу гранат при сегодняшней обстановке тем более что там заседает сам Антон Геращенко Я предлагала Медведчуку встретиться, но до сих пор не знакома с ним, - Савченко - Цензор.НЕТ 6407 ,ну если бы истребитель миг-29 то я бы поверил Я предлагала Медведчуку встретиться, но до сих пор не знакома с ним, - Савченко - Цензор.НЕТ 6407 Я предлагала Медведчуку встретиться, но до сих пор не знакома с ним, - Савченко - Цензор.НЕТ 6407 Я предлагала Медведчуку встретиться, но до сих пор не знакома с ним, - Савченко - Цензор.НЕТ 6407, ну ладно шутка ,но соизмеримая с нашей бездарной радой , а кто она на самом деле Савченко узнаем немного позже, так что ждите пожалуйста , время покажет, пит недавно присвоил ей героя Украины,тогда вопрос у населения , у него что нет внешней разведки или там работают экс новобранцы новой полиции, ну по любому вот с него и спрос ведь он здесь главная фигура по крайней мере в этой игре , а может всё не так вот просто как кажется , поэтому боюсь забегать на перёд не зная, что на самом деле и как завтра вдруг всё может поменяться ,вот Ден Сяо Пину из поднебесной быстрее бы поверил чем нашим бо там порядок и ещё какой Я предлагала Медведчуку встретиться, но до сих пор не знакома с ним, - Савченко - Цензор.НЕТ 6407Китай рулит, а мы всё стонем, а как было в начале 90 почти на оборотвсё про -бали с нашей воровской властью
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охринеть . оказывается существуют вертольотные гадяботы.
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Я предлагала Медведчуку встретиться, но до сих пор не знакома с ним, - Савченко - Цензор.НЕТ 1471
- ой. а я вам прэдлагала встрэтицца, но да сих пор отэта з вамы нэ знайома.....
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Крутанские чуваки и чувихи коннектится должны. Направление правильное - сначала Медведчук, потом Медвед, а там и до Володи Гунявого рукой подать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ предлагала Медведчуку встретиться, но до сих пор не знакома с ним, - Савченко
 
 
 
 
 
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