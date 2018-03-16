 Я предлагала Медведчуку встретиться, но до сих пор не знакома с ним, - Савченко

Как передает Цензор.НЕТ об этом она сказала в интервью на телеканале ZIK.

"Я с Медведчуком как не общалась, так и не общаюсь. Я неоднократно говорила, что моя сестра знает Медведчука. Я точно не знаю, сколько Вера встречалась лично с ним, а сколько с его помощниками относительно моего освобождения из тюрьмы", - прокомментировала Савченко.

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Народный депутат объяснила, что не общается с Медведчуком, ведь прекрасно знает, с какими президентами он сотрудничал, какие должности занимал, почему стал олигархом, и какие интересы имеет в отношении Украины.

"Почему Медведчук до сих пор сотрудничает с Порошенко и назначен в Минскую группу как один из главных представителей !? Поэтому эти вопросы к действующей власти, и отнюдь не ко мне.

Я никогда не знала о партии "Украинский выбор", ведь не интересовалась политикой. И узнала о ней, только когда вышла из русского плена", - отметила Надежда Савченко.

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Также она отметила, что Медведчук тесно связан со многими другими украинскими политиками, но об этом почему-то не говорят.

"Вы видели Геращенко на фотографиях с Медведчуком, видели Тимошенко, Яценюка, Турчинова и других? Но найдите фотографию Медведчука с Савченко, а затем докажите, что это не фотошоп! ", - подчеркнула она.

Народный депутат отметила, что Медведчук никогда не пытался познакомиться с ней, зато сама Савченко отправляла ему приглашение.

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"Я написала помощнику и пригласила Виктора Медведчука на прямой эфир 24 августа на День Независимости Украины. Я отметила, что в связи с тем, что вокруг нас одни только слухи, и нас постоянно связывают, то можно выяснить это в прямом эфире, чтобы все увидели правду.

От помощника я получила ответ, что сейчас Медведчук находится не в Украине, но не исключает такое предложение, поэтому, возможно, в следующий раз", - рассказала Надежда Савченко.

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