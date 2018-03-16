EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1811  103
Все про:лоббирование (50) Тимошенко (23805) Трамп (1695) Беннет (1)

 Бывший помощник Трампа Беннет стал лоббистом Тимошенко, - "Bloomberg"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко для лоббирования своих интересов в защите наняла Барри Беннета. Это бывший помощник предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет Громадське TV со ссылкой на Bloomberg.

У Барри Беннета есть компания "Avenue Strategies Global LLC". Именно она будет заниматься политическими отношениями, пиаром и стратегическими консультациями Тимошенко, включая налаживание контактов с членами Конгресса и администрацией Трампа

Согласно контракту, где "иностранным руководителем" указана Тимошенко, Беннет получать 65 000 долларов в месяц.

Напомним, бывший глава предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт свое время был советником Виктора Януковича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший австрийский канцлер Гузенбауэр возможно получал деньги от Манафорта за лоббирование сближения Украины и ЕС, - Politico

Источник: https://censor.net.ua/n3055899
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Петр Иванович? согласен, классный мужик!
 показать весь комментарий
 
Да пусть хоть черта нанимает, лишь бы победила этих мутантов на выборах! Бывший помощник Трампа Беннет стал лоббистом Тимошенко, - "Bloomberg" - Цензор.НЕТ 6703
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБывший помощник Трампа Беннет стал лоббистом Тимошенко, - "Bloomberg"
 
 
 
 
 
 вверх