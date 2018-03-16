 Бывший помощник Трампа Беннет стал лоббистом Тимошенко, - "Bloomberg"

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет Громадське TV со ссылкой на Bloomberg.

У Барри Беннета есть компания "Avenue Strategies Global LLC". Именно она будет заниматься политическими отношениями, пиаром и стратегическими консультациями Тимошенко, включая налаживание контактов с членами Конгресса и администрацией Трампа

Согласно контракту, где "иностранным руководителем" указана Тимошенко, Беннет получать 65 000 долларов в месяц.

Напомним, бывший глава предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт свое время был советником Виктора Януковича.

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