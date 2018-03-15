 Мэй и Макрон по телефону обсудили дело Скрипаля

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

"Президент Республики и премьер-министр осудили использование любых видов химического оружия. Они подчеркивают важность полного соблюдения международных конвенций и выражают свою приверженность борьбе с безнаказанностью в отношении использования химического оружия", - говорится в заявлении.

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Также по результатам телефонного разговора отмечается, что Франция и Великобритания будут продолжать сотрудничество в рамках противодействия противоправному применению химического оружия, в частности в рамках деятельности Организации Объединенных Наций и НАТО, а также совместно с партнерами в Европейском Союзе.

"С начала недели Соединенное Королевство постоянно информировало Францию о доказательствах, собранных британскими следователями, и свидетельствах об ответственности России в нападении. Франция соглашается с Великобританией, что нет другого правдоподобного объяснения и подтверждает свою солидарность со своим союзником", - подчеркнул во время разговора Макрон.

Кроме того, президент Франции и премьер-министр Соединенного Королевства подчеркнули важность европейского и трансатлантического единства в ответ на инцидент и намерены оставаться в тесном контакте в течение следующих нескольких дней в отношении этого дела.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.