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 Мэй и Макрон по телефону обсудили дело Скрипаля

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили по телефону дело отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ об этом говорится в  сообщении Елисейского дворца.

"Президент Республики и премьер-министр осудили использование любых видов химического оружия. Они подчеркивают важность полного соблюдения международных конвенций и выражают свою приверженность борьбе с безнаказанностью в отношении использования химического оружия", - говорится в заявлении.

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Также по результатам телефонного разговора отмечается, что Франция и Великобритания будут продолжать сотрудничество в рамках противодействия противоправному применению химического оружия, в частности в рамках деятельности Организации Объединенных Наций и НАТО, а также совместно с партнерами в Европейском Союзе.

"С начала недели Соединенное Королевство постоянно информировало Францию о доказательствах, собранных британскими следователями, и свидетельствах об ответственности России в нападении. Франция соглашается с Великобританией, что нет другого правдоподобного объяснения и подтверждает свою солидарность со своим союзником", - подчеркнул во время разговора Макрон.

Кроме того, президент Франции и премьер-министр Соединенного Королевства подчеркнули важность европейского и трансатлантического единства в ответ на инцидент и намерены оставаться в тесном контакте в течение следующих нескольких дней в отношении этого дела.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055898
 
 
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манюєль давай что ли отравление обсудим)))нам же больше делать нечего)
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Лавров:
- Англичане не хотят сотрудничать с Организацией по запрету химического оружия.

Джонсон:
- Мы обратились в Организацию по запрету химического оружия. Передадим им образцы нервнопаралитического вещества.
Лавров:
- Но раз британцы не хотят обращаться в Организацию по запрету химического оружия, то поддержка Лондона другими странами - полная профанация.
Песков:
- Не в курсе, это вопрос к дипломатам...
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А якщо серйозно , то ,, поражение «Новичком» - фатально. Полного излечения от его действия, не существует. Даже то, что Скрипаль и его дочь выжили, не отменяет их мучительной смерти в ближайшее время именно от поражающего действия «Новичка»."
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це мабуть і є та таємна вундервафля хуйла якою воно залякує весь цивілізованний світ !
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Нельзя пугать бриттов и, тем более, весь Мир.
Один пугальщик сканал на о. Св.Елены, второго нашли обгоревшим завернутым в ковер с дыркой в голове.
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Поки лідери провідних європейських держав не зрозуміють, що протидіяти кацапам потрібно їхніми ж методами, доти і будуть виглядати у спілкуванні з ними, як слабкий фізично переляканий, хоча в окулярах і безумовно високоінтелектуальний "ботанік" проти вуличної обдертої, безкультурної, але сильної і наглої шпани, яка знущається з розумнішого і толерантнішого, але слабшого "ботаніка" як лише забажає.
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А вот и первая ласточка антироссийских заявлений Мэй.
Из российских СМИ. Финанс.ру
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Рубль и акции РФ упали на фоне угроз Мэй.

К евро рубль растерял весь показанный в первой половине торгов рост: европейская валюта подорожала на 36 копеек за 2 часа, до 70,74 рубля.

Индекс МосБиржи просел на 1,17%, а РТС - на 1,78%.
На опасениях дальнейшей деградации отношений с Западом и новых санкций из Лондона инвесторы продают акции госкомпаний.

Гонку вниз среди "голубых фишек", которая началась с первых же минут торгов и усилилась к концу дня, возглавил Сбербанк, бумаги которого обвалились на 4,18%.

Капитализация крупнейшего госбанка, который наполовину принадлежит ЦБ и у которого в Великобритании работает филиал с капиталом почти 40 млн фунтов, сократилась на 262 млрд рублей.

Акции ВТБ рухнули на 4,05% "Газпром" подешевел на 2,77%, "Транснефть" - на 2,48%, "Роснефть" - на 0,53%.

В дополнение к дипломатическим мерам Великобритания намерена приступить к заморозке российских государственных активов.

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМэй и Макрон по телефону обсудили дело Скрипаля
 
 
 
 
 
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