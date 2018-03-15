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 Политика Украины
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 Отравление в Великобритании – это продолжение агрессивной политики РФ против Грузии и Украины, - Зеркаль

Применение Россией боевого химического вещества в Британии лишь подтвердило, что Кремль продолжает переступать новые красные линии и приучать мир к новым "нормам" после войны в Грузии, оккупации Крыма и развязывание конфликта на Донбассе.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в четверг во время заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Крыму, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В 2014 году Россия путем оккупации Крыма и военного вторжения в восточную Украину обозначила свое полное игнорирование установленных принципов международного права, включая Устав ООН. Такое было и раньше - в 2008 году в Грузии", - напомнила представитель Украины.

Две недели назад РФ в очередной раз проявила свою агрессию, на этот раз в Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг назвал отравление в Великобритании и агрессию против Украины частью "безрассудного российского поведения"

"Она снова продемонстрировала, что не имеет уважения к суверенитету других стран, её не волнует благополучие тысяч невинных гражданских, чье здоровье и жизнь были поставлены под прямую опасность от применения химического вещества нервно-паралитического действия, которое было безрассудно использовано в общественном месте", - отметила Зеркаль.

По её словам, этот последний эпизод агрессивного поведения России "доказывает, что у Москвы нет ни моральных, ни юридических красных линий", и она приближается к гитлеровской-сталинской эпохе диктаторских, реваншистских и авантюристических режимов.

Читайте: Выборы президента РФ в Крыму станут очередной проверкой мирового сообщества и ООН, - Зеркаль

"Сколько новых красных линий, или "новых норм", навязанных Россией миру, мы будем терпеть?" – заявила дипломат

Напоминаем, в четверг в Совете Безопасности ООН проходит заседание по ситуации в оккупированном Крыму по формуле Арриа. Этот формат предполагает участие не только членов СБ ООН, но также представителей заинтересованных стран для того, чтобы более подробно узнать о ситуации.

Смотрите: Совбез ООН проводит заседание по ситуации в Крыму. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Нынешнее заседание организовано делегацией Украины при поддержке Швеции, Нидерландов, Польши, Великобритании и США

Источник: https://censor.net.ua/n3055897
 
 
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умная же девочка - и правду говорит....
стрижка не от дюденка?`
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Повага за питання про кількість червоних ліній !
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сидит на 1+1 сейчас тот очкастый блогер, который пару дней назад хвалил педро за реформы и говорит шо всегда знал что савченко завербованая кремлем.
говно он еще то
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я вже дивиться на це не можу, наче в пеклі. Люди ви подуріли? Гадьку знову піарять по повній, а ви ведитесь. Вся студія мало не стоячи їй аплодує. Невже в нас не знайдеться іншого адекватного лідера? Який вона герой України в порівнянні з Андрієм Кизило чи Сергієм Табалою?
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А зачем дерьмо с настоящими Героями сравнивать?
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Просто хотіла нагадати, що в нас є справжні Герої, а не оце. Одна її в Раду протягла, другий їй Героя дав, представник Мертвечука за неї он як вступається, а розгрібать буде як завжди народ України
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Если так дальше пойдет, ее просто убьют такие же, как она сама, а люмпены ее канонизируют.
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Этот блогер - по фамилии Олешко. И он - настоящее говно и проходимец, любимчик власти. Вы точно подметили, и дело здесь не в Савченко
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Юрий Романенко

Что реально страшно
Самое страшное во всем происходящем вокруг Савченко , что политический класс не воспринимает это как страшное. Все ржут, прикалываются, потому что «плёнки Курченко», «танковые колонны русских у границы» стали обыденной частью политического дискурса настолько, что очередные приключения Савченко восприниматься просто как новая серия в нескончаемой украинской «Санта-Барбаре». Элиты и общество как то утвердились в мысли, что все как-то рассасывается само собой. И ничего не последует. При этом упускается из виду внешний контекст. А он грозный. Мы недооцениваем характер конфликта между Британией и Россией по отравительному делу. Ведь по сути произошла атака химическим оружием на территории одной из базовых стран ядра. Страны с богатой политической культурой, с мощнейшими союзниками. Характер вызова заставляет британские элиты реагировать жестко и поднимать ставки, что мотивирует Путина тоже поднимать ставки в условиях, когда Россия уже вовлечена в военные конфликты, затрагивающие интересы США и Европы. Тут попахивает Сараево, ребята, потому что в любой момент ситуация может выйти из -под контроля, как, например, в Сирии, где русские сказали, что помогут Асаду додавить Восточную Гуту, а Трамп пригрозил ударами по Асаду. И вот на этом мрачненьком фоне какую картину видит западный политик или обыватель?

Глава Генпрокуратуры с трибуны парламента обвиняет Героя Украины, награждённого президентом Украины лично, которого вся страна скопом вызволяла из лап Путина в том, что она планировала взорвать купол Рады и потом лично из автомата добивать оставшихся в живых депутатов. Как реагирует парламент? Может быть экстренно лишает Савченко неприкосновенности и правоохранительные органы её принимают в Лукьяновку? Нет! Более того, её якобы даже потом задерживают с пистолетом и гранатами в Раде, а потом отпускают. И что? Она идёт на телеканал, где на всю страну рассказывает, какие сволочи правят страной, а она хочет освободить народ от ярма и поддерживает радикальные методы. И тут же «эти сволочи» в той же студии отгавкиваются в ответ и вся ситуация принимает вид абсурдного бурлеска от которого у внешнего наблюдателя едет крыша.
И вот этот важный для нас наблюдатель к которому мы регулярно обращаемся за помощью задается вопросом: «Ребята, а вы вообще серьёзны? Вы вообще осознаёте насколько мрачны ваши перспективы в контексте разворачивающегося глобального противостояния?».
В ответ слышны всхлипы истерического хохота. Вот что реально страшно.
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такое впечатление что человек разговаривает сам с собой .займись чем то полезным , выключи телевизор , сделай пробежку и всё пройдёт .
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смеялись 1,5 года назад с операции Шатун, особенно Жулька усердствовала, облевывая все,
с радостью гикали гопники на русском языке , когда прорывались через границу , и Жулька.в том числе.
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Всем понятно что россии начхать на все заявления и озабоченности .
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Да не лезьте, девочки, дяди сами разберутся.
ЗЫ Хоть песню (слова в песне) иногда меняйте, утомляет, час слово.
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никто не может знать, куда в Донцк сгрузили привезенные из «Больших Избищ» парубочек.
Но жватить может всем. Выглядит это говно вот так:
Отравление в Великобритании – это продолжение агрессивной политики РФ против Грузии и Украины, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6802
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Шокуюча атака на російського екс-розвідника Скрипаля і його дочку, ілюструвала зростаючу небезпеку, з якою зіткнулася Велика Британія
Про це сказав міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон на виступі в Брістолі, передає ВВС.

Зокрема, говорячи про вжиті заходи після отруєння колишнього російського розвідника, Вільямсон порадив Росії не планувати відповіді на ці заходи.

"Чесно кажучи, Росія мусить відійти і заткнутися. Ми подивимося, як Росія відповість на те, що ми зробили. Це абсолютно жорстокий і обурливий акт, який Росія влаштувала в Солсбері. Ми на нього відповіли", - відповів він.

Крім того, Вільямсон заявив, що загроза з боку Росії зростає, а Кремль все більше намагається підірвати ситуацію у світі, "використовує гібридні можливості" і впливає на країни у всьому світі. Тому відносини з Росією стали досить прохолодними.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтравление в Великобритании – это продолжение агрессивной политики РФ против Грузии и Украины, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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