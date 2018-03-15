 Отравление в Великобритании – это продолжение агрессивной политики РФ против Грузии и Украины, - Зеркаль

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в четверг во время заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Крыму, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В 2014 году Россия путем оккупации Крыма и военного вторжения в восточную Украину обозначила свое полное игнорирование установленных принципов международного права, включая Устав ООН. Такое было и раньше - в 2008 году в Грузии", - напомнила представитель Украины.

Две недели назад РФ в очередной раз проявила свою агрессию, на этот раз в Великобритании.

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"Она снова продемонстрировала, что не имеет уважения к суверенитету других стран, её не волнует благополучие тысяч невинных гражданских, чье здоровье и жизнь были поставлены под прямую опасность от применения химического вещества нервно-паралитического действия, которое было безрассудно использовано в общественном месте", - отметила Зеркаль.

По её словам, этот последний эпизод агрессивного поведения России "доказывает, что у Москвы нет ни моральных, ни юридических красных линий", и она приближается к гитлеровской-сталинской эпохе диктаторских, реваншистских и авантюристических режимов.

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"Сколько новых красных линий, или "новых норм", навязанных Россией миру, мы будем терпеть?" – заявила дипломат

Напоминаем, в четверг в Совете Безопасности ООН проходит заседание по ситуации в оккупированном Крыму по формуле Арриа. Этот формат предполагает участие не только членов СБ ООН, но также представителей заинтересованных стран для того, чтобы более подробно узнать о ситуации.

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Нынешнее заседание организовано делегацией Украины при поддержке Швеции, Нидерландов, Польши, Великобритании и США