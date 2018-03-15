EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  8088  115
Все про:Геращенко Ирина (1072) освобождение (183) Савченко (2583)

 Происходит опошление темы политзаключенных, - Ирина Геращенко о ситуации с Савченко

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, комментируя ситуацию, сложившуюся с Надеждой Савченко, заявила, что Украина и дальше будет бороться за освобождение своих граждан.

Как передает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

 Геращенко отметила: "Несмотря ни на что, мы и дальше будем бороться за освобождение всех заложников и политзаключенных. Среди них есть разные люди. Как и среди родственников заложников, к сожалению. Мы должны освободить всех.

Но ...., я даже представить не могу, как все эти последние события повлияют на наш диалог европейскими и американскими партнерами, на которых мы жмем по заложникам, к которым апеллируем с требованием давить на РФ в вопросе освобождения.

Происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных, драма украинцив в плену превращается в фарс. Нам труднее рассказывать о героях, и это страшно. Больший вред нашим заложникам, большей дискредитации трудно и представить".

15 марта нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады, по информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол".

Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора"

Источник: https://censor.net.ua/n3055896
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
"Відбувається нівеляція, дискредитація, опошлення самої теми політв'язнів" - гнида Геращенко недавно как "двох політв'язнів" визволила - погранцов что с блядями банились в кацапстане - я тогда писал, что ссучка размывает само слово "політв'язнів" ...
Видно стэцьки вычитали и донесли тему ссучке...
 показать весь комментарий
 
 
Гадя - враг

- с первых минут её возвращения - только негатив

- пересмотрите процедуру вручения ей Героя - она, быстро присев, отшвырнула коробочку со Звездой Героя - по-полу!

(в сторону сеструхи)

- горело в руках, знала сука, - не её эта награда
 показать весь комментарий
 
 
Влада створює драму за драмою то з Саакашвілі то з Савченко а потім волає - Як з цим жити? Як на нас люди в світі подивляться? В світі вже давно все знають про Україну і нічого там не буде такого що може шокувати когось і про шалену корупцію влади знають і про олігархів ненаситних що злились з владою.
 показать весь комментарий
 
 
С Савченко все регалии снять сапку в грабки и на буряки, из быдла не получится политика сделать
 показать весь комментарий
 
 
Снять все регалии с гади, сапку в грабки и на бурятия, из быдла политика не получится
 показать весь комментарий
 
Бляха клоунада, піарщик на піарщику: можна за один день обміняти всіх полонених - хоча б на Яценюка. То головнокомандуючий вклякає перед звільненими бідолагами, замість дати відсіч ворогу, сраючи на протоколи, домовленості, як це роблять москалі. Лицеміри.
 показать весь комментарий
 
На Україні вже давно відбулось "нивелирование, дискредитация, опошление" всього що лише можна "нивелировать, дискредитировать и опошлить".................................
 показать весь комментарий
 
 
Так Геращенко её вместе с Мертвечуком и вызволяла и возносила на небеса....
 показать весь комментарий
 
Треба як в СРСР-військовополонений до смерті-враг народа!!!
 показать весь комментарий
 
генпрокурор теж був політзаключеним......
і він не дискредитирувався
 показать весь комментарий
 
Як же обридла своїми теревенями оця ющенківська покоївка з манерами баби Параски! Доки отакі галасливі особи будуть втілювати у нас "волю народу"?!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоПроисходит опошление темы политзаключенных, - Ирина Геращенко о ситуации с Савченко
 
 
 
 
 
 вверх