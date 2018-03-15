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 Общество
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Все про:Геращенко Ирина (1072) освобождение (183) Савченко (2583)

 "Происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных", - Ирина Геращенко о ситуации с Савченко

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, комментируя ситуацию, сложившуюся с Надеждой Савченко, заявила, что Украина и дальше будет бороться за освобождение своих граждан.

Как передает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

 Геращенко отметила: "Несмотря ни на что, мы и дальше будем бороться за освобождение всех заложников и политзаключенных. Среди них есть разные люди. Как и среди родственников заложников, к сожалению. Мы должны освободить всех.

Но ...., я даже представить не могу, как все эти последние события повлияют на наш диалог европейскими и американскими партнерами, на которых мы жмем по заложникам, к которым апеллируем с требованием давить на РФ в вопросе освобождения.

Происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных, драма украинцив в плену превращается в фарс. Нам труднее рассказывать о героях, и это страшно. Больший вред нашим заложникам, большей дискредитации трудно и представить".

15 марта нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады, по информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол".

Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора"

Источник: https://censor.net.ua/n3055896
 
 
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Во всем виноваты политики"

Депутат ВР Н.Савченко.
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А с кумом хуйла это не" дискредитация, опошление самой темы политзаключенных"?
"Больший вред нашим заложникам, большей дискредитации трудно и представить".
"Происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных", - Ирина Геращенко о ситуации с Савченко - Цензор.НЕТ 8337
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фотомонтаж. не разводи нас, мы все понимаем
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Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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ну да, Савченко колаборантам "неудобна", не Ирка Херащенко конечно, которая "ложилась" и с бджоляром, и с рыгами, и с шоколадом, и с кацапами - да вообще с кем угодно, если было выгодно для своего кармана.
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Ты скажи на каком заседании в Страсбурге по освобождению заключенных Надюха была и зачем прикрывать свою толстую дупу заключенными ?
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Мне не нравится, когда простую и к тому же пострадавшую от кацапов дуру осуждают и шельмуют отъявленные мрази, сотрудничающие с теми же кацапами. Вижу в этом опасную нелогичность.
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Бред.
Когда освобождали саму Надю тебя сотрудничество с кацапами не смущало, а теперь картинки Медведчука с Геращенко постите.
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...я даже представить не могу, как все эти последние события повлияют на наш диалог европейскими и американскими партнерами,Источник: https://censor.net.ua/n3055896 - насправді ІркаГ випадково обмовилась чисту правду - їхні "західні партнери" вже конкретно збирають докази злочинів банди БПП і НФ , а Савченко , перебуваючи в Європі , просто давала там свідчення ...
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татишо...!!! ваша Гаденька такая борцуниха со злочинной владой...!
такая же как и вы...
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Причем здесь курка Надя ? Да ни при чем Сами создали игру в заложников Сами играются привлекли к этому денежному и богатому на пиар поприщу Кума х\\\а и торгового партнеру Петручио И вперед Смотрите лохи как мы одуренно о вас заботимся Если вы вдруг за наши интересы в плен попадете А напали на Надюху Только потомиу что она не ихнего барыжно петушинного шобла И зто становится с каждым днем все очевидние Не захотела красть как все и наживатся Будешь заговорщицей
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Та шо тут казати, Ірино. Просто Гадя то тупа троянська кобила що працює на Ху*ла і свинособачу імперію.
Ну цього не бачать лише останні покидьки. Навіть зрадогниди це бачать, але в голос не кажуть: треба ж їм на когось спиратися в своїй ненависті до президента України. Вчора був обкурений грузин, сьогодні путінська *лядь Гадя. Завтра хтось інший. Головне , адекватним українцям не втратити орієнтири і бути непохитними в підтримці президента Порошенка.
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А взгляд у Нади на этом фото сучинский.
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так рядом с такой персоной стоять приходится. Взяла всё лучшее от Луценчихи и Антонины
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Гадя должна стоять/сидеть у параши,точка!Писала же я что процесс её (в рф) был странным.
А вы старий кiнь пойдите русакам прислуживать. У вас это получается?
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Согласна с вами,с Гадей позорно фоткаться. Но раньше никто не знал об этом!
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та, что вы всё о Савченко, вон Гончаренко морду побили пока вы все на Гадю глядели. Так вот и жизнь проходит. А Геращенков просто жаба давит, не стать им такими популярными, ни кто о них не будет спорить и дратся. Разве, что по пьяне с женщиной третьего тысячелетия за волосы потягаются.
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Орду без нас делить будуть.Пока мы 37 год устраиваем.США ,Британия,Франция и Нимеччина заклеймили Хайла. 28 стран ЕС собираются тоже по поводу хим атаки на Британию.Ожидается полная консолидация Золотого миллиарда против ботоксного плешивого мышиного императора всея орды.Короче,Украина .попадёт только к шапошному разбору.
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И Савченко и Геращенко на свалку истории! Как и всю эту рыгошоколадную ылиту.
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Ты здесь самая толковая "Происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных", - Ирина Геращенко о ситуации с Савченко - Цензор.НЕТ 3961

Чем ниже человек душой,тем выше задирает нос, он носом тянется туда ,куда душою не дорос.Омар Хайям
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Томашевская, уже и Омар Хайям тебе характеристику дал? Несколько столетий назад? "Происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных", - Ирина Геращенко о ситуации с Савченко - Цензор.НЕТ 7045 Как он мог предвидеть, что такое родится?)))) Иди гуляй! "Происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных", - Ирина Геращенко о ситуации с Савченко - Цензор.НЕТ 9517
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Есть такое мнение.... ("Заговор был совершенно реальный, но его сбили на взлёте" - Алексей Арестович).
https://www.youtube.com/watch?v=cOhys8QSD48
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решта політвязнів у путінських судах не ведуть себе, як на ток-шоу і факі суддям не показують, вони дійсно вязні ГУЛАГу
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Оперативно козлота соевая работает Стерли петухи мой пост Придуры о том что я пишу Люди в маршрутках между собой говорят в аптеках и на базарах Вместо того чтобы с аргументами доказать что я и народ имеющий такую же точку зрения не прав Они соевые придурки трут Ну и чем это поможет вышему прикукушеному офшорнику Да ни чем Понабирает Стэць дэбилов которые могут только пакость о Тимохе Михо и Сенченко написать см методичке И стереть мнение украинца Тупици е.....ные
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Что крыса ольгинская нервничаешь что не дают подзаработать на брехливых высерах?
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Ето ты петушара с чувашии На службе у Стеця Шо петух лишнехромосомный в раше у своего х\\\а на бояру не можешь заработать в минстеь подолся Я не нервничаю я спокоен как удав это вы придуры пенку пускаете Смотрите кацапье гребаное Не обосритесь
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Дійсно, дискредитовано, особливо якщо під виглядом сепаратистів звільняти від відповідальності звичайних кримінальних вбивць з підконтрольної території, таких як Н.Козлова, з Часового Яру, або звільняють у терористів лутугінського сепаратиста В.Швайка.
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ВЫ МЕНЯ ХОТЬ УБЕЙТЕ, НО Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ. ЕСЛИ САВЧЕНКО НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ ПЛАНИРОВАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ И БРОСАТЬ ГРАНАТЫ В ЛОЖИ ПРАВИТЕЛЬСТВА…"
Вы меня хоть убейте, но я не могу понять. Если Савченко на полном серьезе планировала государственный переворот и бросать гранаты в ложи Правительства и стрелять гранатометами и что-то там ещё, то почему она даёт пресс-конференции, в состоянии проносить оружие в ВР и продолжает гулять на свободе ?! Если раскрыт заговор военной хунты, то почему главарь хунты будет так гулять ещё неделю?!
Вы чего там белены объелись?!
Или это какой-то особый, изощренный вид мазохизма ?! ...
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных", - Ирина Геращенко о ситуации с Савченко
 
 
 
 
 
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