 "Происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных", - Ирина Геращенко о ситуации с Савченко

Как передает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "Несмотря ни на что, мы и дальше будем бороться за освобождение всех заложников и политзаключенных. Среди них есть разные люди. Как и среди родственников заложников, к сожалению. Мы должны освободить всех.
Но ...., я даже представить не могу, как все эти последние события повлияют на наш диалог европейскими и американскими партнерами, на которых мы жмем по заложникам, к которым апеллируем с требованием давить на РФ в вопросе освобождения.
Происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных, драма украинцив в плену превращается в фарс. Нам труднее рассказывать о героях, и это страшно. Больший вред нашим заложникам, большей дискредитации трудно и представить".
15 марта нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады, по информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол".
Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора"
Депутат ВР Н.Савченко.
"Больший вред нашим заложникам, большей дискредитации трудно и представить".
Горіть у пеклі, москалі!
Когда освобождали саму Надю тебя сотрудничество с кацапами не смущало, а теперь картинки Медведчука с Геращенко постите.
такая же как и вы...
Ну цього не бачать лише останні покидьки. Навіть зрадогниди це бачать, але в голос не кажуть: треба ж їм на когось спиратися в своїй ненависті до президента України. Вчора був обкурений грузин, сьогодні путінська *лядь Гадя. Завтра хтось інший. Головне , адекватним українцям не втратити орієнтири і бути непохитними в підтримці президента Порошенка.
А вы старий кiнь пойдите русакам прислуживать. У вас это получается?
Чем ниже человек душой,тем выше задирает нос, он носом тянется туда ,куда душою не дорос.Омар Хайям
https://www.youtube.com/watch?v=cOhys8QSD48
Вы меня хоть убейте, но я не могу понять. Если Савченко на полном серьезе планировала государственный переворот и бросать гранаты в ложи Правительства и стрелять гранатометами и что-то там ещё, то почему она даёт пресс-конференции, в состоянии проносить оружие в ВР и продолжает гулять на свободе ?! Если раскрыт заговор военной хунты, то почему главарь хунты будет так гулять ещё неделю?!
Вы чего там белены объелись?!
Или это какой-то особый, изощренный вид мазохизма ?! ...