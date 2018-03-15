 "Происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных", - Ирина Геращенко о ситуации с Савченко

Как передает Цензор.НЕТ об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Несмотря ни на что, мы и дальше будем бороться за освобождение всех заложников и политзаключенных. Среди них есть разные люди. Как и среди родственников заложников, к сожалению. Мы должны освободить всех.

Но ...., я даже представить не могу, как все эти последние события повлияют на наш диалог европейскими и американскими партнерами, на которых мы жмем по заложникам, к которым апеллируем с требованием давить на РФ в вопросе освобождения.

Происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных, драма украинцив в плену превращается в фарс. Нам труднее рассказывать о героях, и это страшно. Больший вред нашим заложникам, большей дискредитации трудно и представить".

15 марта нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады, по информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол".

Напомним, утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора"