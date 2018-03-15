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 Политика Украины, За рубежом
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 Россия начала конфликт в Украине и теперь должна сделать все, чтобы его завершить, - представитель США в ООН Керри

Россия должна предпринять необходимые меры для завершения конфликта в Украине, заявила представитель США в ООН Келли Керри.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия несет ответственность за нападение на двух людей в Великобритании с использованием военного нервно-паралитического вещества, незаконные опасные дистабилизирующие действия России в Украине, в Сирии и в других странах нельзя отделить от тревожных событий в Украине. Мы по прежнему поддерживаем суверенитет Украины. Санкции в ответ на действия в Украине будут продолжены пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине. Россия начала конфликт в Украине, а теперь она должна сделать все, чтобы его завершить", - заявила представитель США выступая на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в оккупированном Крыму.

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Она также отметила, что несмотря на то, что Россия отрицает присутствие своих военных на Донбассе, были задокументированные факты присутствия российских военных там. "Нет сомнений что Россия там присутствует, нет сомнений какие у них намерения. Конфликт продолжает разгораться", - добавила она.

Представитель США также отметила, что инициатива с миротворцами на Донбассе должны быть поддержана Россией в Совбезе ООН для того чтобы такая инициатива заработала.

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"Пока США продолжат оказывать давление на Москву, чтобы она вывела свои войска и вооружения из Украины, до тех пор пока Россия не покажет, что готова предпринять какие-то шаги для урегулирования кризиса нет смысла обсуждать даже малейшее послабление санкции", - подчеркнула Керри.

Источник: https://censor.net.ua/n3055895
 
 
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такое чувство, всё как в ожидание, с постоянным теплом начнёт драть по полной.
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честно, думал траванули коня, фиг там, пока только спокнулса, хотя есть же долгоиграющые тоже.
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#наснепоставитьнаколени #лавровподкоксом


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Заморозьте Росийские счета, Арестуйте росиские Активы по всему Нормальному миру, и Они быстро Закончат и Конфликт закончится САМ собой.
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Навряд ли, они на ягель перейдут, но сцаря и дальше продолжат боготворить.
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путину не позволит его больное самолюбие так поступить .
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підхід) вірний, але все це треба супроводжувати) добрими стусанами
в сакральне місце кацапів, що знаходиться нижче їхньої спини!
стурбованості, різних ступенів), вже не катять)) !!!
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Чтобы завершить "конфликт в Украине", у параши остался 1 вариант: она должна медленно самоубиться: Россия начала конфликт в Украине и теперь должна сделать все, чтобы его завершить, - представитель США в ООН Керри - Цензор.НЕТ 9180
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Напрашивается вопрос - кто из них лукавит: американцы, когда это называют "конфликт" или гарант, называя это "агрессией"?
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Лукавит "Цензор", выдёргивая цитату из всего интервью. Более полный его вариант:
"Россия несет ответственность за нападение на двух людей в Великобритании с использованием военного нервно-паралитического вещества, незаконные опасные дистабилизирующие действия России в Украине, в Сирии и в других странах нельзя отделить от тревожных событий в Украине. Мы по прежнему поддерживаем суверенитет Украины. Санкции в ответ на действия в Украине будут продолжены пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине. Россия начала конфликт в Украине, а теперь она должна совершить все чтобы его завершить", - заявила представитель США выступая на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в аннексированном Крыму в четверг.
Она также отметила, что несмотря на то, что Россия отрицает присутствие своих военных на Донбассе, были задокументированные факты присутствия российских военных там. "Нет сомнений что Россия там присутствует, нет сомнений какие у них намерения. Конфликт продолжает разгораться", - добавила она". http://interfax.com.ua/news/political/492260.html
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само присутсвие страны-террориста, а еще и справом вето в ООНе
ставит под сомнение смысл существовния ООН
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пашенька не плач - вы интеллекта не поняли, вас теперь драть будут без интеллекта...)
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куда уж ваши МногоХодовОчка переиграть...!
тут ваш интеллектуал Хуйло всех обставил...)))
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обохаю идитов ...
Россия начала конфликт в Украине именно для того шо бы сделать все, чтобы его завершить,
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покаместь они рвут бедную и слабую Украину на части, что по сути и происходит с нашей страной
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия начала конфликт в Украине и теперь должна сделать все, чтобы его завершить, - представитель США в ООН Керри
 
 
 
 
 
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